Uyuşturucu Satıcıları Cinsellik Üzerinden Oynadı: Cinsel Hap Kılıfıyla Bağımlı Yapmaya Çalıştılar!
Uyuşturucu Satıcıları Cinsellik Üzerinden Oynadı: Cinsel Hap Kılıfıyla Bağımlı Yapmaya Çalıştılar!
İstanbul’da bir çete, yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçları, insanları bağımlı yapmak için cinsel performans artırıcı ilaç diye sattı. Çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 355 bin 904 hap ele geçirildi.
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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyon akıl almaz tuzağı ortaya çıkardı.
Zehir tacirleri, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında uyuşturucu hap ticareti yapıyordu.
DHA'nın aktardığına göre, Polis ekipleri ev eşyaları arasına gizlenerek taşımacılık süsüyle Van'a gönderilmek istenen ilaçları yaptıkları operasyonla ele geçirdi.
Çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 355 bin 904 hap ele geçirildi.
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