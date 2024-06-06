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Uyuşturucu Satıcıları Cinsellik Üzerinden Oynadı: Cinsel Hap Kılıfıyla Bağımlı Yapmaya Çalıştılar!

Uyuşturucu Satıcıları Cinsellik Üzerinden Oynadı: Cinsel Hap Kılıfıyla Bağımlı Yapmaya Çalıştılar!

Uyuşturucu cinsellik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 16:16

İstanbul’da bir çete, yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçları, insanları bağımlı yapmak için cinsel performans artırıcı ilaç diye sattı. Çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 355 bin 904 hap ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyon akıl almaz tuzağı ortaya çıkardı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyon akıl almaz tuzağı ortaya çıkardı.

Zehir tacirleri, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında uyuşturucu hap ticareti yapıyordu.

Zehir tacirleri, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında uyuşturucu hap ticareti yapıyordu.

DHA'nın aktardığına göre, Polis ekipleri ev eşyaları arasına gizlenerek taşımacılık süsüyle Van'a gönderilmek istenen ilaçları yaptıkları operasyonla ele geçirdi.

DHA'nın aktardığına göre, Polis ekipleri ev eşyaları arasına gizlenerek taşımacılık süsüyle Van'a gönderilmek istenen ilaçları yaptıkları operasyonla ele geçirdi.

Kaynak

Çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 355 bin 904 hap ele geçirildi.

Çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 355 bin 904 hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden biri için uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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