Uyuşturucu Satıcıları Cinsellik Üzerinden Oynadı: Cinsel Hap Kılıfıyla Bağımlı Yapmaya Çalıştılar!

İstanbul’da bir çete, yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçları, insanları bağımlı yapmak için cinsel performans artırıcı ilaç diye sattı. Çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 355 bin 904 hap ele geçirildi.