Uyku Kalitenizi Düzeltmenin En Basit Yollarından Birinin 'Çay' Olduğunu Biliyor muydunuz?
Uyku Kalitenizi Düzeltmenin En Basit Yollarından Birinin 'Çay' Olduğunu Biliyor muydunuz?
Kaynak: https://twitter.com/kardiyobey/status...
Ülkece siyah çaya olan düşkünlüğümüz aşikar. Ancak her şeyin olduğu gibi siyah çayın aşırısı da bazı olumsuz durumları beraberinde getiriyor. Akşamları içtiğiniz çayda bazı değişiklikler yapmak uyku kalitenizde ciddi bir düzelme sağlayabilir.
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Ülkemizde çay sevmeyen insanlara rastlamanız oldukça düşük bir ihtimal.
Güne onunla başlar, çalışma saatlerimizi onunla geçirir, beş çayımızı içer, akşam yemeğinin üzerine demli bir çay içeriz.
Geceleri uyumakta zorlanan bir insan mısınız? Uykunuz olduğu halde bir türlü uykuya dalamıyor musunuz? İşte bunun bir sebebi de geç saatlerde tüketilen çay.
Peki ne yapmak gerek? Uykusuzluktan kurtulmak için çayı tamamen bırakalım mı?
"Akşam çayı içerken demi her zamankinin yarısı kadar koysak ülkedeki uyku bozukluğu ciddi bir şekilde düzelecek. "
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