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Uyku Kalitenizi Düzeltmenin En Basit Yollarından Birinin 'Çay' Olduğunu Biliyor muydunuz?

Uyku Kalitenizi Düzeltmenin En Basit Yollarından Birinin 'Çay' Olduğunu Biliyor muydunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 08:57

Ülkece siyah çaya olan düşkünlüğümüz aşikar. Ancak her şeyin olduğu gibi siyah çayın aşırısı da bazı olumsuz durumları beraberinde getiriyor. Akşamları içtiğiniz çayda bazı değişiklikler yapmak uyku kalitenizde ciddi bir düzelme sağlayabilir.

Kaynak: https://twitter.com/kardiyobey/status...
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Ülkemizde çay sevmeyen insanlara rastlamanız oldukça düşük bir ihtimal.

Ülkemizde çay sevmeyen insanlara rastlamanız oldukça düşük bir ihtimal.

Öyle ki siyah çay tüketiminde Türkiye yıllık kişi başı 3,5 kilogram ile dünyada birinci sırada yer alıyor. Üstelik ikinci sırada yer alan Afganistan'a da büyük bir fark atmış durumdayız.

Güne onunla başlar, çalışma saatlerimizi onunla geçirir, beş çayımızı içer, akşam yemeğinin üzerine demli bir çay içeriz.

Güne onunla başlar, çalışma saatlerimizi onunla geçirir, beş çayımızı içer, akşam yemeğinin üzerine demli bir çay içeriz.

Fakat günümüzün her anında olan çay, bu denli fazla tüketilince bazı olumsuz durumlara da yol açabiliyor.

Geceleri uyumakta zorlanan bir insan mısınız? Uykunuz olduğu halde bir türlü uykuya dalamıyor musunuz? İşte bunun bir sebebi de geç saatlerde tüketilen çay.

Geceleri uyumakta zorlanan bir insan mısınız? Uykunuz olduğu halde bir türlü uykuya dalamıyor musunuz? İşte bunun bir sebebi de geç saatlerde tüketilen çay.

Kahvenin böyle bir etkiye sahip olduğunu duymuş olabilirsiniz. Fakat uykusuzluk yapan sadece kahve değil. Özellikle geç saatlerde içilen ve gün içerisinde fazlaca tüketilen çay da uykusuzluk problemine yol açıyor.

Peki ne yapmak gerek? Uykusuzluktan kurtulmak için çayı tamamen bırakalım mı?

Peki ne yapmak gerek? Uykusuzluktan kurtulmak için çayı tamamen bırakalım mı?

Elbette hayır. Sosyal medya kullanıcısı Doç. Dr. Muhammed Keskin 'Siyah çay iyidir ama akşamların vazgeçilmezi değildir.

Az için, açık için.' diyerek uyku problemi yaşayanları uyardı.

"Akşam çayı içerken demi her zamankinin yarısı kadar koysak ülkedeki uyku bozukluğu ciddi bir şekilde düzelecek. "

"Akşam çayı içerken demi her zamankinin yarısı kadar koysak ülkedeki uyku bozukluğu ciddi bir şekilde düzelecek. "

Keskin ayrıca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

21:00’den sonra çay demlemeyin.

22:00’den sonra çay içmeyin.

Uykunuzdaki değişimi görün.

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*Bu paylaşım canınızın çay çekmesine sebep olmuş olabilir.

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