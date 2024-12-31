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"Çok Net Söylüyorum Uzaylıları Konuşacağız" Fatih Altaylı'nın Programından 2025 Yılı Öngörüleri

"Çok Net Söylüyorum Uzaylıları Konuşacağız" Fatih Altaylı'nın Programından 2025 Yılı Öngörüleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 13:09

Fatih Altaylı, 2024'ün son gününde yeni yılda bizleri nelerin beklediğini dair bir video yayınladı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Didem Şarman ve Tuğçe Akarlar'ın konuk olduğu Teke Tek programında 2025'e dair astrolojik öngörülerden bahsedildi. '2025'te sınırlar yeniden çizilecek' başlıklı yayının öne çıkan satırlarına gelin beraber bakalım.

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Fatih Altaylı, 2024'ün son programında ünlü astrolog Dinçer Güner, Didem Şarman ve Tuğçe Akarlar'ı konuk aldı.

Fatih Altaylı, 2024'ün son programında ünlü astrolog Dinçer Güner, Didem Şarman ve Tuğçe Akarlar'ı konuk aldı.

Yeni bir yıla yaklaşırken hepimizin aklında hiç şüphesiz aynı soru var: Bu yılda neler yaşayacağız? 2025 bize uğurlu gelecek mi? Türkiye'yi ve dünyayı 2*25 yılında neler bekliyor?

Altaylı'nın konukları, merak edilen bu soruları yanıtladı.

"2025 astrolojik olarak bizim için çok önemli. 4 tane baba gezegen bu sene burç değiştiriyor. Tarihin hiçbir yerinde hepsinin aynı anda burç değiştirdiği bir sene yok."

"2025 astrolojik olarak bizim için çok önemli. 4 tane baba gezegen bu sene burç değiştiriyor. Tarihin hiçbir yerinde hepsinin aynı anda burç değiştirdiği bir sene yok."

Dinçer Güner'in anlatımına göre, gezegenlerin burç değiştirmesi ise 'Dünyada bütün taşların yerinden oynamaya başlayacağı' anlamına geliyor. 

Fakat bununla bitmiyor!

'2025 aslında bir fragman senesi...Asıl olaylar 2026 yılında gerçekleşecek.'

"Geçen sene de söylemiştik. 2025 ve 2026'da da dünyada liderlerin değişimi devam edecek...2008 yıllarından itibaren sağ görüşlü liderler başa gelmişti. Artık bu sene itibariyle sol görüşleri liderlerin başa gelmesinin taşları örülüyor."

"Geçen sene de söylemiştik. 2025 ve 2026'da da dünyada liderlerin değişimi devam edecek...2008 yıllarından itibaren sağ görüşlü liderler başa gelmişti. Artık bu sene itibariyle sol görüşleri liderlerin başa gelmesinin taşları örülüyor."

Tabii dünyadaki gelişmeler yalnızca siyaset anlamında olmuyor. Bu sene en çok da teknolojil gelişmeler gündemimizdeydi. Peki 2025'te bizi teknoloji alanında ne gibi yenilikler bekliyor?

"İş ve ekonomi anlamında bizi daha zor bir yıl bekliyor. Yapay zekanın güçlenmesi ekonomik anlamda bizi biraz zorlayacak...Yapay zekaya ciddi anlamda alışmamız gerekiyor."

"İş ve ekonomi anlamında bizi daha zor bir yıl bekliyor. Yapay zekanın güçlenmesi ekonomik anlamda bizi biraz zorlayacak...Yapay zekaya ciddi anlamda alışmamız gerekiyor."

Dinçer Güner bu noktada Plüton ve Kova'nın ilişkisine dikkat çekerek aynı zamanda insan haklarının da ön planda olacağı bir yılın başlayacağını belirtiyor. 

'İnsan hakları, kadın hakları, LGBTİ+ bireyleri, hayvan hakları...2025 ve 2026 dişil enerjinin yükseldiği, feminist hareketlerin arttığı bir yıl olabilir. '

"2025 yılında çok net söylüyorum uzaylıları konuşacağız. Özellikle Nisan ayından sonra iletişim, görüntü, kapanan dosyalarla uzaylıları konuşacağımız bir döneme giriyoruz."

"2025 yılında çok net söylüyorum uzaylıları konuşacağız. Özellikle Nisan ayından sonra iletişim, görüntü, kapanan dosyalarla uzaylıları konuşacağımız bir döneme giriyoruz."

Bu sene Uranüs'ün İkizler burcuna geçtiğini söyleyen Güner, daha önce bu dönemde ise 'tarihte ilk defa uçan daire kavramının kullanıldığına' dikkat çekiyor...Onları önceden tanımladık şimdi ise tanışacağız.'

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"Türkiye için 2025 ise askerin, ordunun ön planda olacağı bir yıl. Asker kökenli kişilerin vurgulanacağı bir yol olacak."

"Türkiye için 2025 ise askerin, ordunun ön planda olacağı bir yıl. Asker kökenli kişilerin vurgulanacağı bir yol olacak."

'Suriye ile ilgili konular bizi çok fazal meşgul edebilir...Aralık 2024'ten Şubat 2026'ya kadar Türkiye'nin yükseleni bir sınıra geldi...Bu sınır dereceler astrolojide zorlayıcı olarak karşımıza çıkar. Bu noktada Temmuz ayına kadar kontrollü ilerleyeceğimizi söylemek gerek.'

"Temmuz ayından sonra Türkiye çok daha savaşçı, inisiyatif alan, olayların orta yerinde bulunan bir ülke halinde olacak."

"Temmuz ayından sonra Türkiye çok daha savaşçı, inisiyatif alan, olayların orta yerinde bulunan bir ülke halinde olacak."

'Tabii ki savaşa girmiyoruz ancak Ocak ayında Trump'ın başa gelmesiyle bizim çok da onaylamayacağız bir şey söyleyebilir...'

Didem Şarman, 2025 yılına dair öngörülerinde "Cumhurbaşkanımızın, üst düzey bir yöneticimizin sağlık durumuyla ilgili vurgular var." ifadelerine yer veriyor.

Didem Şarman, 2025 yılına dair öngörülerinde "Cumhurbaşkanımızın, üst düzey bir yöneticimizin sağlık durumuyla ilgili vurgular var." ifadelerine yer veriyor.

'Uzun süredir de yönetimde olduğu için, bu yıl Temmuz ayından itibaren kendisiyle ilgili sağlık konularından haberdar olabiliriz. 'Ben çok yorgunum, bu dönemde biraz dinlenmek istiyorum' diyebilir. '

Peki yerine kim gelebilir? Şarman'ın bu soruya yanıtı ise şu şekilde;

'İmamoğlu ve Yavaş'ın haritalarında da baktığımda bu dönemde güçlü bir şekilde hareket edebilecek kişi olarak Hakan Fidan görüyorum. Haritası oldukça güçlü...'

"Finansal anlamda faiz indirimi gibi halkı biraz daha mutlu eden politikalar olabilir. Fakat ilerleyen aylarda bunun yeterli olmadığını göreceğiz."

"Finansal anlamda faiz indirimi gibi halkı biraz daha mutlu eden politikalar olabilir. Fakat ilerleyen aylarda bunun yeterli olmadığını göreceğiz."

"2025 ve 2026'da yeniden salgın hastalıklar zamanı olabilir. Toplu kapanmalar olmasa da kişisel karantinalar olabilir."

"2025 ve 2026'da yeniden salgın hastalıklar zamanı olabilir. Toplu kapanmalar olmasa da kişisel karantinalar olabilir."

Güner, bu salgın hastalığın özellikle yüz bölgesinde veya beyinle ilgili konularda olabileceğine dikkat çekiyor. Fakat aynı zamanda tıpta çığır açan gelişmeler de yaşanabilir.

Fatih Atlaylı'nın programının devamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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