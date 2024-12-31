"Çok Net Söylüyorum Uzaylıları Konuşacağız" Fatih Altaylı'nın Programından 2025 Yılı Öngörüleri
"Çok Net Söylüyorum Uzaylıları Konuşacağız" Fatih Altaylı'nın Programından 2025 Yılı Öngörüleri
Fatih Altaylı, 2024'ün son gününde yeni yılda bizleri nelerin beklediğini dair bir video yayınladı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Didem Şarman ve Tuğçe Akarlar'ın konuk olduğu Teke Tek programında 2025'e dair astrolojik öngörülerden bahsedildi. '2025'te sınırlar yeniden çizilecek' başlıklı yayının öne çıkan satırlarına gelin beraber bakalım.
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Fatih Altaylı, 2024'ün son programında ünlü astrolog Dinçer Güner, Didem Şarman ve Tuğçe Akarlar'ı konuk aldı.
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"2025 astrolojik olarak bizim için çok önemli. 4 tane baba gezegen bu sene burç değiştiriyor. Tarihin hiçbir yerinde hepsinin aynı anda burç değiştirdiği bir sene yok."
"Geçen sene de söylemiştik. 2025 ve 2026'da da dünyada liderlerin değişimi devam edecek...2008 yıllarından itibaren sağ görüşlü liderler başa gelmişti. Artık bu sene itibariyle sol görüşleri liderlerin başa gelmesinin taşları örülüyor."
"İş ve ekonomi anlamında bizi daha zor bir yıl bekliyor. Yapay zekanın güçlenmesi ekonomik anlamda bizi biraz zorlayacak...Yapay zekaya ciddi anlamda alışmamız gerekiyor."
"2025 yılında çok net söylüyorum uzaylıları konuşacağız. Özellikle Nisan ayından sonra iletişim, görüntü, kapanan dosyalarla uzaylıları konuşacağımız bir döneme giriyoruz."
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"Türkiye için 2025 ise askerin, ordunun ön planda olacağı bir yıl. Asker kökenli kişilerin vurgulanacağı bir yol olacak."
"Temmuz ayından sonra Türkiye çok daha savaşçı, inisiyatif alan, olayların orta yerinde bulunan bir ülke halinde olacak."
Didem Şarman, 2025 yılına dair öngörülerinde "Cumhurbaşkanımızın, üst düzey bir yöneticimizin sağlık durumuyla ilgili vurgular var." ifadelerine yer veriyor.
"Finansal anlamda faiz indirimi gibi halkı biraz daha mutlu eden politikalar olabilir. Fakat ilerleyen aylarda bunun yeterli olmadığını göreceğiz."
"2025 ve 2026'da yeniden salgın hastalıklar zamanı olabilir. Toplu kapanmalar olmasa da kişisel karantinalar olabilir."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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