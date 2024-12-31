"Çok Net Söylüyorum Uzaylıları Konuşacağız" Fatih Altaylı'nın Programından 2025 Yılı Öngörüleri

'Uzun süredir de yönetimde olduğu için, bu yıl Temmuz ayından itibaren kendisiyle ilgili sağlık konularından haberdar olabiliriz. 'Ben çok yorgunum, bu dönemde biraz dinlenmek istiyorum' diyebilir. '

Peki yerine kim gelebilir? Şarman'ın bu soruya yanıtı ise şu şekilde;

'İmamoğlu ve Yavaş'ın haritalarında da baktığımda bu dönemde güçlü bir şekilde hareket edebilecek kişi olarak Hakan Fidan'ı görüyorum. Haritası oldukça güçlü...'