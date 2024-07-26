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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "Belediyeyi 1.1 Milyar TL Borçla Devraldık"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "Belediyeyi 1.1 Milyar TL Borçla Devraldık"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 22:08

2024 seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Halk TV'nin konuğu oldu. Nasıl bir belediye devraldığını anlatan Dedeteş, belediyeden kalan borç oranını açıkladı.

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Sinem Dedetaş, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

Sinem Dedetaş, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

157.605 oy alarak yüzde 49.90 oy alan Sinem Dedetaş, en yakın rakibi Hilmi Türkmen'i geride bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya konuk olan Sinem Dedetaş, kendisi göreve gelmeden önce verilen ruhsatlara dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya konuk olan Sinem Dedetaş, kendisi göreve gelmeden önce verilen ruhsatlara dikkat çekmişti.

Dedetaş, 'Seçim ile bizim göreve geldiğimiz dönem arasında ruhsatlar verilmişti. Bir takım suistimaller gördük, geriye dönük inşaat ruhsatları ile ilgili inceleme başlattık.' ifadelerine yer verdi.

Sinem Dedetaş, bu kez Halk TV'nin konuğu olarak soruları yanıtladı. Dedetaş, belediyeyi "1.1 milyar TL borç ile" devraldığını ve bu burçların 600'ünün SGK borcu olduğunu açıkladı.

Sinem Dedetaş, bu kez Halk TV'nin konuğu olarak soruları yanıtladı. Dedetaş, belediyeyi "1.1 milyar TL borç ile" devraldığını ve bu burçların 600'ünün SGK borcu olduğunu açıkladı.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 'Sinem Dedetaş koltuğa oturdu, Belediyeye ait taşınmazları bir bir satmaya başladı.' ifadelerini kullanmıştı. Dedetaş, bugüne kadar bir konutun fiyat güncellemesi ve encümen kararıyla değerine satıldığını aktardı.

"Sosyal yardım bütçesi seçime harcanmış. 2024 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kullandırılmak üzere 59 milyon 950 bin liralık alışveriş kartı ihalesi bulunuyor. Bu ihaleyle 64 bin 950 kart alınıyor. Şu an elimizde kalan kart sayısı ise 4 bin 600."

"Sosyal yardım bütçesi seçime harcanmış. 2024 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kullandırılmak üzere 59 milyon 950 bin liralık alışveriş kartı ihalesi bulunuyor. Bu ihaleyle 64 bin 950 kart alınıyor. Şu an elimizde kalan kart sayısı ise 4 bin 600."

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