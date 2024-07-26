Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "Belediyeyi 1.1 Milyar TL Borçla Devraldık"
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "Belediyeyi 1.1 Milyar TL Borçla Devraldık"
2024 seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Halk TV'nin konuğu oldu. Nasıl bir belediye devraldığını anlatan Dedeteş, belediyeden kalan borç oranını açıkladı.
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Sinem Dedetaş, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.
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Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya konuk olan Sinem Dedetaş, kendisi göreve gelmeden önce verilen ruhsatlara dikkat çekmişti.
Sinem Dedetaş, bu kez Halk TV'nin konuğu olarak soruları yanıtladı. Dedetaş, belediyeyi "1.1 milyar TL borç ile" devraldığını ve bu burçların 600'ünün SGK borcu olduğunu açıkladı.
"Sosyal yardım bütçesi seçime harcanmış. 2024 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kullandırılmak üzere 59 milyon 950 bin liralık alışveriş kartı ihalesi bulunuyor. Bu ihaleyle 64 bin 950 kart alınıyor. Şu an elimizde kalan kart sayısı ise 4 bin 600."
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