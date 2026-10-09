Ünlülere Hayranlığınız Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor?
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Sevdiğiniz bir ünlüyü yakından takip etmek, kişiliğiniz hakkında sanıldığından fazlasını anlatıyor olabilir. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, ünlülere güçlü hayranlık duyan kişilerin otoriteye daha kolay boyun eğdiğini ve geleneksel kurallara daha sıkı bağlı olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu bağlantı, kişilerin siyasi görüşü hesaba katıldığında bile ortadan kalkmadı!
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Hayranlık Arttıkça Otoriteye Bağlılık da Artıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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