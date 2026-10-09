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Ünlülere Hayranlığınız Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor?

Ünlülere Hayranlığınız Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor?

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 10:32
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Sevdiğiniz bir ünlüyü yakından takip etmek, kişiliğiniz hakkında sanıldığından fazlasını anlatıyor olabilir. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, ünlülere güçlü hayranlık duyan kişilerin otoriteye daha kolay boyun eğdiğini ve geleneksel kurallara daha sıkı bağlı olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu bağlantı, kişilerin siyasi görüşü hesaba katıldığında bile ortadan kalkmadı!

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Hayranlık Arttıkça Otoriteye Bağlılık da Artıyor

Hayranlık Arttıkça Otoriteye Bağlılık da Artıyor

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden psikolog Ho Phi Huynh ve ekibinin Psychological Reports dergisinde yayımlanan çalışmasına ABD'den 331 yetişkin katıldı. Örneklem, liberal, ılımlı ve muhafazakâr görüşlü kişiler eşit sayıda olacak şekilde oluşturuldu.

Araştırmacılar hayranlığı iki düzeyde ölçtü: ünlüleri eğlence ve sohbet konusu olarak takip etmek ve ünlüyle 'ruh eşi' gibi kişisel bir bağ hissetmek. Ardından katılımcıların otoriteye boyun eğme, geleneklere bağlılık ve kurallara uymayanlara karşı saldırganlık eğilimleri ölçüldü.

En güçlü ilişki otoriteye boyun eğme eğilimiyle görüldü. Ünlüyle yoğun ve kişisel bir bağ hissedenlerde bu eğilim daha da belirgindi. Geleneklere bağlılık da benzer ama daha zayıf bir tablo çizdi.

Hangisi Hangisini Etkiliyor?

Hangisi Hangisini Etkiliyor?

Yaş, cinsiyet, eğitim, gelir ve siyasi görüş hesaba katıldığında bile ünlü hayranlığı otoriteye boyun eğmeyi tutarlı biçimde öngördü. Buna karşılık kurallara uymayanları cezalandırma isteği anlamına gelen 'otoriter saldırganlık' ile güçlü bir bağlantı bulunmadı.

Huynh, 'Favori ünlüsüne hayran olduğunu söyleyen kişilerin otoriteye boyun eğme ve geleneksel normları tercih etme olasılığı daha yüksek' diyor. Araştırmacı, çalışmanın siyasetçilerle değil genel olarak ünlülerle ilgili olduğunu da vurguluyor. 331 katılımcıdan yalnızca 5'i favori ünlüsü olarak Donald Trump'ı seçmişti.

Çalışma tek bir zaman diliminde yapıldığı için neden-sonuç ilişkisi kurmuyor: Ünlü hayranlığı bu eğilimleri besliyor olabileceği gibi, bu eğilimlere sahip kişiler de ünlülere daha çok yöneliyor olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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