Ünlülere Hayranlığınız Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor?

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden psikolog Ho Phi Huynh ve ekibinin Psychological Reports dergisinde yayımlanan çalışmasına ABD'den 331 yetişkin katıldı. Örneklem, liberal, ılımlı ve muhafazakâr görüşlü kişiler eşit sayıda olacak şekilde oluşturuldu.

Araştırmacılar hayranlığı iki düzeyde ölçtü: ünlüleri eğlence ve sohbet konusu olarak takip etmek ve ünlüyle 'ruh eşi' gibi kişisel bir bağ hissetmek. Ardından katılımcıların otoriteye boyun eğme, geleneklere bağlılık ve kurallara uymayanlara karşı saldırganlık eğilimleri ölçüldü.

En güçlü ilişki otoriteye boyun eğme eğilimiyle görüldü. Ünlüyle yoğun ve kişisel bir bağ hissedenlerde bu eğilim daha da belirgindi. Geleneklere bağlılık da benzer ama daha zayıf bir tablo çizdi.