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Ünlü İş İnsanlarının İlham Verici Başarı Hikayeleri

etiket Ünlü İş İnsanlarının İlham Verici Başarı Hikayeleri

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 11:26

İş dünyasının parlayan yıldızları, bu şöhret yollarını hiç de rahat yürümediler. Yükselebilmek için pek çok dikenli yolu yürümeleri gerekti ve bugünlere gelebilmeleri pek de kolay olmadı. Pek çoğumuza ilham olabilecek iş insanının başarı hikayelerini merak edenleri şöyle alalım. 👇

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John Paul Dejoria (Paul Mitchell)

John Paul Dejoria (Paul Mitchell)

Girişimci John DeJoria tamamen kendi kendini yetiştirdi. Paul Mitchell saç bakım ürünleri serisinin kurucusu olarak tanınır. Ancak hayatının ilk yılları pek de zenginliklerle dolu değildi. Kariyerine kamyon şoförü ve sonrasında temizlikçi olarak başladı. Hatta kapı kapı dolaşarak yeni yıla girmeden Noel kartları sattı. Redken Laboratuvarlarında çalışırken saç bakımı alanındaki ilk işinden kovuldu ama bu onu hırslandırdı. Daha sonra 1980 yılında kuaför Paul Mitchell ile birlikte yalnızca 700 dolarlık bir krediyle John Paul Mitchell Systems'i kurdu. Şu anda serveti 3,1 milyar dolar!

Jan Koum (WhatsApp)

Jan Koum (WhatsApp)

Günümüzde yediden yetmişe herkesin kullandığı, yeşil ve beyaz renklerden oluşan uygulamayı bizlerle buluşturan Jan Koum, WhatsApp'ı geliştirdiğinde farklı ülkelerden insanların birbiriyle konuşması amacını taşıyordu. 2009'da piyasaya sunulan WhatsApp, şu an neredeyse bütün akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulamalar arasında.

18 yaşındayken zaten üst düzey becerilere sahipti ve 1997'de Yahoo! için çalışmaya başladı. Altyapı mühendisi olarak ilk akıllı telefonunu satın aldıktan ve insanların hangi ülkede olursa olsun web üzerinden cep telefonları arasında mesaj göndermesine olanak tanıyan ürün fikrine sahip olduktan sonra WhatsApp büyük beğeni topladı.

Howard Schultz (Starbucks)

Howard Schultz (Starbucks)

Öğle kahvesi içmek, arkadaşlarla buluşup saatlerce sohbet etmek veya ders çalışmak için gittiğimiz Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz, yoksul bir ailede büyüdü.  Üniversite masraflarını devlet kredileri ve yarı zamanlı işlerden kazandığı parayla ödedi. Aynı zamanda ailesinde üniversiteye giden ilk kişiydi. Schultz, Starbucks markasıyla ilk kez bir kahve şirketinde üniversite masraflarını karşılamak amacıyla çalışırken tanışmıştı. Yeni şirketin Seattle'daki bir şubesini ziyaret etti. Kısa süre sonra şirkete pazarlama müdürü olarak katıldı ve 1985 yılında Schultz Starbucks'tan ayrıldı, ardından kendi kahvehanesini açmaya karar verdi. İlk mağazayı açmak için ihtiyaç duyduğu 500.000 doları topladı ve işini kurdu. İki yıl sonra, orijinal Starbucks yönetimi perakende birimini Schultz'a satmaya karar verdi ve bugün doğduğunu bildiğimiz Starbucks. Schultz'un serveti şu anda 2,9 milyar doları aştı!

Oprah Winfrey (The Oprah Winfrey Show)

Oprah Winfrey (The Oprah Winfrey Show)

Oprah Winfrey, kendi ismini taşıdığı bir talk show yapmaya başladığında takvimler 1986 yılını gösteriyordu. Altın Küre ödüllü ve dünya ikonu olarak tanıdığımız bu güçlü kadın, aslında Mississippi kırsalında yoksulluk içinde doğdu ve Milwaukee şehrinde büyüdü. Ancak geçmişinin geleceğini belirlemesine izin vermedi. Pek çok zorlukla mücadele ettiği çocukluğundan sonra Winfrey, henüz lisedeyken bir radyoda bir iş buldu. 19 yaşına geldiğinde yerel akşam haberlerinin ortak sunucusuydu. Kısa süre sonra gündüz talk-show sunucusu oldu ve kendi yapım şirketini kurdu. 32 yaşındayken bir milyoner olan Winfrey, 2000 yılına gelindiğinde net serveti 800 milyon dolardı ve bu da Winfrey'i 20. yüzyılın en zengin Afrika kökenli Amerikalısı yapıyordu.

Ralph Lauren (Polo)

Ralph Lauren (Polo)

Moda endüstrisinde adını altın harflerle yazdırmayı başaran Ralph Lauren, liseyi New York'ta bitirdi, ancak daha sonra ABD ordusuna katılmak için üniversiteyi bıraktı. ABD'deki erkek giyim mağazası Brooks Brothers'ta satış asistanı olarak çalışırken, erkeklerin özellikle de kravat konusunda daha renkli bir şeye hazır olup olmadıklarını merak etmeye başladı. 

1967'de kendi işini yürütmeye karar verdi ve kravat satmaya başladı. Ticarete başladığı ilk yılda 500.000 dolar değerinde mal sattı. Ertesi yıl Polo markasını kurdu. Ralph Lauren Corporation artık milyarlarca dolarlık küresel bir kuruluş ve Lauren herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

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Sophia Amoruso (Nasty Gal)

Sophia Amoruso (Nasty Gal)

Pek çok kadın girişimciye ve moda tutkununa ilham kaynağı olan Sophia Amoruso, Nasty Gal'in kurucusudur. Başarıya ulaşacağından habersiz bir şekilde ikinci el mağazalardaki rafları didik didik ederek güzel parçaları eBay'de satmaya başladı. Satışlarından elde ettiği parayı stoklarını bir depoya taşımak için kullandı ve müşteri çekmek için MySpace ve diğer sosyal medya platformlarını kullandı. 2016 yılında net serveti 280 milyon dolardı. Amoruso, otostop çekerek ve geçimini sağlamak için çöp kutularından yiyecek toplayarak göçebe bir yaşam tarzı yaşadı. Amaroso yakın zamanda servetinin yarısını kaybetti ama yıldızı halen yükseliyor.

Sam Walton (Walmart)

Sam Walton (Walmart)

ABD'nin en büyük süpermarketlerinden biri olan Walmart'ın kurucusu Sam Walton, 1945'te ilk perakende mağazasını açtığında, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda görev yaptıktan sonra özel hayata yeni dönmüştü. Orduda görev almak ona 25.000 dolar kazandırdı ve bu parayı ilk Walmart mağazasını açmak için kullandı. Kısa sürede başarıya ulaşan Walton, 1970'lerin ortalarına gelindiğinde Walmart'ın değeri 176 milyon doların üzerindeydi. Bugün dünya çapında 11.000'den fazla mağazası var ve 2019'da işletme geliri 21 milyar dolardan fazla.

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