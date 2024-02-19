Ünlü İş İnsanlarının İlham Verici Başarı Hikayeleri
Ünlü İş İnsanlarının İlham Verici Başarı Hikayeleri
İş dünyasının parlayan yıldızları, bu şöhret yollarını hiç de rahat yürümediler. Yükselebilmek için pek çok dikenli yolu yürümeleri gerekti ve bugünlere gelebilmeleri pek de kolay olmadı. Pek çoğumuza ilham olabilecek iş insanının başarı hikayelerini merak edenleri şöyle alalım. 👇
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John Paul Dejoria (Paul Mitchell)
Jan Koum (WhatsApp)
Howard Schultz (Starbucks)
Oprah Winfrey (The Oprah Winfrey Show)
Ralph Lauren (Polo)
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Sophia Amoruso (Nasty Gal)
Sam Walton (Walmart)
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