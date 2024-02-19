Ünlü İş İnsanlarının İlham Verici Başarı Hikayeleri

Moda endüstrisinde adını altın harflerle yazdırmayı başaran Ralph Lauren, liseyi New York'ta bitirdi, ancak daha sonra ABD ordusuna katılmak için üniversiteyi bıraktı. ABD'deki erkek giyim mağazası Brooks Brothers'ta satış asistanı olarak çalışırken, erkeklerin özellikle de kravat konusunda daha renkli bir şeye hazır olup olmadıklarını merak etmeye başladı.

1967'de kendi işini yürütmeye karar verdi ve kravat satmaya başladı. Ticarete başladığı ilk yılda 500.000 dolar değerinde mal sattı. Ertesi yıl Polo markasını kurdu. Ralph Lauren Corporation artık milyarlarca dolarlık küresel bir kuruluş ve Lauren herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.