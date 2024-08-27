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Ünlü Ekonomist Timothy Ash Yanıtladı: Mehmet Şimşek İstifa Ederse Ekonomide Ne Olur?

Ünlü Ekonomist Timothy Ash Yanıtladı: Mehmet Şimşek İstifa Ederse Ekonomide Ne Olur?

Mehmet Şimşek
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 19:48

Ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden ayrılacağına dair ortaya atılan iddialara yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ash, Şimşek'in koltuğundan kalkması durumunda yabancı çıkışı, devalüasyon ve rezerv kaybı gibi tehlikelerin kapıda olduğunu öne sürdü.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ancak sonrasında ikna edilerek görevine geri döndürüldüğüne yönelik iddialar bir süredir tartışma konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ancak sonrasında ikna edilerek görevine geri döndürüldüğüne yönelik iddialar bir süredir tartışma konusu.

Resmi kaynaklar söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlasa da olayın yansımaları Türkiye sınırlarını da aşmış gözüküyor.

Resmi kaynaklar söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlasa da olayın yansımaları Türkiye sınırlarını da aşmış gözüküyor.

Türk ekonomisine yönelik tahminleri ile bilinen İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Mehmet Şimşek'in görevden ayrılması durumunda yaşanabilecekleri yazdığı paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.

Türk ekonomisine yönelik tahminleri ile bilinen İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Mehmet Şimşek'in görevden ayrılması durumunda yaşanabilecekleri yazdığı paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.

Ash paylaşımında, "Şimşek istifa ederse/kovulursa, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi, hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir devalüasyonla birlikte çıkacak." ifadelerini kullandı.

Ash paylaşımında, "Şimşek istifa ederse/kovulursa, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi, hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir devalüasyonla birlikte çıkacak." ifadelerini kullandı.

Ash paylaşımının devamında ise şunları söyledi: 

'Sistemsel bir kriz (bankalar, bop ve kamu borcu) çok olası. Türkiye'nin ortodoks ekonomik politikalara bağlı kalmaması durumunda, Türkiye'ye yatırım yapmak için hala bekleyen Körfez parası gelmeyecektir; çünkü onlar için en azından güvenilir makro politikalara ihtiyaç vardır.”

Timothy Ash'in paylaşımı 👇

Timothy Ash'in paylaşımı 👇
twitter.com
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