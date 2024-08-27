Ünlü Ekonomist Timothy Ash Yanıtladı: Mehmet Şimşek İstifa Ederse Ekonomide Ne Olur?

Ash paylaşımının devamında ise şunları söyledi:

'Sistemsel bir kriz (bankalar, bop ve kamu borcu) çok olası. Türkiye'nin ortodoks ekonomik politikalara bağlı kalmaması durumunda, Türkiye'ye yatırım yapmak için hala bekleyen Körfez parası gelmeyecektir; çünkü onlar için en azından güvenilir makro politikalara ihtiyaç vardır.”