Ünlü Ekonomist Timothy Ash Yanıtladı: Mehmet Şimşek İstifa Ederse Ekonomide Ne Olur?
Ünlü Ekonomist Timothy Ash Yanıtladı: Mehmet Şimşek İstifa Ederse Ekonomide Ne Olur?
Ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden ayrılacağına dair ortaya atılan iddialara yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ash, Şimşek'in koltuğundan kalkması durumunda yabancı çıkışı, devalüasyon ve rezerv kaybı gibi tehlikelerin kapıda olduğunu öne sürdü.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ancak sonrasında ikna edilerek görevine geri döndürüldüğüne yönelik iddialar bir süredir tartışma konusu.
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Resmi kaynaklar söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlasa da olayın yansımaları Türkiye sınırlarını da aşmış gözüküyor.
Türk ekonomisine yönelik tahminleri ile bilinen İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Mehmet Şimşek'in görevden ayrılması durumunda yaşanabilecekleri yazdığı paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.
Ash paylaşımında, "Şimşek istifa ederse/kovulursa, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi, hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir devalüasyonla birlikte çıkacak." ifadelerini kullandı.
Timothy Ash'in paylaşımı 👇
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