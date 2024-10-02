Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Dikkat Çeken Güneri Civaoğlu Paylaşımı
Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Dikkat Çeken Güneri Civaoğlu Paylaşımı
Türk basınının usta kalemlerinden olan Güneri Civaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Eğilmez, 1 Mayıs 1991 tarihli gazete kupürünü paylaştı ve hükümete yönelik eleştirilerini Civaoğlu’nun köşesine taşıdığını belirterek, “Kimse de beni görevden almamıştı” dedi.
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Usta gazeteci Güneri Civaoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. 85 yaşında hayatını kaybeden Civaoğlu’nun ölümü sevenlerini ve Türk basınını yasa boğdu.
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Ünlü ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.
Hazine Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Eğilmez, o eleştirileri Güneri Civaoğlu’nun köşesinde yazdığını aktardı.
"Kimse beni görevden almamıştı" diyen Eğilmez, 1 Mayıs 1991 tarihli gazete kupürünü paylaştı.
O gazete kupüründe Civaoğlu’nun yazısında yer alan ifadeler şöyle:
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