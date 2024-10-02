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Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Dikkat Çeken Güneri Civaoğlu Paylaşımı

Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Dikkat Çeken Güneri Civaoğlu Paylaşımı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 14:20

Türk basınının usta kalemlerinden olan Güneri Civaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Eğilmez, 1 Mayıs 1991 tarihli gazete kupürünü paylaştı ve hükümete yönelik eleştirilerini Civaoğlu’nun köşesine taşıdığını belirterek, “Kimse de beni görevden almamıştı” dedi.

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Usta gazeteci Güneri Civaoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. 85 yaşında hayatını kaybeden Civaoğlu’nun ölümü sevenlerini ve Türk basınını yasa boğdu.

Usta gazeteci Güneri Civaoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. 85 yaşında hayatını kaybeden Civaoğlu’nun ölümü sevenlerini ve Türk basınını yasa boğdu.

Ünlü ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Ünlü ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Hazine Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Eğilmez, o eleştirileri Güneri Civaoğlu’nun köşesinde yazdığını aktardı.

Hazine Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Eğilmez, o eleştirileri Güneri Civaoğlu’nun köşesinde yazdığını aktardı.

"Kimse beni görevden almamıştı" diyen Eğilmez, 1 Mayıs 1991 tarihli gazete kupürünü paylaştı.

"Kimse beni görevden almamıştı" diyen Eğilmez, 1 Mayıs 1991 tarihli gazete kupürünü paylaştı.
twitter.com

Paylaşımına “Güneri Civaoğlu'nun ölüm haberini üzüntüyle öğrendim.  Hazine Müsteşar Yardımcısıyken (yani bürokrat olarak görevdeyken) zamanın hükümetini eleştirmiştim. O da 1 Mayıs 1991'de Sabah Gazetesinde yazmıştı bunları. Kimse de beni görevden almamıştı. Hey gidi günler hey.  Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” notunu düştü.

O gazete kupüründe Civaoğlu’nun yazısında yer alan ifadeler şöyle:

O gazete kupüründe Civaoğlu’nun yazısında yer alan ifadeler şöyle:

“Anavatan’ın birikmiş tüm günahları nedeniyle o tekmelenir. 1992 Genel Seçimlerine dayak yemiş, hırpalanmış, pörsümüş olarak girer. Kimse de O’nun ve Anavatan’ın bu seçim takviminde bir geleceği olabileceğin sanmasın.

Hiç abartmıyorum. Düşünün ki, bu Hükümetin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Mahfi Eğilmez, ekonomik fiyaskoyu açık açık gazetelere anlatıyor.

'Her ülkenin bir tek bütçesi var. O nedenle ekonomisi de kontrol altındadır. Bizde ise 50 bütçe var. Çünkü 50 fon, 50 bütçe demektir. Herkes kafasına göre harcıyor. Çok söyledik -yapmayın etmeyin diye, ama dinleyen olmadı… İşte bu hale geldik sonunda' sözleri Mahfi Eğilmez’indir.”

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