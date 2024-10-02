Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Dikkat Çeken Güneri Civaoğlu Paylaşımı

“Anavatan’ın birikmiş tüm günahları nedeniyle o tekmelenir. 1992 Genel Seçimlerine dayak yemiş, hırpalanmış, pörsümüş olarak girer. Kimse de O’nun ve Anavatan’ın bu seçim takviminde bir geleceği olabileceğin sanmasın.

Hiç abartmıyorum. Düşünün ki, bu Hükümetin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Mahfi Eğilmez, ekonomik fiyaskoyu açık açık gazetelere anlatıyor.

'Her ülkenin bir tek bütçesi var. O nedenle ekonomisi de kontrol altındadır. Bizde ise 50 bütçe var. Çünkü 50 fon, 50 bütçe demektir. Herkes kafasına göre harcıyor. Çok söyledik -yapmayın etmeyin diye, ama dinleyen olmadı… İşte bu hale geldik sonunda' sözleri Mahfi Eğilmez’indir.”