Ünlü Doktor Hayati Akbaş’tan ‘Büyük Göğüs’ Uyarısı: “13 Yaşında da Olsa Cerrahi Müdahale Yapılmalı”

Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, 'Ortaya çıkan bu büyük meme, bu ağırlık vücudun dengesini bozar. Vücudun aksını bozar. Kadınlarda büyük göğüsler sırt ağrısı, bel ağrısı, hijyen problemleri, boyun ve bel fıtığı gibi ameliyatlara kadar zaman zaman gidebilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir' dedi.