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Ünlü Astrolog Hilal Saraç "Kabine Değişiyor" Diyerek Hangi Bakanların Değişeceğini Açıkladı

Ünlü Astrolog Hilal Saraç "Kabine Değişiyor" Diyerek Hangi Bakanların Değişeceğini Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 09:59

Ünlü astrolog Hilal Saraç bugüne kadar pek çok siyasi tahminde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakına dair tahminleriyle gündeme gelen Saraç, bu kez kabineye işaret etti. Hilal Saraç 'Kabine değişiyor' diyerek değişeceğini düşündüğü bakanları açıkladı.

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Astrolog Hilal Saraç, özellikle yaptığı siyasi tahminlerle sık sık gündemimize geliyor.

Astrolog Hilal Saraç, özellikle yaptığı siyasi tahminlerle sık sık gündemimize geliyor.

Siyaset bilimi okuduğunu söyleyen Hilal Saraç, özellikle bu konulardaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Seçim dönemindeki tahminlerinde "bazı partiler hüsrana uğrayacaklar" diyen Saraç, herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Seçim dönemindeki tahminlerinde "bazı partiler hüsrana uğrayacaklar" diyen Saraç, herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Seçim gündeminin ardından sıra Cumhur İttifakına geldi. Hilal Saraç, geçtiğimzi günlerde Cumhur İttifakının sonunun geldiğini söylemişti.

Seçim gündeminin ardından sıra Cumhur İttifakına geldi. Hilal Saraç, geçtiğimzi günlerde Cumhur İttifakının sonunun geldiğini söylemişti.

'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacak. Cumhur İttifakı buraya kadar.' diyen Hilal Saraç, daha sonra Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamasına da karşı çıkmıştı.

Detayları anlatmıştık;

Astrolog Hilal Saraç bu kez de kabineye işaret etti. "Hayrını görelim" diyen Saraç, "kabine değişiyor, son 15 gün" paylaşımında bulundu.

Astrolog Hilal Saraç bu kez de kabineye işaret etti. "Hayrını görelim" diyen Saraç, "kabine değişiyor, son 15 gün" paylaşımında bulundu.

Hangi bakanlıkların değişeceğini de paylaşacağını söyleyen Hilal Saraç, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na işaret etti.

Hangi bakanlıkların değişeceğini de paylaşacağını söyleyen Hilal Saraç, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na işaret etti.

MEB değişecek…

Kimin olacağına bakacağız…

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Siz Hilal Saraç'ın bu tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz?

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friday90

bence zorunlu 12 yıl eğitimin olduğu bir ülkede sınıfta kalmak olmamalı.milli egitim bakanı bu eski vesayetçi yönetimlerin uygulaması olan bu sistemi kaldırm... Devamını Gör

Osman Oralet

Ulan bende ciddi ciddi okuyorum haberi,bir astrologun tahminleriymiş.

Yeta Bütüç

Bunu bilmek için astrolog olup g*tünden kehanet uydurmaya gerek yok.. Aksaray valisi Hamza Aydoğdu gelecek bu ayın sonunda! Ha bu arada meb’in o 20 yıl öncek... Devamını Gör