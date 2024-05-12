Ünlü Astrolog Hilal Saraç "Kabine Değişiyor" Diyerek Hangi Bakanların Değişeceğini Açıkladı
Ünlü Astrolog Hilal Saraç "Kabine Değişiyor" Diyerek Hangi Bakanların Değişeceğini Açıkladı
Ünlü astrolog Hilal Saraç bugüne kadar pek çok siyasi tahminde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakına dair tahminleriyle gündeme gelen Saraç, bu kez kabineye işaret etti. Hilal Saraç 'Kabine değişiyor' diyerek değişeceğini düşündüğü bakanları açıkladı.
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Astrolog Hilal Saraç, özellikle yaptığı siyasi tahminlerle sık sık gündemimize geliyor.
Seçim dönemindeki tahminlerinde "bazı partiler hüsrana uğrayacaklar" diyen Saraç, herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Seçim gündeminin ardından sıra Cumhur İttifakına geldi. Hilal Saraç, geçtiğimzi günlerde Cumhur İttifakının sonunun geldiğini söylemişti.
Astrolog Hilal Saraç bu kez de kabineye işaret etti. "Hayrını görelim" diyen Saraç, "kabine değişiyor, son 15 gün" paylaşımında bulundu.
Hangi bakanlıkların değişeceğini de paylaşacağını söyleyen Hilal Saraç, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na işaret etti.
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Siz Hilal Saraç'ın bu tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz?
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bence zorunlu 12 yıl eğitimin olduğu bir ülkede sınıfta kalmak olmamalı.milli egitim bakanı bu eski vesayetçi yönetimlerin uygulaması olan bu sistemi kaldırm... Devamını Gör
Ulan bende ciddi ciddi okuyorum haberi,bir astrologun tahminleriymiş.
Bunu bilmek için astrolog olup g*tünden kehanet uydurmaya gerek yok.. Aksaray valisi Hamza Aydoğdu gelecek bu ayın sonunda! Ha bu arada meb’in o 20 yıl öncek... Devamını Gör