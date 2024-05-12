Ünlü Astrolog Hilal Saraç "Kabine Değişiyor" Diyerek Hangi Bakanların Değişeceğini Açıkladı

Ünlü astrolog Hilal Saraç bugüne kadar pek çok siyasi tahminde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakına dair tahminleriyle gündeme gelen Saraç, bu kez kabineye işaret etti. Hilal Saraç 'Kabine değişiyor' diyerek değişeceğini düşündüğü bakanları açıkladı.