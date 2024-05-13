Ünlü Astrolog Dinçer Güner Eurovision Birincisini Günler Öncesinden Tahmin Ettiğini Söyledi
Ünlü Astrolog Dinçer Güner Eurovision Birincisini Günler Öncesinden Tahmin Ettiğini Söyledi
Eurovision 2024, kaos dolu anlarıyla geride kaldı. Yarışmanın kazanan ismi ise İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu. Astroloji dünyası, her olayda olduğu gibi Eurovision'da da yerini almıştı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, İsviçre'nin kazanacağını ise günler öncesinden yazmıştı!
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Eurovision 2024, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşti.
Eurovision'a bu sene İsrail ile yaşanan olaylar damgasını vurdu.
Eurovision'ın kazanan ismi ise İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu.
Astrolog Dinçer Güner, yarışmadan günler önce yaptığı bir paylaşımda İsviçre'nin kazanacağını, ülkenin Satürn döngüsünden geçtiğini söylemişti. Satürn döngüsünde olup kazanan birçok ülkeden de örnek vermişti.
Yarışmanın kazanan isminin belli olmasının ardından Dinçer Güner, tahminini yeniden hatırlattı;
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