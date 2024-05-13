Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ünlü Astrolog Dinçer Güner Eurovision Birincisini Günler Öncesinden Tahmin Ettiğini Söyledi

Ünlü Astrolog Dinçer Güner Eurovision Birincisini Günler Öncesinden Tahmin Ettiğini Söyledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 11:17

Eurovision 2024, kaos dolu anlarıyla geride kaldı. Yarışmanın kazanan ismi ise İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu. Astroloji dünyası, her olayda olduğu gibi Eurovision'da da yerini almıştı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, İsviçre'nin kazanacağını ise günler öncesinden yazmıştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eurovision 2024, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşti.

Eurovision 2024, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşti.

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision, 11 Mayıs Cumartesi günü yapıldı. Türkiye'nin 12 yıldır katılmadığı yarışma, Sertab Erener'in konuk olarak gelmesiyle Türk vatandaşlara da heyecan yarattı.

Eurovision'a bu sene İsrail ile yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Eurovision'a bu sene İsrail ile yaşanan olaylar damgasını vurdu.

İsrail'in yarışmada yer alması, üstelik finalde sahne alması pek çok kişi tarafından protesto edildi. Filistin'e dair her şeyin yasaklandığı yarışmada, bazı şarkıcılar Filistin'e destek olmaktan vazgeçmedi.

Hollanda'nın temsilcisi ise 'sahne arkasında yaşanan bir olaydan dolayı' yarışmadan diskalifiye edildi.

Eurovision'ın kazanan ismi ise İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu.

Eurovision'ın kazanan ismi ise İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu.

İsviçre'nin kazanmasının ardından ise tüm gözler astrologlara çevrildi. Eurovision öncesinde, bazı astrologlar kimin kazanacağına dair görüşlerini paylaşmıştı.

Astrolog Dinçer Güner, yarışmadan günler önce yaptığı bir paylaşımda İsviçre'nin kazanacağını, ülkenin Satürn döngüsünden geçtiğini söylemişti. Satürn döngüsünde olup kazanan birçok ülkeden de örnek vermişti.

Astrolog Dinçer Güner, yarışmadan günler önce yaptığı bir paylaşımda İsviçre'nin kazanacağını, ülkenin Satürn döngüsünden geçtiğini söylemişti. Satürn döngüsünde olup kazanan birçok ülkeden de örnek vermişti.

Ülke Satürn döngüsünden geçiyor. Eurovision yarışmasında Satürn döngülerinde kazanan çok ülke gördüm...

1995 yılında Norveç- Satürn Balık

2006 yılında Finlandiya- Satürn Aslan

2010 yılında Almanya- Satürn Başak

2014 yılında Avusturya- Satürn Akrep

Yarışmanın kazanan isminin belli olmasının ardından Dinçer Güner, tahminini yeniden hatırlattı;

Yarışmanın kazanan isminin belli olmasının ardından Dinçer Güner, tahminini yeniden hatırlattı;
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın