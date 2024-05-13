Ünlü Astrolog Dinçer Güner Eurovision Birincisini Günler Öncesinden Tahmin Ettiğini Söyledi

Eurovision 2024, kaos dolu anlarıyla geride kaldı. Yarışmanın kazanan ismi ise İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu. Astroloji dünyası, her olayda olduğu gibi Eurovision'da da yerini almıştı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, İsviçre'nin kazanacağını ise günler öncesinden yazmıştı!