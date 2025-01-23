Ülkemizin En Büyük Dördüncü Şehri Olan Bursa'ya Neden 'Hüdavendigar Vilayeti' Deniyor?

Osmanlı’nın ilk başkenti medeniyetler beşiği Bursa pek çok isme ve hikayeye ev sahipliği yapıyor. Ama bir unvanı var ki tarihçesi hala tartışılıyor: Hüdavendigar Vilayeti. Bu ismin arkasında saklı rivayetler ve efsaneler sizi büyüleyecek. Peki bu ismin gerçek anlamı ne ve nereden geliyor?

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