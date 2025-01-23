Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Ülkemizin En Büyük Dördüncü Şehri Olan Bursa'ya Neden 'Hüdavendigar Vilayeti' Deniyor?

Ülkemizin En Büyük Dördüncü Şehri Olan Bursa'ya Neden 'Hüdavendigar Vilayeti' Deniyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 17:02

Osmanlı’nın ilk başkenti medeniyetler beşiği Bursa pek çok isme ve hikayeye ev sahipliği yapıyor. Ama bir unvanı var ki tarihçesi hala tartışılıyor: Hüdavendigar Vilayeti. Bu ismin arkasında saklı rivayetler ve efsaneler sizi büyüleyecek. Peki bu ismin gerçek anlamı ne ve nereden geliyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa sadece tarihi zenginlikleriyle değil, adının ardındaki efsaneleriyle de dikkat çeker. Tarih boyunca farklı isimlerle anılan Bursa’nın “Hüdavendigar Vilayeti” unvanını alması Osmanlı padişahı I. Murad’a kadar uzanır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa sadece tarihi zenginlikleriyle değil, adının ardındaki efsaneleriyle de dikkat çeker. Tarih boyunca farklı isimlerle anılan Bursa’nın “Hüdavendigar Vilayeti” unvanını alması Osmanlı padişahı I. Murad’a kadar uzanır.
www.rehbername.com

İlk şehit padişah I. Murad’ın ölümünden sonra şehir Hüdavendigar Vilayeti olarak anılmaya başlar. Ancak bu hikayenin sadece bir kısmı…

İlk şehit padişah I. Murad’ın ölümünden sonra şehir Hüdavendigar Vilayeti olarak anılmaya başlar. Ancak bu hikayenin sadece bir kısmı…
www.rehbername.com

Bursa’nın adının kökeni tarihçilerin ve efsane anlatıcılarının da ilgisini çeken bir başka konu. Şehir Bitinya Kralı I. Prusias tarafından Kartacalı Hannibal’ın yardımıyla Hisar bölgesine inşa edilen kale kentle hayat buldu. Bu nedenle ilk adı “Prusa” idi. Osmanlı döneminde ise bu isim zamanla “Brusa” ve ardından “Bursa” olarak değişti.

Bursa’nın adının kökeni tarihçilerin ve efsane anlatıcılarının da ilgisini çeken bir başka konu. Şehir Bitinya Kralı I. Prusias tarafından Kartacalı Hannibal’ın yardımıyla Hisar bölgesine inşa edilen kale kentle hayat buldu. Bu nedenle ilk adı “Prusa” idi. Osmanlı döneminde ise bu isim zamanla “Brusa” ve ardından “Bursa” olarak değişti.
www.rehbername.com

Ancak “Hüdavendigar” unvanı şehrin I. Murad’ın şehit edilmesinin ardından manevi bir anlam kazanmasıyla daha sık kullanılmaya başladı. Rivayetlere göre Bursa’nın adını Süleyman Peygamber’in Uludağ’a (o dönemki adıyla Ruhban Dağı) yerleşmesiyle aldığı da anlatılır. Efsaneye göre peygamberin periler ve cinlerle birlikte burada bir kale inşa ettirdiği, kara bir devin ise bu kalede gizli bir define bulunduğunu söylediği aktarılır.

Ancak “Hüdavendigar” unvanı şehrin I. Murad’ın şehit edilmesinin ardından manevi bir anlam kazanmasıyla daha sık kullanılmaya başladı. Rivayetlere göre Bursa’nın adını Süleyman Peygamber’in Uludağ’a (o dönemki adıyla Ruhban Dağı) yerleşmesiyle aldığı da anlatılır. Efsaneye göre peygamberin periler ve cinlerle birlikte burada bir kale inşa ettirdiği, kara bir devin ise bu kalede gizli bir define bulunduğunu söylediği aktarılır.
www.rehbername.com

“Define bulunursa dünya nimetleri kıyamete kadar yeter” diyen bu rivayetler Bursa’nın adının “Bulursa” ifadesinden türediği söylentisini doğurur. Fakat bu masalsı hikayeler kadar ilginç başka teoriler de vardır.

“Define bulunursa dünya nimetleri kıyamete kadar yeter” diyen bu rivayetler Bursa’nın adının “Bulursa” ifadesinden türediği söylentisini doğurur. Fakat bu masalsı hikayeler kadar ilginç başka teoriler de vardır.
www.rehbername.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir başka efsaneye göre Bursa adını “Pura” (Hisar) ve “Issa” (Kent) kelimelerinin birleşiminden alır. Bu görüş şehrin kale kenti olarak anılmasını destekler. Ancak tarihçiler Bursa isminin kralın unvanından çok, şehrin kimliğine uygun bir anlam taşıdığını savunur.

Bir başka efsaneye göre Bursa adını “Pura” (Hisar) ve “Issa” (Kent) kelimelerinin birleşiminden alır. Bu görüş şehrin kale kenti olarak anılmasını destekler. Ancak tarihçiler Bursa isminin kralın unvanından çok, şehrin kimliğine uygun bir anlam taşıdığını savunur.
www.rehbername.com

Bursa’nın adından “Hüdavendigar” unvanına kadar her detayı tarih ile efsanelerin iç içe geçtiği bir hikaye anlatır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu şehir geçmişiyle olduğu kadar hala anlatılmaya devam eden efsaneleriyle de tarihe meydan okur. Peki siz ne düşünüyorsunuz sizce hangi rivayet doğru?

Bursa’nın adından “Hüdavendigar” unvanına kadar her detayı tarih ile efsanelerin iç içe geçtiği bir hikaye anlatır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu şehir geçmişiyle olduğu kadar hala anlatılmaya devam eden efsaneleriyle de tarihe meydan okur. Peki siz ne düşünüyorsunuz sizce hangi rivayet doğru?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın