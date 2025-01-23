Ülkemizin En Büyük Dördüncü Şehri Olan Bursa'ya Neden 'Hüdavendigar Vilayeti' Deniyor?
Ülkemizin En Büyük Dördüncü Şehri Olan Bursa'ya Neden 'Hüdavendigar Vilayeti' Deniyor?
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Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa sadece tarihi zenginlikleriyle değil, adının ardındaki efsaneleriyle de dikkat çeker. Tarih boyunca farklı isimlerle anılan Bursa’nın “Hüdavendigar Vilayeti” unvanını alması Osmanlı padişahı I. Murad’a kadar uzanır.
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İlk şehit padişah I. Murad’ın ölümünden sonra şehir Hüdavendigar Vilayeti olarak anılmaya başlar. Ancak bu hikayenin sadece bir kısmı…
Bursa’nın adının kökeni tarihçilerin ve efsane anlatıcılarının da ilgisini çeken bir başka konu. Şehir Bitinya Kralı I. Prusias tarafından Kartacalı Hannibal’ın yardımıyla Hisar bölgesine inşa edilen kale kentle hayat buldu. Bu nedenle ilk adı “Prusa” idi. Osmanlı döneminde ise bu isim zamanla “Brusa” ve ardından “Bursa” olarak değişti.
Ancak “Hüdavendigar” unvanı şehrin I. Murad’ın şehit edilmesinin ardından manevi bir anlam kazanmasıyla daha sık kullanılmaya başladı. Rivayetlere göre Bursa’nın adını Süleyman Peygamber’in Uludağ’a (o dönemki adıyla Ruhban Dağı) yerleşmesiyle aldığı da anlatılır. Efsaneye göre peygamberin periler ve cinlerle birlikte burada bir kale inşa ettirdiği, kara bir devin ise bu kalede gizli bir define bulunduğunu söylediği aktarılır.
“Define bulunursa dünya nimetleri kıyamete kadar yeter” diyen bu rivayetler Bursa’nın adının “Bulursa” ifadesinden türediği söylentisini doğurur. Fakat bu masalsı hikayeler kadar ilginç başka teoriler de vardır.
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Bir başka efsaneye göre Bursa adını “Pura” (Hisar) ve “Issa” (Kent) kelimelerinin birleşiminden alır. Bu görüş şehrin kale kenti olarak anılmasını destekler. Ancak tarihçiler Bursa isminin kralın unvanından çok, şehrin kimliğine uygun bir anlam taşıdığını savunur.
Bursa’nın adından “Hüdavendigar” unvanına kadar her detayı tarih ile efsanelerin iç içe geçtiği bir hikaye anlatır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu şehir geçmişiyle olduğu kadar hala anlatılmaya devam eden efsaneleriyle de tarihe meydan okur. Peki siz ne düşünüyorsunuz sizce hangi rivayet doğru?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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