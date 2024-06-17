Ülkelerin Çok Bilinmeyen Yönleri Sizi Epey Şaşırtacak
Ülkelerin Çok Bilinmeyen Yönleri Sizi Epey Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı farklı ülkelerin az bilinen yönlerine bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer ülkeler ve yönleri geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyiniz.
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1. "Amerika'da bir göçmen olarak yaşıyorum ve büyük ihtimalle hepimizin unuttuğu bir nokta Amerika'nın doğal güzellikleri."
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2. "Macaristan'da mükemmel şaraplarımız var ve düzenli olarak uluslararası ödüller de kazanıyoruz."
3. "Brezilya'da online bankacılık ve online devlet işleri çok gelişmiş durumda."
4. "Almanya diyince akla hemen bira geliyor ama açıkcası ekmeklerimiz de muhteşem."
5. "Kanada genelde oldukça arkadaş canlısı bir ülke olarak görülüyor ama açıkcası askeri olarak dünyada sayılı ülkeler arasındayız."
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6. "Konu silah yapmak olunca İsveç'in yeteneklerini görmezden gelmemek lazım."
7. "İlginç bir şekilde İngiltere'de peynir gerçekten çok güzel."
8. "Konu kahve olunca Etiyopya'nın yerini unutmamak lazım. Ayrıca birçok çiçek türünü de biz dünyaya satıyoruz."
9. "Slovenya'da arıcılık oldukça gelişmiş durumda."
10. "Fransa ve hızlı trenler."
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11. "Herkes İrlanda'yı sadece birası ile tanıyor ama birçok modern icatta bizim parmağımız var."
12. "İsviçre hakkında bunu birçok kişi bilmese de tünellerimiz ünlü."
13. "Hollanda'da yemeklerimiz kötü olabilir ama tatlılarımız konusunda dünya sınıfıyız."
14. "Polonya, ultra-lüks yatların en büyük üreticisi."
15. "Türkiye olarak tatiller ülkesi olarak biliniyoruz ama savunma ve silah endüstrisinde oldukça öndeyiz."
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