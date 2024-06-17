Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Ülkelerin Çok Bilinmeyen Yönleri Sizi Epey Şaşırtacak

Ülkelerin Çok Bilinmeyen Yönleri Sizi Epey Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 17:01

Bugünkü içeriğimizde farklı farklı ülkelerin az bilinen yönlerine bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer ülkeler ve yönleri geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Amerika'da bir göçmen olarak yaşıyorum ve büyük ihtimalle hepimizin unuttuğu bir nokta Amerika'nın doğal güzellikleri."

1. "Amerika'da bir göçmen olarak yaşıyorum ve büyük ihtimalle hepimizin unuttuğu bir nokta Amerika'nın doğal güzellikleri."

'Neredeyse her yerde ulusal parklarımız var ve ucuz benzin sayesinde gezmek muhteşem eğlenceli!'

2. "Macaristan'da mükemmel şaraplarımız var ve düzenli olarak uluslararası ödüller de kazanıyoruz."

2. "Macaristan'da mükemmel şaraplarımız var ve düzenli olarak uluslararası ödüller de kazanıyoruz."

3. "Brezilya'da online bankacılık ve online devlet işleri çok gelişmiş durumda."

3. "Brezilya'da online bankacılık ve online devlet işleri çok gelişmiş durumda."

'Her şeyi telefonundan 5 dakikada halledebiliyorsun.'

4. "Almanya diyince akla hemen bira geliyor ama açıkcası ekmeklerimiz de muhteşem."

4. "Almanya diyince akla hemen bira geliyor ama açıkcası ekmeklerimiz de muhteşem."

'Almanya'ya gelen herkese ekmek yemeyi tavsiye ederim.'

5. "Kanada genelde oldukça arkadaş canlısı bir ülke olarak görülüyor ama açıkcası askeri olarak dünyada sayılı ülkeler arasındayız."

5. "Kanada genelde oldukça arkadaş canlısı bir ülke olarak görülüyor ama açıkcası askeri olarak dünyada sayılı ülkeler arasındayız."

'İkinci Dünya Savaşı sırasında bile Kanadalı askerler acımasızlığı ile bilinirmiş.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Konu silah yapmak olunca İsveç'in yeteneklerini görmezden gelmemek lazım."

6. "Konu silah yapmak olunca İsveç'in yeteneklerini görmezden gelmemek lazım."

'İnanılmayacak kapasite silah makineleri yapabiliyoruz. Gripen, CV90, Aimpoint, Gotland sınıfı deniz altılar bunlardan sadece bazıları.'

7. "İlginç bir şekilde İngiltere'de peynir gerçekten çok güzel."

7. "İlginç bir şekilde İngiltere'de peynir gerçekten çok güzel."

8. "Konu kahve olunca Etiyopya'nın yerini unutmamak lazım. Ayrıca birçok çiçek türünü de biz dünyaya satıyoruz."

8. "Konu kahve olunca Etiyopya'nın yerini unutmamak lazım. Ayrıca birçok çiçek türünü de biz dünyaya satıyoruz."

9. "Slovenya'da arıcılık oldukça gelişmiş durumda."

9. "Slovenya'da arıcılık oldukça gelişmiş durumda."

'Ayrıca arılara yasal koruma sağlayan ilk Avrupa ülkesi biziz.'

10. "Fransa ve hızlı trenler."

10. "Fransa ve hızlı trenler."

'Şu anda dünyadaki en hızlı trenlerden bazıları Fransa'da bulunuyor ama herkes Japonya ya da Çin olduğunu düşünüyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Herkes İrlanda'yı sadece birası ile tanıyor ama birçok modern icatta bizim parmağımız var."

11. "Herkes İrlanda'yı sadece birası ile tanıyor ama birçok modern icatta bizim parmağımız var."

'Örneğin, aşıları ve denizaltılarını biz icat ettik.'

12. "İsviçre hakkında bunu birçok kişi bilmese de tünellerimiz ünlü."

12. "İsviçre hakkında bunu birçok kişi bilmese de tünellerimiz ünlü."

13. "Hollanda'da yemeklerimiz kötü olabilir ama tatlılarımız konusunda dünya sınıfıyız."

13. "Hollanda'da yemeklerimiz kötü olabilir ama tatlılarımız konusunda dünya sınıfıyız."

14. "Polonya, ultra-lüks yatların en büyük üreticisi."

14. "Polonya, ultra-lüks yatların en büyük üreticisi."

15. "Türkiye olarak tatiller ülkesi olarak biliniyoruz ama savunma ve silah endüstrisinde oldukça öndeyiz."

15. "Türkiye olarak tatiller ülkesi olarak biliniyoruz ama savunma ve silah endüstrisinde oldukça öndeyiz."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın