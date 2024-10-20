Ülkede Olaylar Durulmazken Katılmadığı Etkinlik Kalmayan Özgür Özel'e Yeni Etkinlik Önerileri Gecikmedi!

Ülke gündemine dair keşke güzel haberler ve gelişmeler verebilseydik ama ne yazık ki Türkiye'nin gündemi son zamanlarda yangın yeri gibi. Birbirinden üzücü haberler aldığımız bu günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefet lideri olarak beklentileri karşılayamadı ve hatta ayrı bir ülkede yaşıyormuşçasına etkinlikten etkinliğe koştu. X kullanıcılarından da yeni etkinlik önerileri gecikmedi.