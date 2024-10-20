Ülkede Olaylar Durulmazken Katılmadığı Etkinlik Kalmayan Özgür Özel'e Yeni Etkinlik Önerileri Gecikmedi!
Ülkede Olaylar Durulmazken Katılmadığı Etkinlik Kalmayan Özgür Özel'e Yeni Etkinlik Önerileri Gecikmedi!
Ülke gündemine dair keşke güzel haberler ve gelişmeler verebilseydik ama ne yazık ki Türkiye'nin gündemi son zamanlarda yangın yeri gibi. Birbirinden üzücü haberler aldığımız bu günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefet lideri olarak beklentileri karşılayamadı ve hatta ayrı bir ülkede yaşıyormuşçasına etkinlikten etkinliğe koştu. X kullanıcılarından da yeni etkinlik önerileri gecikmedi.
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Ülke gündemi Narin, İkbal ve Ayşenur'un katledilmesi, Rojin ve onun gibi pek çok şüpheli kadın cinayeti, yenidoğan çetesi vahşeti ve daha pek çok felaketle çalkalanıyor.
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Ancak biz peş peşe acı haberlerle sarsılırken, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel sanki başka ülkede yaşıyormuşçasına etkinlikten etkinliğe koşmasıyla halkın 'muhalefet' beklentisini karşılayamadı.
Bu süreçte Zeytin Şenliği, nar ve tropikal meyve festivali, Manisa Belediyesi'nin 6. ay kutlaması ve Manisa Maratonu'na katılan Özgür Özel'e X kullanıcılarından yeni etkinlik önerisi gecikmedi.
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