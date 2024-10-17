Köfteci Yusuf Hakkında Komplo Teorisinde Bulunan Twitter Kullanıcısı Beyin Yaktı
Köfteci Yusuf Hakkında Komplo Teorisinde Bulunan Twitter Kullanıcısı Beyin Yaktı
Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ifşa listesine mahkeme kararının kalkması sonucu eklenen Köfteci Yusuf kamuoyunu ikiye böldü. Ürünlerde domuz etine rastlanan bakanlık raporlarına rağmen pek çok kişi bu işin komplo olduğunu düşünüyor. Ancak ortaya öyle bir iddia atıldı ki nasıl anlatacağımızı bilemedik.
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Köfteci Yusuf'a destek veren pek çok vatandaş var.
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Bir kullanıcı da raporu mantıklı bulmadığını belirtti.
Bir kullanıcı da olayı masonlara bağladı ve Bursa halkı hakkında ithamlarda bulundu.
Yorumlar şöyle...
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