Köfteci Yusuf Hakkında Komplo Teorisinde Bulunan Twitter Kullanıcısı Beyin Yaktı

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ifşa listesine mahkeme kararının kalkması sonucu eklenen Köfteci Yusuf kamuoyunu ikiye böldü. Ürünlerde domuz etine rastlanan bakanlık raporlarına rağmen pek çok kişi bu işin komplo olduğunu düşünüyor. Ancak ortaya öyle bir iddia atıldı ki nasıl anlatacağımızı bilemedik.