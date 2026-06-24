Ülfet Hastalığı: Hakikatin Görünür Olduğu Halde Hissedilmemesi Hâli

Tek bir hücrenin bölünmesiyle başlayan süreç… Kalbin, gözün, hafızanın, karakterin ve bilincin ortaya çıkışı…
Ve bir gün konuşan bir varlık belirir. Buna “insan” denir.
Birkaç teknik terimle bu süreç anlatıldığında, olayın çözüldüğü sanılır.
Hâlbuki bir şeyi isimlendirmek, onu anlamak değildir.
İnsan bir kadavra değildir; cümle de kelime yığını değildir.
Modern insan, teknik ve mekanik bilgiye hiç olmadığı kadar yakın görünürken, anlama ve idrake hiç olmadığı kadar uzak kalabilir.
Çünkü veri artarken anlam azalır; bilgi çoğalırken tefekkür zayıflar.
Bir ağacın nasıl oluştuğu anlatılabilir; fakat bir ağacın insana neden huzur verdiği çoğu zaman ıskalanır.
Kalbin çalışma mekanizması bilinir; fakat içsel boşluğun neden dolmadığı çoğu zaman anlaşılmaz.
Gökyüzünün fiziksel yapısı açıklanabilir; fakat geceleri hissedilen yalnızlık tarif edilemez.
Belirginleşen temel eğilim şudur: Alışılan şeyler değersizleşir. Nefes buna örnektir.
Nefesin kıymeti ancak daralma olduğunda fark edilir.
Hayatın anlamı çoğu zaman ölüm fikriyle belirginleşir.
Su, çölde kıymetli olur.
Sağlık, hastalıkla görünür hâle gelir.
Anne varlığı, yoklukla idrak edilir.
Çünkü insan, kaybetmeden fark etme eğiliminde değildir.
Burada bir de ihtiyacın kendini hatırlatması meselesi söz konusu. Suya sürekli ihtiyaç duyarız ve susuzluk hissi bu ihtiyacı bize hatırlatır. Su içmek bir kasıt, bir eylem gerektirir. Bu sebeple suyun önemini, yeteri kadar olmasa da, biliriz. Peki varoluşun detaylarına anlam katma, derinliği fark etme, hayret etme ihtiyacı? Aslında bu ihtiyaç çok net bir şekilde kendini her an hatırlatıyor fakat görmüyoruz.
Bunun adı gaflettir, ülfettir; bu bir tür hastalıktır.
Çağın en belirgin gerilimlerinden biri burada ortaya çıkar:
Her şeye sahip olunmasına rağmen, asıl olanın farkında olunmaması.
Telefonlar vardır, fakat huzur eksiktir.
Bağlantı vardır, fakat yakınlık azalır.
Eğlence vardır, fakat iç dinginlik zayıflar.
Bilgi vardır, fakat yön duygusu dağılır.
İnsanlık, tarih boyunca hiç olmadığı kadar konfora yaklaşmış gibi görünürken, aynı anda içsel bir tükenişe de yaklaşmaktadır.
Çünkü ruh yalnızca bunlarla tatmin olmaz.
İnsan yalnızca maddeden ibaret değildir. İçinde her şeydeki anlamı arayan bir yapı vardır. Bastırılabilir, ertelenebilir, görmezden gelinebilir; fakat tamamen yok edilemez.