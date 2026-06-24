Ülfet Hastalığı: Hakikatin Görünür Olduğu Halde Hissedilmemesi Hâli

Bir şeyin sürekli görülmesi, onun gerçekten “görüldüğü” anlamına gelmez. Aksine çoğu zaman tam tersi olur: tekrar eden şey silikleşir, görünmez hâle gelir ve “biliniyor zannedilir”. İlişkilerde de bu böyle. Sürekli birlikte olduğumuz kişinin kıymetini bazen anlayamayız.

Sabah olur.

Perde açılır.

Hava aydınlanmıştır.

Kahve hazırlanır.

Telefon açılır.

“Ben de buradayım” denir.

Hayat devam eder.

Fakat çoğu zaman hayatın birçok katmanı fark edilmez:

Gezegen, sonsuz bir boşlukta akıl almaz bir hızla dönmeye devam eder. Atmosfer dağılmaz. Yerçekimi çözülmez. Güneş bir milim yaklaşmaz. Oksijen eksilmez. Kalp gece boyunca çalışmayı sürdürür. Uyurken bile beyin hayatı taşımaya devam eder.

Ve sabah olur.

Fakat bütün bunlar “normal” kabul edilir. Mucize gibi hissedilmez. Çünkü tekrar etmektedir. Belki bir hastalık anında bedenin sağlığının, bir kuraklık anında yağmurun, sıkıcı bir gecede gündüzün önemi fark edilir fakat sonrasında yine alışkanlıkların döngüsüne kapılır insan.

“E ne olcaktı canım hayatın kuralı bu her zaman kuşların böceklerin farkındalığıyla yaşayayız ki insan zihni böyle işler.“ diye düşünecek olursak da yanılırız. Çünkü burada zihnin işleyişi değil, insanın gafleti kendini gösterir.

Sürekli tekrar eden şey “normal” kategorisine alınır ve artık fark edilmez.

Bu nedenle modern insanın temel meselesi sadece doğru bilgi eksikliği değildir. Asıl mesele, hayret merkezinin zayıflaması, hatta körelmesidir. Fakat anlamdan doğan hayret ihtiyacı ve açlığı hep vardır.

Her şey açıklanır, her şeye cevap verilir; fakat hiçbir şeyin karşısında durulup susulmaz. Bununla birlikte insan kendine yapay değerler, anlamlar üretir. Halbuki varoluş her katmanıyla hayret edilesi bir anlam tablosudur.