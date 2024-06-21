Ukrayna Slovakya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'teki İlk Galibiyetini Aldı
Ukrayna Slovakya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'teki İlk Galibiyetini Aldı
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna, Düsseldorf’da bulunan Düsseldorf Arena’da karşı karşıya geldi.
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İngiliz hakem Michael Oliver’in yönettiği mücadelede Slovakya, 17. dakikada Ivan Schranz’ın ceza sahası içinden kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devre, Slovakya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Ukrayna, 54. dakikada Mykola Shaparenko’nun penaltı noktası yakınlarından kaydettiği golle eşitliği yakaladı (1-1). Rakip kaleye hücumlarını sürdüren Ukrayna, 80. dakikada Roman Yaremchuk’un kale sahasından bulduğu golle 2-1 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca Ukrayna, E Grubu’ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Slovakya ise gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
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