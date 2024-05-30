Üçüncü Sette Almanya'yı Sahadan Silen Maçı da 3-1 Kazanan Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar
Üçüncü Sette Almanya'yı Sahadan Silen Maçı da 3-1 Kazanan Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar
Voleybolda dünyanın 1 numarası Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ikinci haftasına iyi başladı. Milliler, ABD etabındaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, üçüncü sette rakibini 9 sayıda tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.
Almanya, maçın ilk setini 25-20'lik skorla kazandı. İkinci sette hücumdaki etkisini artıran milliler, 25-20 ile durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette müthiş bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, rakibini sadece 9 sayıya tutarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü set ise büyük heyecana sahne oldu. Almanya maçı uzatmak istese de ay-yıldızlılar, 24-26 ile maça nokta koydu.
VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımıza gelen yorumlar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın