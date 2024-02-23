Uçamayan Engelli Papağanı Uçabiliyormuş Gibi Hissetsin Diye Her Gün Papağanıyla Birlikte Koşan Kadın

Dünyada dostluk, sadakat ve sevgi arayanlar için en güvenilir seçenek evcil hayvanlardır. Onlar, insanların hayatlarını zenginleştiren, evlerini neşeyle dolduran ve günlük yaşamlarına anlam katan küçük dostlardır. İster bir köpek, ister bir kedi, ister bir kuş olsun, her biri insanların en iyi dostlarıdır.
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Bir kadın, uçamayan papağanı uçma hissini yaşasın diye papağanıyla birlikte koştuğu anları paylaştı.
Evin minik köpeğinin de katıldığı o tatlı anlar izleyenlerin kalbini ısıttı.
İşte o anlar;
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kuşun nefesi kesildi sanki