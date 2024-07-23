Ubisoft'un Eleştirilen Oyunu Steam'e Gelmeye Hazırlanıyor!

Yaklaşık 5 yıldır geliştirilen oyun birçok erteleme görmüş ve son olarak 2024'ün Şubat ayında oyuncuların karşısına çıkmıştı. Optimizasyon problemleri ile başı dertte olan yapım, aynı zamanda kendini tekrar eden içerikleri sebebiyle oyuncular tarafından eleştirilmişti.