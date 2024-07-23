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Ubisoft'un Eleştirilen Oyunu Steam'e Gelmeye Hazırlanıyor!

Ubisoft'un Eleştirilen Oyunu Steam'e Gelmeye Hazırlanıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 17:35

Yıllardır ha çıktı ha çıkacak diye baktığımız fakat oyuncular için adeta bir hayal kırıklığı olan Skull and Bones, önümüzdeki ay Steam'e geliyor.

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Biz korsan teması istedik ama karşımıza çok garip bir oyun çıktı.

Biz korsan teması istedik ama karşımıza çok garip bir oyun çıktı.

Ubisoft tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Skull and Bones, oyunculara Assassin's Creed: Black Flag tadını yaşatmaya çalışsa bile bunda pek başarılı olamıyor. Çıktığı tarihten bu yana eleştirilerin hedefi olan oyun yakın zamanda Steam saflarında yerini alacak.

Aynı zamanda yıllardır erteleme görüyor.

Aynı zamanda yıllardır erteleme görüyor.

Yaklaşık 5 yıldır geliştirilen oyun birçok erteleme görmüş ve son olarak 2024'ün Şubat ayında oyuncuların karşısına çıkmıştı. Optimizasyon problemleri ile başı dertte olan yapım, aynı zamanda kendini tekrar eden içerikleri sebebiyle oyuncular tarafından eleştirilmişti.

22 Ağustos günü Steam'e geliyor.

22 Ağustos günü Steam'e geliyor.

Satış sayısı konusunda bekleneni alamayan Ubisoft, oyunu çıkışından yaklaşık 7 ay sonra Steam saflarına getirmeye hazırlanıyor. Ancak büyük ses getiren ve oldukça sevilen Assassin's Creed Mirage için henüz bir Steam çıkışı duyurmadılar.

Steam fiyatı henüz belli değil ama şu an Ubisoft Store'da ucuz!

Steam fiyatı henüz belli değil ama şu an Ubisoft Store'da ucuz!

Steam'e nasıl bir fiyatlandırma ile geleceğini bilmiyoruz ancak oyun şu an Ubisoft Store içerisinde indirim görmüş durumda. 1.000 TL'den 500 TL'ye inen yapımı aynı zamanda Demo süreciyle deneme şansınız da bulunuyor.

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