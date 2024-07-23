Ubisoft'un Eleştirilen Oyunu Steam'e Gelmeye Hazırlanıyor!
Ubisoft'un Eleştirilen Oyunu Steam'e Gelmeye Hazırlanıyor!
Yıllardır ha çıktı ha çıkacak diye baktığımız fakat oyuncular için adeta bir hayal kırıklığı olan Skull and Bones, önümüzdeki ay Steam'e geliyor.
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Biz korsan teması istedik ama karşımıza çok garip bir oyun çıktı.
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Aynı zamanda yıllardır erteleme görüyor.
22 Ağustos günü Steam'e geliyor.
Steam fiyatı henüz belli değil ama şu an Ubisoft Store'da ucuz!
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