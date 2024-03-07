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TV Tarihindeki Komşu Klişesini Aşıp Gönüllere Taht Kuran 25 Sitcom Karakteri

TV Tarihindeki Komşu Klişesini Aşıp Gönüllere Taht Kuran 25 Sitcom Karakteri

dizi
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 20:33

Herkes biraz meraklı bir komşuyla yaşamıştır. Ama bazı komşular öyle sevilir veya güvenilir ki aileye dâhil olurlar. Televizyonda ise işler biraz karmaşık olabilir. Tuhaf ya da baskıcı, nazik ya da kötü, TV sitcomları unutulmaz kurgusal komşularla doludur. İşte, en iyilerini sıraladığımız 25 oyuncu 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. Mr. Wilson: "Dennis the Menace"

25. Mr. Wilson: "Dennis the Menace"

IMDb: 5.7

Bay Wilson (Joseph Kearns), komşusu küçük Dennis'ın (Jay North) yaptığı yaramazlıklar yüzünden sık sık sinirlenirdi. Ama gerçek şu ki, ikisi de birbirlerine bayılırdı. Onları en yakın dostlar olarak düşünmek hiç de zor değil. Ne yazık ki, Kearns, dizinin üçüncü sezonu sırasında bir beyin kanaması geçirip Şubat 1962'de aramızdan ayrıldı.

24. Mrs. Poole: "Valerie"

24. Mrs. Poole: "Valerie"

IMDb: 6.6

Patty Poole (Edie McClurg), tipik bir meraklı sitcom komşusudur. Her zaman etrafta koşturan bir kadındır, ama Hogan'lar yardıma ihtiyaç duyduğunda çabucak yardıma koşmuştur. Üstelik, iyi bir aşçıdır ve göründüğünden daha zeki bir kadındır. Dizi tarihindeki yoğun geçmişine rağmen, en istikrarlı karakterlerden biridir.

23. Steve Urkel: "Family Matters"

23. Steve Urkel: "Family Matters"

IMDb: 6.6

Steve Urkel (Jaleel White) kadar hem sinir bozucu hem de sevimli olan bir sitcom komşusu var mıydı bilmiyoruz. Burnu tıkalı konuşması, yüzünüze karşı gelme yaklaşımı ve komşusu Laura Winslow'a (Kellie Shanygne Williams) olan takıntısı, tüm zamanların en popüler televizyon sitcom yıldızlarından biri tarafından sahip olunan özelliklerdi. Ancak, Steve'in kalbinde birçok iyi şey vardı. Genellikle garip davranışları ve kıyafetleriyle alay edilse de, düşünceli, güvenilir, son derece zeki ve oldukça iyi bir dansçıydı.

22. Kimmy Gibbler: "Full House"

22. Kimmy Gibbler: "Full House"

IMDb: 6.8

Sinir bozucu komşular vardır. Ondan sonra, Kimmy Gibbler (Andrea Barber) vardır. Tanner evindeki yetişkinler için hayatı komik bir şekilde zorlaştırabilirken, o D.J.'nin sadık en iyi arkadaşıydı ve kız kardeşi Stephanie ile birlikte bir grup kurmuştu. Grubun en parlak yıldızı olmasa da, Kimmy bazı sorgulanabilir kararlar aldı ama Tanners'ın evinde ve kalplerinde özel bir yere sahip oldu. Bu kadar ki, dizinin devam serisi Fuller House'un büyük bir parçası oldu.

21. Lenny and Squiggy: "Laverne & Shirley"

21. Lenny and Squiggy: "Laverne & Shirley"

IMDb: 7

Televizyon sitcom tarihinde çift olmayan en iyi yardımcı karakterlerden ikisi. Greaser dostları Lenny (Michael McKean) ve Squiggy (David Lander), dizinin kadın başrol oyuncularının komşuları ve arkadaşlarıydı. Zekâları pek parlak değildi ama modaya olan ilgileri, aptallıkları ve yanlış giden ya da çılgın fikirleri ve kızların yapmak istedikleri eğlenceli numaralarıyla güldürdüler. Ayrıca tüm zamanların en kötü TV gruplarından birini oluşturuyorlardı: Lenny ve Squiggy.

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20. Wilson: "Home Improvement"

20. Wilson: "Home Improvement"

IMDb: 7.2

Sevimli ve unutulmaz komşular konusunda, Wilson (Earl Hindman) ön planda duruyor - hatta popüler komedinin sekiz sezonluk yayın döneminde yüzünün tamamını hiç görmediğimiz halde. Kendi evini Taylor ailesinin evinden ayıran çit tarafından yüzünün alt yarısı örtülüydü, veya sakal veya hatta bazı boya tarafından, ancak bilgili Wilson'un Tim ve ailesine sunduğu tavsiyeler ve bilgelik çok değerliydi.

19. Marie Barone: "Everybody Loves Raymond"

19. Marie Barone: "Everybody Loves Raymond"

IMDb: 7.3

Kayınvalideler sıklıkla harika komik sitcom anları sunmuştur. Belki de hiçbiri, yaşlı Doris Roberts'ın, Ray'in annesi Marie olarak, oğlu ve ailesinin karşısında yaşayan karakteriyle, bunu onun kadar iyi yapmamıştır. Kontrolcü, baskıcı ve müdahaleci olan Marie, tipik bir TV kayınvalidesiydi. Ray'i şımartırken, gelin Debra'nın yemek yapma, ev işleri ve neredeyse her şeyini ince bir şekilde eleştirirdi.

18. Willona Woods: "Good Times"

18. Willona Woods: "Good Times"

IMDb: 7.4

'Good Times', unutulmaz ve sahneye hakim karakterlerle doluydu. Evans ailesinin komşusu Willona'yı canlandıran Ja'net Dubois, coşkulu girişleri, göz alıcı tarzı ve görünüşte sürekli değişen saç stilleriyle tanınıyordu. J.J. (Jimmie Walker) ve Mr. Bookman gibi karakterlerle yaptığı espri dolu, alaycı komik etkileşimler, karakter hakkında hatırlanan ve en çok sevilen şeylerdir.

17. Chuck Larabee: "Last Man Standing"

17. Chuck Larabee: "Last Man Standing"

IMDb: 7.5

Tim Allen'in başını çektiği komedi dizisinin ikinci sezonunda sahneye çıkan eski Deniz Piyadesi Chuck (Jonathan Adams), komşusu Mike Baxter (Allen) ile arasında sahte bir gerilim ilişkisi yaşamaktadır. Genellikle ırkçı espri etrafında dönen bu sahte gerginlik, izleyiciye komik anlar sunuyor; ancak iş arkadaşları Chuck ve Mike, birbirlerinin en yakın dostlarıdır. İlk buluşmaları hala dizinin en eğlenceli anlarından biri olarak görülüyor.

16. Larry Dallas: "Three's Company"

16. Larry Dallas: "Three's Company"

IMDb: 7.5

Sanırım Ropers ve Bay Furley'i de dahil edebiliriz (çünkü ünlü sitcomun daire binasının sahipleriydiler), ancak gerçekten orada yaşadıkları dizide kesin olarak gösterilen şeylerden biri değil. Larry (Richard Kline) kesinlikle yaşıyordu. Jack'le (John Ritter) iyi arkadaştı, ikinci el arabalar satıyordu ve kendini bir tür kadın tavlama ustası gibi gösteriyordu. Larry kadınlarla iyi anlaşıyordu ama genellikle tavlama konusunda rezil olurdu.

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15. Mr. Bentley: "The Jeffersons"

15. Mr. Bentley: "The Jeffersons"

IMDb: 7.5

Bay Bentley, George ve Louise'in basit bir İngiliz komşusu olarak oldukça zekiydi. Bay Bentley her zaman iyi niyetliydi, hatta en uygun olmayan zamanlarda ortaya çıksa bile. Onun mizah anlayışı herkesin radarında olmasa da, sık sık öfkelenen George'la başa çıkardı, George komşusuyla alay etmekten çekinmeyen bir karakterdi. Benedict'in komik zamanlaması, şovun en unutulmaz karakterlerinden biri olarak göze çarpıyor.

14. Barney and Betty Rubble: "The Flintstones"

14. Barney and Betty Rubble: "The Flintstones"

IMDb: 7.5

Rubble'lar, Fred ve Wilma Flintstone'ların komşuları olmakla kalmayıp aynı zamanda en iyi arkadaşlarıydı. Barney ve Fred'in başlarına gelenler daha çok bela gibiydi. Fred ateşli biri olsa da, Barney daha sakin ve biraz da hafifmeşrep olabilirdi. Yine de, her zaman arkadaşı için oradaydı. Betty ise, Wilma'nın daha az belirgin bir versiyonuydu; her ikisi de para harcamayı severdi ve evlendikleri erkeklerden daha akıllıydılar.

13. Gladys Kravitz: "Bewitched"

13. Gladys Kravitz: "Bewitched"

IMDb: 7.6

Alice Pearce ilk olarak Stephens'ın karşı apartmanındaki meraklı komşuyu oynadı. 1966'daki ölümünden sonra, deneyimli karakter oyuncusu Sandra Gould rolü devraldı. 'Bewitched' efsanesi içinde, Pearce'in Gladys'e yaklaşımı, iki versiyon arasında daha iyi karşılanan ve daha komik bulunanıydı. Aslında Stephens ailesiyle iyi geçindi. Kocası Abner'ı Samantha ve ailesinin tuhaf bir şeyler yaptığı konusunda ikna etmeye çalıştı, ama hiçbir zaman kanıtlayamadı.

12. Marcy Rhoades & Marcy D'Arcy: "Married... with Children"

12. Marcy Rhoades & Marcy D'Arcy: "Married... with Children"

IMDb: 8.1

Bu devrim niteliğindeki Fox sitcomunun erken bölümlerinde Steve ile evli olsun ya da sonraki sezonlarda Jefferson ile birlikte olsun, Marcy (Amanda Bearse) komşusu Peg'e (Katey Sagal) harika bir arkadaş olmuştur, ancak kocası Al (Ed Neill) tarafından nefret edilmiştir. Marcy, başarılı bir profesyonel ve kararlı bir feminizm savunucusudur, ki bu Al'ı oldukça rahatsız eder.

11. Glenn Quagmire, Cleveland Brown ve Joe Swanson: "Family Guy"

11. Glenn Quagmire, Cleveland Brown ve Joe Swanson: "Family Guy"

IMDb: 8.1

Rhode Island'daki Spooner Caddesi sakinleri, özellikle Peter Griffin'in arkadaşları, son derece eğlenceli karakterlerdir. Cleveland, sakin huylu, iyi niyetli bir adamdır ama bazen faydalanılmaktan kaçınamaz. Joe ise engelli bir polis memurudur, zorlu bir yapısı vardır, ancak engeli yaşamını tam anlamıyla sürdürmesine engel olmaz. Quagmire ise uygunsuz ama bir o kadar da güldüren iğrenç tip.

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10. Penny: "The Big Bang Theory"

10. Penny: "The Big Bang Theory"

IMDb: 8.1

Kaley Cuoco'nun canlandırdığı Penny, Sheldon (Jim Parsons) ve Leonard'ın (Johnny Galecki) karşı daire komşusuydu. Komşuları ve arkadaşlarından daha çekici ve sosyal açıdan yetenekliydi. Ancak, Penny'nin profesyonel hayatı zorluklarla doluydu. Sosyal açıdan dizinin erkek karakterlerine olan kontrastı, CBS'de 12 sezon boyunca devasa bir hit olmasını sağladı. Sonunda, 9. sezonunda Leonard ile evlendi.

9. Phyllis Lindstrom: "The Mary Tyler Moore Show"

9. Phyllis Lindstrom: "The Mary Tyler Moore Show"

IMDb: 8.3

Bu listedeki bir avuç kişiden biri, spinoff almayı başaranlardan biri oldu. Cloris Leachman'ın canlandırdığı Phyllis, Mary'nin meraklı ve kibirli komşusu rolünü oynadı. Phyllis'in İkiz Şehirler'e sığacak kadar büyük bir egosu olduğu gerçekten şaşırtıcı. Kontrolcü doğasına rağmen, Mary için iyi bir arkadaş oldu. Tüm bunlar, birçok güldürü ve iç açıcı anlar demekti. Phyllis'in spinoff'u, dul olarak doğduğu San Francisco'ya dönerek iki sezon boyunca devam etti.

8. Rhoda Morgenstern: "The Mary Tyler Moore Show"

8. Rhoda Morgenstern: "The Mary Tyler Moore Show"

IMDb: 8.3

Listede daha önce Phyllis'e değindik, ancak Minneapolis'te Mary'nin gerçek en iyi arkadaşı konusunda, yukarı kattaki komşusu Rhoda'dan bahsedelim. Geç Valerie Harper tarafından canlandırılan Rhoda, Mary'nin kendinden emin, sokak zekâlı ve moda bilincine sahip danışmanıydı. Büyük bir şehirde bekar, profesyonel bir kadının hayatını yönlendirirken aynı zamanda bir suçlunun suç ortağıydı. Cloris Leachman gibi, Harper da bir spinoff ile ödüllendirildi: Rhoda, beş sezon boyunca devam etti.

7. The Jeffersons: "All In The Family"

7. The Jeffersons: "All In The Family"

IMDb: 8.4

George (Sherman Hemsley), Louise (Isabel Sanford) ve oğulları Lionel (Mike Evans), Bunkers'ın komşuları olarak öyle iyiydiler ki, bir spinoff olan The Jeffersons'ı kazandılar. Çoğu güldürü, Archie'nin (Carroll O'Connor) George ile olan çatışmalı ilişkisinden kaynaklanıyordu. Archie'nin ırkçı düşünceleri genellikle George tarafından sorgulanırdı, ancak ikisinin de düşündüklerinden daha fazla ortak noktası vardı. Louise ve Edith (Jean Stapleton) genellikle mantıklı seslerdi.

6. Winnie Cooper: "The Wonder Years"

6. Winnie Cooper: "The Wonder Years"

IMDb: 8.4

Bu sevilen ABC dizisinin erken sezonlarında, Winnie (Danica McKellar) serinin baş kahramanı Kevin Arnold'ın (Fred Savage) aynı sokakta yaşardı. Sonunda, Winnie ve ailesi şehrin diğer tarafına taşındı, ancak o, Kevin'ın hayatında arkadaş, kız arkadaş, tekrar arkadaş, sonra kız arkadaş ve böyle devam eden önemli bir rol oynamaya devam etti. Kevin ve Winnie hiçbir zaman çok uzun süre ayrı kalmadılar.

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5. Fred and Ethel Mertz: "I Love Lucy"

5. Fred and Ethel Mertz: "I Love Lucy"

IMDb: 8.5

Fred (William Frawley)'e saygısızlık yapmak istemeyiz ama Ethel (Vivian Vance), Lucy ve Ricky için en iyi komşu-arkadaş ikilisinin gerçek yıldızıydı. Lucy (Lucille Ball) klasik bir komedi macerasına düştüğünde, genellikle sesini duyuramayınca Ethel'i de sürüklerdi. Fred'in de unutulmaz anları vardı, ancak Ricardos'un ev sahibi olan landlord'u genellikle Ricky'e (Desi Arnaz) iyi bir arkadaş olmasına rağmen kontrolünü kaybederdi.

4. Ed and Trixie Norton: "The Honeymooners"

4. Ed and Trixie Norton: "The Honeymooners"

IMDb: 8.6

Norton çifti bir çift olarak öne çıksa da, Ed (Art Carney) bu eşlerin daha belirgin olanıydı ve aynı zamanda Ralph (Jackie Gleason) ve Alice'in komşuları ve en iyi arkadaşlarıydı. Trixie (Randolph) bazen parladı, genellikle Ed'i taklit ederek, ancak Alice ile Ed'in Ralph ile olan dinamikleriyle aynı değildi. Dizinin en unutulmaz sahnelerinin bazıları, Gleason ve Carney'in öne çıktığı sahnelerdi.

3. Ned Flanders: "The Simpsons"

3. Ned Flanders: "The Simpsons"

IMDb: 8.7

Bu listedeki en güvenilir ve iyi niyetli komşu muhtemelen Ned Flanders'tır. Ne kadar ahlakçı, Tanrı korkusu olan ve dost canlısı olsa da, Ned Springfield topluluğunun direğidir. Biraz klasik olsa da, Ned Homer ile iyi anlaşır.

2. Mr. Heckles: "Friends"

2. Mr. Heckles: "Friends"

IMDb: 8.9

Heckles (Larry Hankin), Monica (Courteney Cox) ve Rachel'ın (Jennifer Aniston) alt kat komşusuydu. O tuhaf bir adamdı. Dağınık saçları, yırtık kahverengi bornozu vardı ve kızların yukarıdan yaptığı gürültüden hoşlanmazdı. Birinci Sezon'daki elektrik kesintisinde kızların bulduğu kedinin ona ait olduğunu iddia etti ve obua çaldığını iddia etti. Ayrıca Joey'in (Matt LeBlanc), Chandler'la (Matthew Perry) ev arkadaşı olmasından da sorumluydu. Ne yazık ki, Heckles, dizinin erken döneminde vefat etti.

1. Cosmo Kramer: "Seinfeld"

1. Cosmo Kramer: "Seinfeld"

IMDb: 8.9

Jerry'nin daireye yaptığı enerjik, unutulmaz girişlerinden, hatalı planlarına kadar, Kramer (Michael Richards) kadar çılgın ve eğlenceli bir komşu yok. Bazıları Kramer'ı sinir bozucu bulabilir, ama aslında öyle değil. O tuhaf ve aptalca davranıyor. Elaine (Julia Louis-Dreyfus) ona 'hippi aptalı' diyor. Kramer, bir şekilde kadınları cezbetmeyi başarıyor ve George (Jason Alexander)'un belirttiği gibi, genellikle 'para kazanmaya çalışmadan' şansa bağlı olarak zenginleşiyor. Oldukça iyi bir hayat gibi görünüyor.

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