TV Tarihindeki Komşu Klişesini Aşıp Gönüllere Taht Kuran 25 Sitcom Karakteri
TV Tarihindeki Komşu Klişesini Aşıp Gönüllere Taht Kuran 25 Sitcom Karakteri
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Herkes biraz meraklı bir komşuyla yaşamıştır. Ama bazı komşular öyle sevilir veya güvenilir ki aileye dâhil olurlar. Televizyonda ise işler biraz karmaşık olabilir. Tuhaf ya da baskıcı, nazik ya da kötü, TV sitcomları unutulmaz kurgusal komşularla doludur. İşte, en iyilerini sıraladığımız 25 oyuncu 👇
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25. Mr. Wilson: "Dennis the Menace"
24. Mrs. Poole: "Valerie"
23. Steve Urkel: "Family Matters"
22. Kimmy Gibbler: "Full House"
21. Lenny and Squiggy: "Laverne & Shirley"
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20. Wilson: "Home Improvement"
19. Marie Barone: "Everybody Loves Raymond"
18. Willona Woods: "Good Times"
17. Chuck Larabee: "Last Man Standing"
16. Larry Dallas: "Three's Company"
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15. Mr. Bentley: "The Jeffersons"
14. Barney and Betty Rubble: "The Flintstones"
13. Gladys Kravitz: "Bewitched"
12. Marcy Rhoades & Marcy D'Arcy: "Married... with Children"
11. Glenn Quagmire, Cleveland Brown ve Joe Swanson: "Family Guy"
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10. Penny: "The Big Bang Theory"
9. Phyllis Lindstrom: "The Mary Tyler Moore Show"
8. Rhoda Morgenstern: "The Mary Tyler Moore Show"
7. The Jeffersons: "All In The Family"
6. Winnie Cooper: "The Wonder Years"
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5. Fred and Ethel Mertz: "I Love Lucy"
4. Ed and Trixie Norton: "The Honeymooners"
3. Ned Flanders: "The Simpsons"
2. Mr. Heckles: "Friends"
1. Cosmo Kramer: "Seinfeld"
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Siz bu oyuncuların kaçını izlediniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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