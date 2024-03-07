TV Tarihindeki Komşu Klişesini Aşıp Gönüllere Taht Kuran 25 Sitcom Karakteri

IMDb: 7.5

Rubble'lar, Fred ve Wilma Flintstone'ların komşuları olmakla kalmayıp aynı zamanda en iyi arkadaşlarıydı. Barney ve Fred'in başlarına gelenler daha çok bela gibiydi. Fred ateşli biri olsa da, Barney daha sakin ve biraz da hafifmeşrep olabilirdi. Yine de, her zaman arkadaşı için oradaydı. Betty ise, Wilma'nın daha az belirgin bir versiyonuydu; her ikisi de para harcamayı severdi ve evlendikleri erkeklerden daha akıllıydılar.