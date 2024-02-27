Ailecek Ekran Başına Geçtiğimiz Filmler Aslında O Kadar da Masum Değilmiş!
Ailecek Ekran Başına Geçtiğimiz Filmler Aslında O Kadar da Masum Değilmiş!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hanifahrahma...
Aile filmleri, genellikle masum ve eğlenceli hikayeler sunar ve izleyicilere mutluluk dolu anlar yaşatır. Ancak bazı aile filmleri, izleyicilerin beklemediği karanlık ve derin konuları da ele alabilir. Bu filmlerin yapım aşamasında, bazı sahnelerin kesilmesi kaçınılmaz olabilir; ancak bu sahneler, filmin içerdiği koyu tonları ve karmaşık temasını yansıtabilir. İşte, aile filmlerinden silinen ve genellikle izleyicilerin görmeye alışık olmadığı 18 karanlık sahne 👇🎞️
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1. Mulan: Shan Yu, bir köyü darmadağın ediyor.
İşte o sahne 👇
2. Toy Story: Woody, Buzz'u pencereden atıyor.
İşte o sahne 👇
3. E.T. The Extra-Terrestrial: E.T. Elliott'ın annesi uyurken onu izliyor.
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İşte o sahne 👇
4. Lilo ve Stitch: Stitch aslında Pudge balığını öldürülmesine seyirci kalıyor.
İşte o sahne 👇
5. Frozen: Elsa kötü karakter rolünü üstleniyor.
İşte o sahne 👇
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6. Zootopia: Evcilleştirme partisi.
İşte o sahne 👇
7. The Mask: Peggy acımasızca öldürülüyor.
İşte o sahne 👇
8. Who Framed Roger Rabbit: Eddie'nin kafası bir çizgi film domuzuna dönüşüyor.
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İşte o sahne 👇
9. Beauty and the Beast: Tuvalet karakterinde de aslında bir insan vardı, Monsieur Toilet.
İşte o sahne 👇
10. Pinokyo: Geppetto, evcil balığı Cleo'yu yemeyi düşünüyor.
İşte o sahne 👇
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11. Home Alone: Kevin'in Dayısı onun pantolonunu indiriyor.
İşte o sahne 👇
12. Mrs. Doubtfire: Daniel ve Miranda arasında patlayıcı bir tartışma gerçekleşiyor.
İşte o sahne 👇
13. The Lion King: Scar, Nala'yı kendisiyle evlenmeye zorluyor.
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İşte o sahne 👇
14. Back to the Future Part III: Buford Tannen, Marshall Strickland'ı öldürüyor.
İşte o sahne 👇
15. Arabalar: Şimşek McQueen, bir araba mezarlığında kayboluyor.
İşte o sahne 👇
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16. Pig in The City: Mr. Hoggett'in yaralanması.
İşte o sahne 👇
17. Bambi: Bambi'nin annesinin ölümü.
İşte o sahne 👇
18. Willy Wonka & the Chocolate Factory: Tünel sahnesinde bir tavuğun başının kesilmesi.
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İşte o sahne 👇
Peki siz bu silinen sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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