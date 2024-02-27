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Ailecek Ekran Başına Geçtiğimiz Filmler Aslında O Kadar da Masum Değilmiş!

Ailecek Ekran Başına Geçtiğimiz Filmler Aslında O Kadar da Masum Değilmiş!

Gizli film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:31

Aile filmleri, genellikle masum ve eğlenceli hikayeler sunar ve izleyicilere mutluluk dolu anlar yaşatır. Ancak bazı aile filmleri, izleyicilerin beklemediği karanlık ve derin konuları da ele alabilir. Bu filmlerin yapım aşamasında, bazı sahnelerin kesilmesi kaçınılmaz olabilir; ancak bu sahneler, filmin içerdiği koyu tonları ve karmaşık temasını yansıtabilir. İşte, aile filmlerinden silinen ve genellikle izleyicilerin görmeye alışık olmadığı 18 karanlık sahne 👇🎞️

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hanifahrahma...
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1. Mulan: Shan Yu, bir köyü darmadağın ediyor.

1. Mulan: Shan Yu, bir köyü darmadağın ediyor.

Filmde, Hun'ların saldırısının sonuçlarını gördük, ama işte Shan Yu'un köyü yok ettiği ve hatta kendi adamından birini öldürdüğü bu sahne, oldukça karanlık...

İşte o sahne 👇

2. Toy Story: Woody, Buzz'u pencereden atıyor.

2. Toy Story: Woody, Buzz'u pencereden atıyor.

Bu orijinal senaryoda, Woody sevdiğimiz kovboy değil; önce Buzz'a saldırıyor, sonra da Slinky'i aşağılıyor.

İşte o sahne 👇

3. E.T. The Extra-Terrestrial: E.T. Elliott'ın annesi uyurken onu izliyor.

3. E.T. The Extra-Terrestrial: E.T. Elliott'ın annesi uyurken onu izliyor.

Bu tuhaf sahne hiç gün yüzüne çıkmadı ama Elliott'ın annesinin çıplak olduğunu fark ettiğinizde oldukça ürkütücü.

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İşte o sahne 👇

İşte o sahne 👇

4. Lilo ve Stitch: Stitch aslında Pudge balığını öldürülmesine seyirci kalıyor.

4. Lilo ve Stitch: Stitch aslında Pudge balığını öldürülmesine seyirci kalıyor.

Disney bu karanlık sahneyi kesmeye karar verdi; Lilo ve Pudge deniz martıları tarafından acımasızca saldırıya uğruyorlar, Stitch sadece izliyor ve gülüyor. Sonra Lilo, evcil hayvanını ebeveynlerinin mezarlarının yanına gömüyor; bu bir çocuk filmi için oldukça kasvetli.

İşte o sahne 👇

5. Frozen: Elsa kötü karakter rolünü üstleniyor.

5. Frozen: Elsa kötü karakter rolünü üstleniyor.

Silinmiş bir sahnede, herkesin favori kar kraliçesi kötü bir dönüş yapıyor ve iki gardiyanı işkenceye tabi tutuyor.

İşte o sahne 👇

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6. Zootopia: Evcilleştirme partisi.

6. Zootopia: Evcilleştirme partisi.

Bu sahnelerde, hayvanlar 'vahşi' davrandıklarında onları şoklayan Evcil Tasma adı verilen tasmalarla karşı karşıya kalıyorlar. Film genelinde sosyal yorumlar bulunmasına rağmen, bu sahne final kurgusu için çok karanlık bulundu.

İşte o sahne 👇

7. The Mask: Peggy acımasızca öldürülüyor.

7. The Mask: Peggy acımasızca öldürülüyor.

Yayınlanan versiyonda, Peggy iz bırakmadan kayboluyor gibi görünse de, bu silinmiş sahne onun talihsiz kaderini açığa çıkarıyor.

İşte o sahne 👇

8. Who Framed Roger Rabbit: Eddie'nin kafası bir çizgi film domuzuna dönüşüyor.

8. Who Framed Roger Rabbit: Eddie'nin kafası bir çizgi film domuzuna dönüşüyor.

Eddie'nin dev bir çizgi film domuzu kafası var, bu oldukça masum görünüyor ama o, duşta bunu yıkıyor ve bu sahne bir korku filminden çıkmış gibi hissettiriyor.

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İşte o sahne 👇

İşte o sahne 👇

9. Beauty and the Beast: Tuvalet karakterinde de aslında bir insan vardı, Monsieur Toilet.

9. Beauty and the Beast: Tuvalet karakterinde de aslında bir insan vardı, Monsieur Toilet.

Lanet kaldırıldıktan sonra travma geçirmiş Monsieur Toilet, Lefou'ya ilk yapacağı şeyin dişlerini fırçalamak olduğunu söyler; düşündüğünüzde oldukça iğrenç.

İşte o sahne 👇

10. Pinokyo: Geppetto, evcil balığı Cleo'yu yemeyi düşünüyor.

10. Pinokyo: Geppetto, evcil balığı Cleo'yu yemeyi düşünüyor.

Evet, kesinlikle öyle! Orijinal Disney filmlerinde balıklar pek iyi bir anlaşma yapamamış gibi görünüyor, ancak evcil hayvanları yemek fikrinin fazla ileri gittiğini fark etmeleri iyi olmuş.

İşte o sahne 👇

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11. Home Alone: Kevin'in Dayısı onun pantolonunu indiriyor.

11. Home Alone: Kevin'in Dayısı onun pantolonunu indiriyor.

Bu sahne en karanlık değil, ama kesinlikle garip, neden kesildiğini anlamak oldukça kolay.

İşte o sahne 👇

12. Mrs. Doubtfire: Daniel ve Miranda arasında patlayıcı bir tartışma gerçekleşiyor.

12. Mrs. Doubtfire: Daniel ve Miranda arasında patlayıcı bir tartışma gerçekleşiyor.

Bayan Doubtfire'ın kimliğinin ortaya çıkmasının sonuçlarıyla ilgili pek bir şey görmüyoruz, ama bu silinmiş sahneler filmin geri kalanına kıyasla oldukça hüzünlü.

İşte o sahne 👇

13. The Lion King: Scar, Nala'yı kendisiyle evlenmeye zorluyor.

13. The Lion King: Scar, Nala'yı kendisiyle evlenmeye zorluyor.

Bu sahnede, Scar Nala'ya kraliçesi olması gerektiğini söylüyor ve 'biliyorsun, gerçekten seçeneğin yok. Her zaman istediğimi alırım,' diyor, ardından 'Be Prepared' şarkısını gerçekten ürkütücü bir şekilde söylüyor.

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İşte o sahne 👇

14. Back to the Future Part III: Buford Tannen, Marshall Strickland'ı öldürüyor.

14. Back to the Future Part III: Buford Tannen, Marshall Strickland'ı öldürüyor.

Principle Strickland'ın Tannen'leri neden sevmediğini açıklayan bir sahnede, Buford acımasızca Strickland'ı arkadan vuruyor.

İşte o sahne 👇

15. Arabalar: Şimşek McQueen, bir araba mezarlığında kayboluyor.

15. Arabalar: Şimşek McQueen, bir araba mezarlığında kayboluyor.

Cars filminin final kurgusundan çıkarılan oldukça ürkütücü sahneler vardı, ama Lightning'in ölü arabalar arasında sıkışıp kalmış olması muhtemelen en karanlık olanıdır.

İşte o sahne 👇

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16. Pig in The City: Mr. Hoggett'in yaralanması.

16. Pig in The City: Mr. Hoggett'in yaralanması.

Filmin orijinal kesiminde, Arthur Hoggett'in kuyuya düşerken çığlıkları duyulabiliyor ve yönetmen başlangıçta onu bu sahnede öldürmeyi planlıyordu.

İşte o sahne 👇

17. Bambi: Bambi'nin annesinin ölümü.

17. Bambi: Bambi'nin annesinin ölümü.

Muhtemelen Bambi zaten oldukça üzücüydü diye düşünüyorsunuzdur. Ancak filmde Bambi'nin annesinin vurulduğu gerçek an da gösteriliyordu. Neyse ki, sonunda bunun çok şiddetli olduğu düşünülerek dahil edilmedi.

İşte o sahne 👇

18. Willy Wonka & the Chocolate Factory: Tünel sahnesinde bir tavuğun başının kesilmesi.

18. Willy Wonka & the Chocolate Factory: Tünel sahnesinde bir tavuğun başının kesilmesi.

Bu rahatsız edici sahnenin filmde neden yer aldığını bilmiyoruz ancak bu sahnenin filmle ilgili çoğu uluslararası versiyonunda neden çıkarıldığını anlamak zor değil.

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İşte o sahne 👇

Peki siz bu silinen sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu silinen sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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