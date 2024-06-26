Türkiye Son 16 Yolunda: Çekya 10 Kişi Kaldı
Türkiye Son 16 Yolunda: Çekya 10 Kişi Kaldı
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’teki son grup maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Çekya’da Barak, üst üste gördüğü iki sarı kart ile oyun dışında kalınca sosyal medyada adeta yıkıldı.
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Türkiye’nin Euro 2024 serüveni Çekya karşısında devam ediyor.
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Almanya’da düzenlenen turnuvaya vatandaşlarımız büyük ilgi gösterirken, Çekya’nın çok erken 10 kişi kalması ise umutları artırdı.
Çekya'nın 10 kişi kaldığı pozisyon 👇
Çekya'nın erken 10 kişi kalması sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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