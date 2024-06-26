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Türkiye Son 16 Yolunda: Çekya 10 Kişi Kaldı

Türkiye Son 16 Yolunda: Çekya 10 Kişi Kaldı

Milli Takım
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 22:38 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 23:05

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’teki son grup maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Çekya’da Barak, üst üste gördüğü iki sarı kart ile oyun dışında kalınca sosyal medyada adeta yıkıldı.

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Türkiye’nin Euro 2024 serüveni Çekya karşısında devam ediyor.

Türkiye’nin Euro 2024 serüveni Çekya karşısında devam ediyor.

Almanya’da düzenlenen turnuvaya vatandaşlarımız büyük ilgi gösterirken, Çekya’nın çok erken 10 kişi kalması ise umutları artırdı.

Almanya’da düzenlenen turnuvaya vatandaşlarımız büyük ilgi gösterirken, Çekya’nın çok erken 10 kişi kalması ise umutları artırdı.

A Milli Futbol Takımımız, bu maçta alacağı en az 1 puanla gruptan çıkmayı garantileyecek.

Çekya'nın 10 kişi kaldığı pozisyon 👇

Çekya'nın erken 10 kişi kalması sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

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