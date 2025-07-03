Türkiye’nin Konuştuğu Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme Başkanı ‘Muhalefet Şerhi’ Koydu
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanıklar Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerine yapılan itirazları reddetti. Mahkeme Başkanı ise Yüksel ve Enes Güran'ın tahliye edilmesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu.
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21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran, 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde ölü bulunmuştu.
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Tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce incelendi.
Mahkeme başkanı, sanıklar Yüksel ve Enes Güran hakkında verilen tutukluluk kararına muhalefet şerhinde, istinaf aşamasında sunduğu gerekçelerini sıraladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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