Türkiye’nin Konuştuğu Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme Başkanı ‘Muhalefet Şerhi’ Koydu

26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları oy çokluğuyla onandı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin’i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerine yapılan itirazları inceledi. Daire, önceki tutukluluk kararında düzeltilmesi gereken bir husus bulunmadığını belirtti. Sanık avukatlarının itirazları ayrı ayrı reddedildi. Dairenin kararında değişiklik yapılmasına gerek görülmedi. Kararlar oy çokluğuyla alındı ve dosya, itirazların değerlendirilmesi için 2’nci Ceza Dairesi’ne gönderildi.