Türkiye’nin İkinci Uzay Görevi: Astronot Tuva Cihangir Atasever Uzaya Gidiyor
Türkiye’nin İkinci Uzay Görevi: Astronot Tuva Cihangir Atasever Uzaya Gidiyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı’dan sonra Tuva Cihangir Atasever’in de uzaya gideceğini açıkladı. Atasever, 8 Haziran’da yörünge altı uçuşu yaparak bilimsel çalışmalarda bulunacak.
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Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'da gerçekleşen fırlatma ile Türkiye'nin ilk astronotu olmuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’in de uzaya gideceği tarihi açıkladı.
"En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanı ortaya çıkardı.”
“Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak.”
“Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.”
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