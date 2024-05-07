Türkiye’nin İkinci Uzay Görevi: Astronot Tuva Cihangir Atasever Uzaya Gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı’dan sonra Tuva Cihangir Atasever’in de uzaya gideceğini açıkladı. Atasever, 8 Haziran’da yörünge altı uçuşu yaparak bilimsel çalışmalarda bulunacak.