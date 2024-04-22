Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Cep Telefonu Markaları: iPhone Sevdamızdan Yine Vazgeçmedik!

IMEI kaydı yapılan cihazlardan 3 milyon 181 bin adedini Apple modelleri oluşturuyor.

Samsung, 3 milyon 639 bin cihaz kaydı ile pazar liderliğini korurken, bu iki şirketi ise 1 milyon 832 bin cihaz kaydı ile Redmi takip ediyor.

Son olarak 4 Mart tarihinde fiyatlarına zam yapan Apple’ın Türkiye’de en düşük fiyatlı telefon modeli 28 bin 999 liradan satılan İphone SE 64 GB olurken, 1 TB depolama kapasiteli iPhone 15 Pro Max modeli ise 107 bin 999 lira olmuştu.

Yani iPhone oldukça pahalı olmasına rağmen hala Apple sevdamızdan vazgeçmedik diyebiliriz.

Ya da diyebilir miyiz, buyrun yorumlarda siz söyleyin 👇