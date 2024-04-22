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Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Cep Telefonu Markaları: iPhone Sevdamızdan Yine Vazgeçmedik!

Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Cep Telefonu Markaları: iPhone Sevdamızdan Yine Vazgeçmedik!

cep telefonu IMEİ Kayıt
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 15:01

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 12 milyonun üzerinde cep telefonu sisteme girdi. Yüksek fiyatlalara rağmen her dört telefondan birisi ise yine Apple.

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Kim ne derse desin Türk halkı olarak, cep telefonuna büyük zaafımız var. Bir, hatta bazen iki maaşımızı gözümüzü kırpmadan üst segment modellere yatırdığımız yadsınamaz bir gerçek.

Kim ne derse desin Türk halkı olarak, cep telefonuna büyük zaafımız var. Bir, hatta bazen iki maaşımızı gözümüzü kırpmadan üst segment modellere yatırdığımız yadsınamaz bir gerçek.

Tabi bu arada belirtmeden geçmeyelim dünyanın hiçbir yerinde yeni teknolojiye ulaşım bizimki kadar zor değil.

Bizler yeni teknolojiyi biraz da uygun fiyata almak için ülke bile değiştirmeyi göze alsak da hükümet de burdaki açığı sık sık IMEI kayıt ücretlerine yaptığı zamlarla kapatmaya çalışıyor.

Bizler yeni teknolojiyi biraz da uygun fiyata almak için ülke bile değiştirmeyi göze alsak da hükümet de burdaki açığı sık sık IMEI kayıt ücretlerine yaptığı zamlarla kapatmaya çalışıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu ise bizlere ithal telefonlar açısından biraz bilgi vermesi bakımından önemli.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu ise bizlere ithal telefonlar açısından biraz bilgi vermesi bakımından önemli.

BTK’nın raporuna göre geçen yıl 12 ay boyunca Türkiye’de 12 milyon 53 bini cep telefonuna IMEİ kaydı yapıldı.

BTK’nın raporuna göre geçen yıl 12 ay boyunca Türkiye’de 12 milyon 53 bini cep telefonuna IMEİ kaydı yapıldı.

IMEI kullanan cihaz sayıları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.

Yıllara göre baktığımızda ise tablo şöyle: 👇

2021: 10 milyon 845 bin

2022: 9 milyon 581 bin

2023: 12 milyon 53 bin

2018 yılında 500 TL ile başlayan IMEI kayıt ücreti ise 2024 yılı itibarıyla 31 bin liranın üzerinde.

Peki en çok hangi telefonları yurt dışından ithal ettik gelin ona da bir bakalım 👇

Peki en çok hangi telefonları yurt dışından ithal ettik gelin ona da bir bakalım 👇

IMEI kaydı yapılan cihazlardan 3 milyon 181 bin adedini Apple modelleri oluşturuyor.

Samsung, 3 milyon 639 bin cihaz kaydı ile pazar liderliğini korurken, bu iki şirketi ise 1 milyon 832 bin cihaz kaydı ile Redmi takip ediyor.

Son olarak 4 Mart tarihinde fiyatlarına zam yapan Apple’ın Türkiye’de en düşük fiyatlı telefon modeli 28 bin 999 liradan satılan İphone SE 64 GB olurken, 1 TB depolama kapasiteli iPhone 15 Pro Max modeli ise 107 bin 999 lira olmuştu.

Yani iPhone oldukça pahalı olmasına rağmen hala Apple sevdamızdan vazgeçmedik diyebiliriz. 

Ya da diyebilir miyiz, buyrun yorumlarda siz söyleyin 👇

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Bu da ben tablo incelemeyi severim diyenler için gelsin 👇

Bu da ben tablo incelemeyi severim diyenler için gelsin 👇

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~umut~

Nokia'lar akıllı telefon olarak geri dönüyor onlardan alırım 😁

Friedrich Nietzsche

Bu zamana kadar telefona hiç para vermedim şimdi kardeşimin eski Gm20sini kullanıyorum .

Muhammed Göktaş

O kadar da değil ya. Tamam bende abartı telefon sevmem ama gm de almam

Turgut Güler

Malın biri geçmiş bana şunu diyor; e abi tamam da, sıkıştığın zaman ayfonu anında paraya çevirebilyon, herzaman satabiliyon falan diyor, la pazar çürüğü sıkı... Devamını Gör

Emre Idemci

onu alıyorsun diye sıkışıyorsun zaten 😆 bu mantık dışı para harcama şeklinden dolayı gösteriş merakından dolayı insanlar sıkışıyor genelde. hali itten beter ... Devamını Gör