Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Cep Telefonu Markaları: iPhone Sevdamızdan Yine Vazgeçmedik!
Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Cep Telefonu Markaları: iPhone Sevdamızdan Yine Vazgeçmedik!
Türkiye'de geçtiğimiz yıl 12 milyonun üzerinde cep telefonu sisteme girdi. Yüksek fiyatlalara rağmen her dört telefondan birisi ise yine Apple.
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Kim ne derse desin Türk halkı olarak, cep telefonuna büyük zaafımız var. Bir, hatta bazen iki maaşımızı gözümüzü kırpmadan üst segment modellere yatırdığımız yadsınamaz bir gerçek.
Bizler yeni teknolojiyi biraz da uygun fiyata almak için ülke bile değiştirmeyi göze alsak da hükümet de burdaki açığı sık sık IMEI kayıt ücretlerine yaptığı zamlarla kapatmaya çalışıyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu ise bizlere ithal telefonlar açısından biraz bilgi vermesi bakımından önemli.
BTK’nın raporuna göre geçen yıl 12 ay boyunca Türkiye’de 12 milyon 53 bini cep telefonuna IMEİ kaydı yapıldı.
Peki en çok hangi telefonları yurt dışından ithal ettik gelin ona da bir bakalım 👇
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Bu da ben tablo incelemeyi severim diyenler için gelsin 👇
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Nokia'lar akıllı telefon olarak geri dönüyor onlardan alırım 😁
Bu zamana kadar telefona hiç para vermedim şimdi kardeşimin eski Gm20sini kullanıyorum .
O kadar da değil ya. Tamam bende abartı telefon sevmem ama gm de almam
Malın biri geçmiş bana şunu diyor; e abi tamam da, sıkıştığın zaman ayfonu anında paraya çevirebilyon, herzaman satabiliyon falan diyor, la pazar çürüğü sıkı... Devamını Gör
onu alıyorsun diye sıkışıyorsun zaten 😆 bu mantık dışı para harcama şeklinden dolayı gösteriş merakından dolayı insanlar sıkışıyor genelde. hali itten beter ... Devamını Gör