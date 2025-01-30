onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Türkiye’nin Dünyanın En Kibar Sürücüleri Listesinde Üçüncü Olmasına Onedio Okuyucularından Güldüren Tespitler

Türkiye’nin Dünyanın En Kibar Sürücüleri Listesinde Üçüncü Olmasına Onedio Okuyucularından Güldüren Tespitler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 16:26

Dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkelere dair yapılan bir araştırma hepimizi biraz şaşırttı… Çünkü listenin üçüncü sırasında her gün muhakkak trafikte yumruklaşma haberlerini okuduğumuz canımız Türkiye’miz yer aldı…

Discovercars.com’un araştırmasında Türkiye 'dünyanın en kibar sürücülerine sahip' üçüncü ülke oldu. Bu araştırmaya bir önceki içeriğimizde yer vermiştik. İçeriğimize Onedio okuyucularından birbirinden komik yorumlar ve tespitler geldi. Hep birlikte Onedio okurları ‘en kibar sürücüler’ listesinde Türkiye’nin üçüncü olmasına neler demiş, hep birlikte bakalım. 🚀 🚀 🚘🚘 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhakkak her gün trafikte bir kavga, trafik magandası haberlerine denk geliyoruz. Öyle ki sevdiklerimize sık sık “Aman trafikte kimseye bulaşma” nasihatında bulunuyoruz.

Muhakkak her gün trafikte bir kavga, trafik magandası haberlerine denk geliyoruz. Öyle ki sevdiklerimize sık sık “Aman trafikte kimseye bulaşma” nasihatında bulunuyoruz.

Biz bu nasihatları verirken Türkiye’nin dünyanın en kibar sürücüleri listesinde üçüncü olduğu ortaya çıktı. İnanması güç biliyoruz ama valla biz demedik... Araştırma diyor! 👇

Biz bu nasihatları verirken Türkiye’nin dünyanın en kibar sürücüleri listesinde üçüncü olduğu ortaya çıktı. İnanması güç biliyoruz ama valla biz demedik... Araştırma diyor! 👇

Discovercars.com’un araştırmasına göre listenin ilk sırasında Kıbrıs yer aldı. Yeni Zelanda ikinci sırada bulunurken Türkiye 10 üzerinden 8.73 puanla üçüncü sıraya oturdu. 

Araştırmanın turistlerle yapıldığını hatırlatmakta fayda var…

İçeriğimizin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇 Peki Onedio okurları bu araştırmaya ne tepki verdi? İşte okurlarımızın güldüren tespitleri! 🚀 🚀

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın