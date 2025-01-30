Türkiye’nin Dünyanın En Kibar Sürücüleri Listesinde Üçüncü Olmasına Onedio Okuyucularından Güldüren Tespitler

Dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkelere dair yapılan bir araştırma hepimizi biraz şaşırttı… Çünkü listenin üçüncü sırasında her gün muhakkak trafikte yumruklaşma haberlerini okuduğumuz canımız Türkiye’miz yer aldı…

Discovercars.com’un araştırmasında Türkiye 'dünyanın en kibar sürücülerine sahip' üçüncü ülke oldu. Bu araştırmaya bir önceki içeriğimizde yer vermiştik. İçeriğimize Onedio okuyucularından birbirinden komik yorumlar ve tespitler geldi. Hep birlikte Onedio okurları ‘en kibar sürücüler’ listesinde Türkiye’nin üçüncü olmasına neler demiş, hep birlikte bakalım. 🚀 🚀 🚘🚘