Türkiye’nin Dünyanın En Kibar Sürücüleri Listesinde Üçüncü Olmasına Onedio Okuyucularından Güldüren Tespitler
Türkiye’nin Dünyanın En Kibar Sürücüleri Listesinde Üçüncü Olmasına Onedio Okuyucularından Güldüren Tespitler
Dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkelere dair yapılan bir araştırma hepimizi biraz şaşırttı… Çünkü listenin üçüncü sırasında her gün muhakkak trafikte yumruklaşma haberlerini okuduğumuz canımız Türkiye’miz yer aldı…
Discovercars.com’un araştırmasında Türkiye 'dünyanın en kibar sürücülerine sahip' üçüncü ülke oldu. Bu araştırmaya bir önceki içeriğimizde yer vermiştik. İçeriğimize Onedio okuyucularından birbirinden komik yorumlar ve tespitler geldi. Hep birlikte Onedio okurları ‘en kibar sürücüler’ listesinde Türkiye’nin üçüncü olmasına neler demiş, hep birlikte bakalım. 🚀 🚀 🚘🚘
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Muhakkak her gün trafikte bir kavga, trafik magandası haberlerine denk geliyoruz. Öyle ki sevdiklerimize sık sık “Aman trafikte kimseye bulaşma” nasihatında bulunuyoruz.
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Biz bu nasihatları verirken Türkiye’nin dünyanın en kibar sürücüleri listesinde üçüncü olduğu ortaya çıktı. İnanması güç biliyoruz ama valla biz demedik... Araştırma diyor! 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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