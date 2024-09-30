Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin Dış Borcu 512 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye'nin Dış Borcu 512 Milyar Dolara Yükseldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
30.09.2024 - 18:29

Türkiye’nin brüt dış borç stoku 30 Haziran 2023’te 475,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken son açıklanan verilere göre 512 milyar dolara yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre brüt dış borç stoku 512 milyar dolar gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre brüt dış borç stoku 512 milyar dolar gerçekleşti.

Stokun milli gelire oranı yüzde 42.6 oldu. Net dış borç stoku ise 265.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Stokun milli gelire oranı yüzde 42.6 oldu. Net dış borç stoku ise 265.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalara göre Hazine garantili dış borç stoku 16.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç sotku 6 trilyon 337 milyar lira olarak ifade edildi.

Hesaplamalara göre Hazine garantili dış borç stoku 16.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç sotku 6 trilyon 337 milyar lira olarak ifade edildi.

Öte yandan 30 Haziran 2023 verilerine göre Türkiye'nin brüt dış borç stoku 475.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan 30 Haziran 2023 verilerine göre Türkiye'nin brüt dış borç stoku 475.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın