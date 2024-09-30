Türkiye'nin Dış Borcu 512 Milyar Dolara Yükseldi
Türkiye'nin Dış Borcu 512 Milyar Dolara Yükseldi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre brüt dış borç stoku 512 milyar dolar gerçekleşti.
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Stokun milli gelire oranı yüzde 42.6 oldu. Net dış borç stoku ise 265.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Hesaplamalara göre Hazine garantili dış borç stoku 16.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç sotku 6 trilyon 337 milyar lira olarak ifade edildi.
Öte yandan 30 Haziran 2023 verilerine göre Türkiye'nin brüt dış borç stoku 475.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
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