Türkiye'nin 20 Bin Yıllık Buzulları İçin Yolun Sonu Gözüktü
Türkiye'nin 20 Bin Yıllık Buzulları İçin Yolun Sonu Gözüktü
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Küresel ısınmanın kurbanlarından biri de Hakkari Yüksekova sınırında bulunan Cilo buzulları oldu. Cilo dağı eteklerinde yer alan 20 bin yıllık buzullar giderek küçülüyor.
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Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü, sabahın ilk ışıklarıyla buzulları yerinde incelemek için yola koyuldu. Acilen önlem alınması gerektiğinin altını çizen kulüp başkanı Çetin Yorgun, durumun hiç de iç açıcı olmadığını kaydetti.
1948 yılında buzulların kalınlığı 100 metre olarak raporlandı. 2020 yılı itibarıyla ise buzul kalınlığının 50-60 metreye kadar düştüğü gözlemlendi.
Yapılan ölçümler buzul alanındaki dramatik gerilemeyi de ortaya koydu. Yine 1946 yılında Cilo buzulları 8,5 kilometrekarelik alanı kaplarken 2020 yılında 4.8 kilometrekareye kadar düştü. Veriler buzulların her yıl ortalama yüzde 1-2 oranın küçüldüğünü gösteriyor.
Coğrafya öğretmeni Kenan Canan, buzullardaki erimenin hızlandırdığını belirtti. Canan, "Ciddi önlemler alınmalı ki gelecekteki nesile güzel miraslar bırakalım” dedi.
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