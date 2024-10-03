Türkiye Instagram Kullanımında Dünyada Neden Birinci Sırada?

Türkiye, sadece Instagram'daki kullanıcı sayısıyla değil, akıllı telefon kullanımındaki birçok listede de birinci. Öyle ki 'fotoğraf çekip paylaşmak' bile Türkiye'de en çok yapılan bir aktivitelerden biri.

Bunun sebeplerini merak edecek olursanız en iyi açıklamayı filozof ve yazar Guy Debord’un 1967 tarihli Gösteri Toplumu kitabında bulursunuz.

Debord, içinde yaşadığımız 'modern' toplumu bütün detaylarıyla inceler, 'Koşulsuz tercih maskelerinin ardında, aynı yabancılaşmanın farklı biçimleri birbirleriyle çarpışır” der.