Türkiye Instagram Kullanımında Dünyada Neden Birinci Sırada?
Türkiye Instagram Kullanımında Dünyada Neden Birinci Sırada?
Sosyal medya platformları, günlük hayatımızın bir vazgeçilmezi adeta. Hatırlarsanız, Instagram'ın kapatılmasıyla beraber en çok da 'tatilcilerin' fotoğraf paylaşamayacak olması konuşulmuştu. Peki nüfusa oranla Instagram kullanımında dünyada birinci olan Türkiye'de durum neden böyle?
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İnternetin, akıllı telefonların, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle onlara bağımlı olmamız bir oldu.
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Instagram, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de erişime engellendi bildiğiniz üzere. Resmen elimiz ayağımız bağlanmış gibi hissettik.
Dünyada Instagram kullanımı verilerine baktığımızda, Türkiye ile ilgili şaşırtıcı bir detay çıkıyor karşımıza. Türkiye, neredeyse her tabloda birinci konumda.
Instagram'ın en çok kullanıcısının olduğu ülkeler sırasıyla Hindistan, ABD, Brezilya, Endonezya ve Türkiye.
Peki Instagram'ın Türkiye'de bu kadar çok kullanılmasının sebepleri neler olabilir?
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1967 yılında yazılan bu cümlelerin ne kadar doğru olduğunu görmek için ise kısa bir sosyal medya turu yeter de artar.
Hal böyle olunca, Instagram kullanıcıları da normal şartlarda sahip olamayacakları lüksleri, bir dokunuşlarıyla izleyebiliyor, yorum yapabiliyor...
Anlayacağınız, Instagram başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları koca birer yalan makinesine dönüştü.
Bütün bunların yanında, özellikle gençlerin bir kısmının sosyal medyada daha çok 'kendileri gibi' takılmayı tercih ettiğini de görüyoruz. Bu noktada "Peki o zaman neden Instagram'ı tercih ediyorlar?" sorumuzun cevabı da "tamamen maddiyat" olabilir.
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