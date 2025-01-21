“Türkiye’den Ayrılacak” Haberlerini Yalanlayan Seda Sayan’ın Komşularına Attığı Mesaj Ortaya Çıktı
“Türkiye’den Ayrılacak” Haberlerini Yalanlayan Seda Sayan’ın Komşularına Attığı Mesaj Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan “Türkiye’den ayrılıyor, eşi Çaplar Ökten ile Dubai’ye yerleşecek” haberlerini “Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada, nereye gideceğiz” diyerek reddeden Seda Sayan’ın oturduğu sitedeki komşularına attığı “Dubai’ye yerleşiyoruz, evimizi satıyoruz” mesajı ortaya çıktı.
'Türkiye'den ayrılacak' haberini yalanlamasının üzerine bu mesajın ortaya çıkmasının ardından tüm bunların bir 'ev satma taktiği' mi olduğu akıllara geldi!
İşte Sabah’tan Bülent Cankurt’un köşesine taşıdığı haberin detayları…
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Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, geçtiğimiz günlerde yazdığı yazısında Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in Türkiye’den ayrılacak Dubai’ye yerleşeceğini yazmıştı.
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Cankurt’un bu yazısını Seda Sayan, eşi ile yediği bir yemek sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken yalanlamıştı.
Seda Sayan kendisine sorulan “Türkiye’den ayrılıyormuşsunuz doğru mu” sorularına “Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada, nereye gideceğiz” demişti.
Ancak Bülent Cankurtaran bu iddiayı yineleyerek köşesine bir daha taşıdı, hatta bu kez Seda Sayan’ın sitesindeki komşularına yazdığı mektubu da ortaya çıkardı.
İşte Seda Sayan ve eşinin Türkiye’den ayrılacağına dair yazılan o yazının detayları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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