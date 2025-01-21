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“Türkiye’den Ayrılacak” Haberlerini Yalanlayan Seda Sayan’ın Komşularına Attığı Mesaj Ortaya Çıktı

“Türkiye’den Ayrılacak” Haberlerini Yalanlayan Seda Sayan’ın Komşularına Attığı Mesaj Ortaya Çıktı

Seda Sayan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 07:56

Geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan “Türkiye’den ayrılıyor, eşi Çaplar Ökten ile Dubai’ye yerleşecek” haberlerini “Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada, nereye gideceğiz” diyerek reddeden Seda Sayan’ın oturduğu sitedeki komşularına attığı “Dubai’ye yerleşiyoruz, evimizi satıyoruz” mesajı ortaya çıktı. 

'Türkiye'den ayrılacak' haberini yalanlamasının üzerine bu mesajın ortaya çıkmasının ardından tüm bunların bir 'ev satma taktiği' mi olduğu akıllara geldi!

İşte Sabah’tan Bülent Cankurt’un köşesine taşıdığı haberin detayları… 

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Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, geçtiğimiz günlerde yazdığı yazısında Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in Türkiye’den ayrılacak Dubai’ye yerleşeceğini yazmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, geçtiğimiz günlerde yazdığı yazısında Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in Türkiye’den ayrılacak Dubai’ye yerleşeceğini yazmıştı.

Cankurt’un bu yazısını Seda Sayan, eşi ile yediği bir yemek sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken yalanlamıştı.

Cankurt’un bu yazısını Seda Sayan, eşi ile yediği bir yemek sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken yalanlamıştı.

Seda Sayan kendisine sorulan “Türkiye’den ayrılıyormuşsunuz doğru mu” sorularına “Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada, nereye gideceğiz” demişti.

Seda Sayan kendisine sorulan “Türkiye’den ayrılıyormuşsunuz doğru mu” sorularına “Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada, nereye gideceğiz” demişti.

Ancak Bülent Cankurtaran bu iddiayı yineleyerek köşesine bir daha taşıdı, hatta bu kez Seda Sayan’ın sitesindeki komşularına yazdığı mektubu da ortaya çıkardı.

Ancak Bülent Cankurtaran bu iddiayı yineleyerek köşesine bir daha taşıdı, hatta bu kez Seda Sayan’ın sitesindeki komşularına yazdığı mektubu da ortaya çıkardı.

İşte Seda Sayan ve eşinin Türkiye’den ayrılacağına dair yazılan o yazının detayları:

İşte Seda Sayan ve eşinin Türkiye’den ayrılacağına dair yazılan o yazının detayları:

“21 Aralık'ta, Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile Dubai'ye yerleşmeye karar verdiğini ve oturdukları villasını satışa çıkardığını yazmıştım. Seda Sayan önceki gün haberimi yalanlamış; 'Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada' demiş.

Ben de 'Pes' diyorum. Çünkü o günkü haberimde, Seda Sayan'ın komşularına mektup gönderip Dubai'ye yerleşmeye karar verdiklerini o yüzden villasını sattığını ve 'öncelik sizin' diyerek villayı önce komşularına teklif ettiğini de eklemiştim.

İşte bu da belgesi... Seda Sayan o zaman, yanda gördüğünüz mektubu bütün komşularına göndermişti.

Madem öyle bir şey yok, komşularına neden böyle bir şey söyledin ve neden villanı onlara satmaya çalıştın? Yoksa tüm bunlar, daha önce de satışa çıkardığın villanı satma taktiği miydi?”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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