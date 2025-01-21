“Türkiye’den Ayrılacak” Haberlerini Yalanlayan Seda Sayan’ın Komşularına Attığı Mesaj Ortaya Çıktı

“21 Aralık'ta, Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile Dubai'ye yerleşmeye karar verdiğini ve oturdukları villasını satışa çıkardığını yazmıştım. Seda Sayan önceki gün haberimi yalanlamış; 'Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada' demiş.

Ben de 'Pes' diyorum. Çünkü o günkü haberimde, Seda Sayan'ın komşularına mektup gönderip Dubai'ye yerleşmeye karar verdiklerini o yüzden villasını sattığını ve 'öncelik sizin' diyerek villayı önce komşularına teklif ettiğini de eklemiştim.

İşte bu da belgesi... Seda Sayan o zaman, yanda gördüğünüz mektubu bütün komşularına göndermişti.

Madem öyle bir şey yok, komşularına neden böyle bir şey söyledin ve neden villanı onlara satmaya çalıştın? Yoksa tüm bunlar, daha önce de satışa çıkardığın villanı satma taktiği miydi?”