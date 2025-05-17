Türkiye’de Kadınların 38 Yıl Önceki İlk Yürüyüşü: Dayağa Karşı Kampanya Yürüyüşü

Yürüyüşün ardından şiddet mağduru kadınlar için sığınma evinin açılması için kampanyalar düzenlendi. 1988 yılında ise kadınlar için dayanışma ağları oluşturuldu. 1989 yılında ise bu dayanışma ve çağrılar yanıt buldu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kuruldu.

Çatlak Zemin’de yer alan yazıda Filiz Kerestecioğlu, o dönemi şu sözlerle anlattı:

“7 Mayıs 1987’de Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda toplandığımızda katılım umduğumuzun çok üzerindeydi.. 17 Mayıs, aile içi şiddete, dayağın meşrulaştırılmasına karşı çıkılan, sadece kadınların düzenlediği ve katıldığı ilk yürüyüş oldu.”