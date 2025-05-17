Türkiye’de Kadınların 38 Yıl Önceki İlk Yürüyüşü: Dayağa Karşı Kampanya Yürüyüşü
Çankırı’da 1985 yılında Mustafa Durmuş isimli bir hakim şiddet görmesi nedeniyle boşanmak isteyen bir kadının davasını “Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemeli” sözleriyle reddetmişti. Bu karar kadın hareketi için dönüm noktası oldu. Türkiye’de kadınlar bu karara karşı ilk kitlesel yürüyüşünü 38 yıl önce bugün yaptı. Çatlak Zemin'den Şükran Şakir'in yazısına göre 17 Mayıs 1987 tarihinde “Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü”nde bir araya gelen kadınlar şiddete karşı yürüdü.
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Hakim, bir kadının boşanma davasını bu skandal sözlerle reddetti. 👇
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17 Mayıs 1987 yılında kadınlar ilk kitlesel yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Kadınların dayanışmasıyla kadın sığınma evi kuruldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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