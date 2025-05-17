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Türkiye’de Kadınların 38 Yıl Önceki İlk Yürüyüşü: Dayağa Karşı Kampanya Yürüyüşü

Türkiye’de Kadınların 38 Yıl Önceki İlk Yürüyüşü: Dayağa Karşı Kampanya Yürüyüşü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 16:49

Çankırı’da 1985 yılında Mustafa Durmuş isimli bir hakim şiddet görmesi nedeniyle boşanmak isteyen bir kadının davasını “Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemeli” sözleriyle reddetmişti. Bu karar kadın hareketi için dönüm noktası oldu. Türkiye’de kadınlar bu karara karşı ilk kitlesel yürüyüşünü 38 yıl önce bugün yaptı. Çatlak Zemin'den Şükran Şakir'in yazısına göre 17 Mayıs 1987 tarihinde “Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü”nde bir araya gelen kadınlar şiddete karşı yürüdü. 

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Hakim, bir kadının boşanma davasını bu skandal sözlerle reddetti. 👇

Hakim, bir kadının boşanma davasını bu skandal sözlerle reddetti. 👇

1980 sonrası feminist hareket için dönüm noktası Mustafa Durmuş isimli hakimin verdiği karar oldu. 1985 yılında Çankırı’da şiddet mağduru kadın boşanmak için dava açtı. Ancak Mustafa Durmuş, “Karının sırtını sıopasız karnını sıpasız bırakmamak gerek” sözleriyle boşanma davasını reddetti. Skandal karara karşı kadınlar ayaklandı ve ‘Kadınlar Dayağa Karşı Kadın Dayanışmaya Kampanyası’nı oluşturdular.

17 Mayıs 1987 yılında kadınlar ilk kitlesel yürüyüşünü gerçekleştirdi.

17 Mayıs 1987 yılında kadınlar ilk kitlesel yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Skandal hakimlik kararı kadınların tepkisini çekti ve kadınlar şiddete karşı ilk yürüyüşünü 1987 yılının 17 Mayıs günü gerçekleştirdi. Kadıköy iskelede başlayan eylem sadece kadınların düzenlediği ve katıldığı ilk yürüyüş olarak tarihe geçti. Çatlak Zemin’den Şükran Şakir, kadınlar için dönüm noktası olan yürüyüşü kaleme aldı. 17 Mayıs 1985 yılında gerçekleştirilen mitinge 2 bin 500 kadın katıldı. Hep bir ağızdan slogan atan kadınların pankartları da günümüzden farksız değildi. Kadınlar, “Haklı dayak yoktur”, “Dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz” sözleriyle isyanlarını haykırdı. 

Mitingde yer alan kadınlar şiddet mağduru tüm kadınları dayanışmaya çağırdı.

Kadınların dayanışmasıyla kadın sığınma evi kuruldu.

Kadınların dayanışmasıyla kadın sığınma evi kuruldu.

Yürüyüşün ardından şiddet mağduru kadınlar için sığınma evinin açılması için kampanyalar düzenlendi. 1988 yılında ise kadınlar için dayanışma ağları oluşturuldu. 1989 yılında ise bu dayanışma ve çağrılar yanıt buldu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kuruldu. 

Çatlak Zemin’de yer alan yazıda Filiz Kerestecioğlu, o dönemi şu sözlerle anlattı:

“7 Mayıs 1987’de Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda toplandığımızda katılım umduğumuzun çok üzerindeydi.. 17 Mayıs, aile içi şiddete, dayağın meşrulaştırılmasına karşı çıkılan, sadece kadınların düzenlediği ve katıldığı ilk yürüyüş oldu.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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