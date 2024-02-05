Türk Polisinin Rüzgar Gibi Estiği SWAT Challenge 2024'te Kazananlar Belli Oldu
Türk Polisinin Rüzgar Gibi Estiği SWAT Challenge 2024'te Kazananlar Belli Oldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından polis özel harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sona erdi. Ülkemizden Polis Özel Harekat ekibinin başarılı performans sergilediği yarışmada kazananlar da belli oldu.
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Dünyanın farklı ülkelerinden elit polis birimlerinin katıldığı yarışmada takımlar farklı mücadelelerin üstesinden gelmeye çalıştılar.
Türk Polis Özel Harekat ekibi ise performansıyla beğeni topladı.
Rehine kurtarma operasyonu sırasında Suudi Arabistan ekibinin rehineyi iki kez düşürmesi de yarışmanın dikkat çeken anlarından oldu.
3 günlük zorlu mücadelelerin ardından ise SWAT Challenge 2024'te kazanan ülkeler belli oldu.
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