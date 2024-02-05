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Türk Polisinin Rüzgar Gibi Estiği SWAT Challenge 2024'te Kazananlar Belli Oldu

Türk Polisinin Rüzgar Gibi Estiği SWAT Challenge 2024'te Kazananlar Belli Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 17:02

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından polis özel harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sona erdi. Ülkemizden Polis Özel Harekat ekibinin başarılı performans sergilediği yarışmada kazananlar da belli oldu.

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Dünyanın farklı ülkelerinden elit polis birimlerinin katıldığı yarışmada takımlar farklı mücadelelerin üstesinden gelmeye çalıştılar.

Dünyanın farklı ülkelerinden elit polis birimlerinin katıldığı yarışmada takımlar farklı mücadelelerin üstesinden gelmeye çalıştılar.

Üç gün boyunca devam eden yarışmada takımlar beş ana kategori altında kendilerine verilen zorlu görevleri yerine getirmek için ter döktüler.

Türk Polis Özel Harekat ekibi ise performansıyla beğeni topladı.

Türk Polis Özel Harekat ekibi ise performansıyla beğeni topladı.

Yarışma boyunca engelli parkur, taktik yarışması, yüksek kule mücadelesi, saldırı yarışması ve memur kurtarma gibi görevleri başarıyla tamamlayan ekibimizin sergilediği performans büyük alkış aldı.

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Rehine kurtarma operasyonu sırasında Suudi Arabistan ekibinin rehineyi iki kez düşürmesi de yarışmanın dikkat çeken anlarından oldu.

3 günlük zorlu mücadelelerin ardından ise SWAT Challenge 2024'te kazanan ülkeler belli oldu.

3 günlük zorlu mücadelelerin ardından ise SWAT Challenge 2024'te kazanan ülkeler belli oldu.

Birinciliği Kazakistan Sunkar takımı kazanırken ikincilik kürsüsünde ise yine Kazakistan'ın Sarder takımı vardı. Ülkemiz ise Türk Özel Harekat - A Takımı ile üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

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