Birleşik Arap Emirlikleri'nde Düzenlenen SWAT Yarışması 2024'te Türk Özel Harekat Polisi Rüzgarı

BAE SWAT Challenge 2024 Organizasyon Komitesi geçtiğimiz gün Al Ruwayyah'daki Training City'de başladı. Bu seneki yarışmada ekipler, 'Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur' olmak üzere beş ana kategoride yarışıyor. BAE SWAT Challenge, Türk Özel Harekatı da dahil olmak üzere birbirinden çarpıcı anlara ev sahipliği yaptı.