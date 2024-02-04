Birleşik Arap Emirlikleri'nde Düzenlenen SWAT Yarışması 2024'te Türk Özel Harekat Polisi Rüzgarı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Düzenlenen SWAT Yarışması 2024'te Türk Özel Harekat Polisi Rüzgarı
BAE SWAT Challenge 2024 Organizasyon Komitesi geçtiğimiz gün Al Ruwayyah'daki Training City'de başladı. Bu seneki yarışmada ekipler, 'Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur' olmak üzere beş ana kategoride yarışıyor. BAE SWAT Challenge, Türk Özel Harekatı da dahil olmak üzere birbirinden çarpıcı anlara ev sahipliği yaptı.
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Dubai'de düzenlenen BAE SWAT Challenge 2024, 3 Şubat'ta Al Ruwayyah'daki Training City'de başladı.
Bu seneki yarışma "Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur" olmak üzere beş ana kategoriden oluşuyor.
Türk Özel Harekatı'nın performansı ise yarışmaya adeta damgasını vurdu. 👇
Suudi Arabistan ekibinin rehineyi iki kez yere düşürmesi de dikkatleri çekti.
Ayrıca Türk Özel Harekatı'nın "Türk'ün gücünü göreceksiniz" sözleriyle sahaya inmesi gözleri doldurdu!
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Türk takım parkuru 1 dakika 10 saniyede bitirerek yarışmada rüzgar estirdi.
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