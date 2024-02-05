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Çeçen Lideri Ramazan Kadirov 14 Çocuğunu ve Akrabalarını Hükümet Yönetimine Getirdi

Çeçen Lideri Ramazan Kadirov 14 Çocuğunu ve Akrabalarını Hükümet Yönetimine Getirdi

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 12:52

Çeçen lideri Ramazan Kadirov, 14 çocuğunun ve akrabalarının çoğunu hükümet yönetiminde üst düzey görevlere getirdi.

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Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 14 çocuğunu ve akrabalarını hükümetin önemli pozisyonlarına atadı. Kadirov, aynı zamanda Ukrayna işgalinde Putin'e sağladığı destekle tanınıyor.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 14 çocuğunu ve akrabalarını hükümetin önemli pozisyonlarına atadı. Kadirov, aynı zamanda Ukrayna işgalinde Putin'e sağladığı destekle tanınıyor.

Son olarak, 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirova'yı hükümette başkan yardımcılığı görevine atayan Kadirov'un bu kararı, hükümetin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Son olarak, 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirova'yı hükümette başkan yardımcılığı görevine atayan Kadirov'un bu kararı, hükümetin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

47 yaşındaki eski milis lideri, Ekim ayında da 25 yaşındaki kızı Aishat'ı başbakan yardımcılığı görevine getirmiş ve Kadirov'un en büyük oğlu olan 18 yaşındaki Ahmed de Yardımcı Spor ve Gençlik Bakanı olarak atanmıştı.

47 yaşındaki eski milis lideri, Ekim ayında da 25 yaşındaki kızı Aishat'ı başbakan yardımcılığı görevine getirmiş ve Kadirov'un en büyük oğlu olan 18 yaşındaki Ahmed de Yardımcı Spor ve Gençlik Bakanı olarak atanmıştı.

Çeçen liderin 27 yaşındaki yeğeni Hamzat, güvenlik danışmanı olarak görev yaparken, damadı tarım, bacanağı ise ulaştırma bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Çeçen liderin 27 yaşındaki yeğeni Hamzat, güvenlik danışmanı olarak görev yaparken, damadı tarım, bacanağı ise ulaştırma bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Kadirov'un 14 çocuğu ve akrabalarının büyük bir kısmı şu anda Çeçenistan hükümetinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır.

Kadirov'un 14 çocuğu ve akrabalarının büyük bir kısmı şu anda Çeçenistan hükümetinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır.
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Çeçen lider Kadirov'un sağlıksız görüntüsü "ölüm döşeğinde" olduğu iddialarını gündeme getirse de bu haberler henüz doğrulanmadı.

Çeçen lider Kadirov'un sağlıksız görüntüsü "ölüm döşeğinde" olduğu iddialarını gündeme getirse de bu haberler henüz doğrulanmadı.
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