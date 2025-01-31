TÜBİTAK “Bunu Bir Liseli Yazmış Olamaz” Diyerek Diskalifiye Etmiş! O Gencin Araştırması Avrupa’da Yayımlandı

Türkiye, özellikle son yıllarda beyin göçü veren ülkeler sıralamasında yükseliyor. Öyle ki yurtdışına en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında 11’inci sırada yer alıyor. Nitelikli ve bilimden uzak eğitim sistemi nedeniyle ışık saçan gençleri yurt dışındaki bilim kuruluşlarına, üniversitelere kaptırıyoruz.

Türkiye’de gençleri ve öğrencileri bilim ve teknolojiye teşvik etmeyi amaçlayan TÜBİTAK, kabul ettiği ilginç ve projelerle sık sık gündeme geliyor. TÜBİTAK’ın reddettiği projeler ise dünyanın önde gelen üniversiteleri ve kuruluşları tarafından davet alıyor.

O isimlerden birisi de lise öğrencisi Vefa Türeli. Türeli’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre TÜBİTAK’a sunduğu araştırması “Bunu bir liseli yazmış olamaz” gerekçesiyle reddedilmiş. Ancak Türeli’nin 16 yaşındayken yazdığı bu araştırması Avrupa’da hakemli bir dergide yayımlandı.