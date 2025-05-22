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Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün Nereli ve Kaç Yaşında? Tuba Büyüküstün Evli mi? Çocuğu Var mı?

Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün Nereli ve Kaç Yaşında? Tuba Büyüküstün Evli mi? Çocuğu Var mı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.05.2025 - 19:27

'Ihlamurlar Altında' adlı diziyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün hayatı merak konusu oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Büyüküstün, başarılı birçok yapımda rol aldı. Güzel oyuncu hakkında merak edilen Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında? Tuba Büyüküstün evli mi? gibi soruları sizin için yanıtladık.

 Peki, Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün nereli ve kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

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Tuba Büyüküstün Kimdir?

Tuba Büyüküstün Kimdir?

Duru güzelliği, sade ama etkileyici oyunculuğu ve yıllardır gündemden düşmeyen projeleriyle Tuba Büyüküstün, Türk televizyonunun vazgeçilmez yıldızlarından biri. Hem yerli hem yabancı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Büyüküstün, sadece oyunculuğuyla değil; özel hayatıyla da magazin gündemini sıkça meşgul ediyor.

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Tuba Büyüküstün Kaç Yaşında?

Tuba Büyüküstün Kaç Yaşında?

5 Temmuz 1982 doğumlu olan Tuba Büyüküstün, 2025 itibarıyla 42 yaşındadır.

Tuba Büyüküstün Nereli?

Tuba Büyüküstün Nereli?

İstanbul’da dünyaya gelen Tuba Büyüküstün aslen Erzurum’ludur. Memleket köklerini her zaman gururla taşıyan oyuncu, büyüdüğü şehirde eğitimine de yön vermiştir.

Tuba Büyüküstün’ün Kariyer Başlangıcı

Tuba Büyüküstün’ün Kariyer Başlangıcı

Ortaöğretimini İstanbul Özel Doğuş Okulları’nda tamamlayan Tuba, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünde aldı. Üniversite yıllarında reklam filmleriyle kamera karşısına geçti. Hayatını değiştiren dönüm noktası ise Tomris Giritlioğlu ile tanışması oldu. Bu tanışma, Tuba'nın profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmasını sağladı.

Tuba Büyüküstün Özel Hayatı

Tuba Büyüküstün Özel Hayatı

Tuba Büyüküstün, 2011 yılında oyuncu Onur Saylak ile evlendi. Bu evlilikten Maya ve Toprak adında ikiz kızları dünyaya geldi. Çift, 2017 yılında yollarını ayırdı. Büyüküstün’ün adı daha sonra birkaç farklı isimle anılsa da özel hayatını olabildiğince gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Tuba Büyüküstün'ün adı son olarak İbrahim Kutluay ile aşk iddialarına karışmıştı.

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Tuba Büyüküstün'ün Öne Çıkan Açıklamaları

Tuba Büyüküstün'ün Öne Çıkan Açıklamaları

'Düşünüyorum, lüks nedir? Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da özel parçalara sahip olmak mıdır? Tek, başka kimsede olmayan? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek sakin, sade ya da deli. Her nasılsan öyle kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?'

Tuba Büyüküstün'ün Yer Aldığı Diziler

Tuba Büyüküstün'ün Yer Aldığı Diziler

  • 2003 – Sultan Makamı (Nesrin – Konuk Oyuncu)

  • 2004 – Çemberimde Gül Oya (Zarife)

  • 2005–2007 – Ihlamurlar Altında (Filiz Tekiner)

  • 2007–2009 – Asi (Asiye “Asi” Kozcuoğlu)

  • 2010–2011 – Gönülçelen (Hasret)

  • 2013 – 20 Dakika (Melek Halaskar)

  • 2014–2015 – Kara Para Aşk (Elif Denizer)

  • 2016–2017 – Cesur ve Güzel (Sühan Korludağ)

  • 2019 – Sefirin Kızı (Mavi Çınar)

  • 2020 – Rise of Empires: Ottoman (Mara Branković – Netflix)

  • 2022–günümüz – Zeytin Ağacı (Another Self) (Ada – Netflix)

  • 2024 – Yarın Yokmuş Gibi (Manolya Demir – GAİN)

Tuba Büyüküstün Yer Aldığı Filmler

Tuba Büyüküstün Yer Aldığı Filmler

  • 2005 – Babam ve Oğlum (Aysun)

  • 2006 – Sınav (Zeynep Erez)

  • 2009 – Yüreğine Sor (Esma)

  • 2014 – Rüzgarın Hatıraları (Zepur)

  • 2015 – Orman (Zeynep – Kısa film)

  • 2016 – Dar Elbise (Helin)

  • 2016 – İstanbul Kırmızısı (Neval)

  • 2017 – Daha (Ahra)

Tuba Büyüküstün Güncel Projeleri

Tuba Büyüküstün Güncel Projeleri

Tuba Büyüküstün, Netflix yapımı “Zeytin Ağacı” dizisindeki performansıyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında ses getirdi. Ayrıca dizinin yeni sezonu da merakla bekleniyor. Son olarak Yarın Yokmuş Gibi dizisinde boy gösterdi.

Tuba Büyüküstün’ün Ödülleri ve Adaylıkları

Tuba Büyüküstün’ün Ödülleri ve Adaylıkları

2005

  • Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödülleri – Yılın Kadın Oyuncusu (Kazandı) – Ihlamurlar Altında

2007

2008

  • Seul Uluslararası Drama Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Aday) – Asi

2010

  • İstanbul Üniversitesi En İyiler Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı) – Gönülçelen

2014

  • Seul Uluslararası Drama Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Aday) – 20 Dakika

  • Uluslararası Emmy Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Aday) – 20 Dakika

2015

  • Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı) – Kara Para Aşk

  • Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri (İtalya) – En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

2016

  • GQ Türkiye Men of the Year – Yılın Kadını Ödülü (Kazandı)

2017

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Aday) – Cesur ve Güzel

2023

  • Netflix Türkiye İzlenme Başarısı – Zeytin Ağacı dizisiyle platformda en çok izlenen Türk dizileri arasında yer aldı
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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