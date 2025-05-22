Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün Nereli ve Kaç Yaşında? Tuba Büyüküstün Evli mi? Çocuğu Var mı?

'Düşünüyorum, lüks nedir? Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da özel parçalara sahip olmak mıdır? Tek, başka kimsede olmayan? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek sakin, sade ya da deli. Her nasılsan öyle kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?'