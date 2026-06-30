Tsundoku: Okunmamış Kitapların Sessiz Büyüsü

Konumuza dönersek; kitap istifçiliğinden bahsediyorum; almadan duramadığım ama bir türlü okuyamadığım ve her geçen gün vicdan azabımı büyüten kitaplardan; bana derin bir suçluluk hissettiren ancak yine de beni onları satın almaktan alıkoyamayan sendromdan; TSUNDOKU’dan.

Feci şekilde kafayı takmış olduğum bu “Tsundoku” sözcüğü Japonca’dan geliyor. Tsunde (istiflemek, yığmak ve biriktirmek anlamına gelen tsumu fiilinin çekimli hali), oku (bir süreliğine bir kenara koymak veya bırakmak) ve dokusho (kitap okumak) kelimelerinden türemiş ve “okumak üzere alınmış ama kenara bırakılmış kitaplar” anlamında kullanılmaya başlamış. Kavramın geçmişi eskiye uzanıyor. 19. yüzyıl sonlarından bu yana insanlar bu “biriktirme” halini fark edip, bahsetmeye hatta eleştirmeye başlamışlar.

Durumu “Bibliyomani” ile karıştırmanızı istemem. Bibliyoman, hastalık derecesinde kitap düşkünü olup, kitap biriktirenlere deniyor. Onlar kitapları, okumak için değil, engelleyemedikleri bir sahip olma ve biriktirme dürtüsü ile topluyorlar. Bu durumu uzmanlar genellikle, psikolojik ve duygusal travma ile ilişkilendirilen obsesif kompülsif bir bozukluk olarak tanımlıyor. Tsundoku’da ise hedef kesinlikle o kitabı okumak, er ya da geç.

Ve aslında Tsundoku okurluğun ruhuna dair çok şey söylüyor.