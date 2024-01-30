Trafikte Narsistleri Tanıyalım

Kendisini öyle bir yüceleştirmiştir ki, tüm evrenin onlara hizmet etmesi gerektiğini düşünür. Sağda solda avukat arkadaşları vardır; vali olur, milletvekili olur. Onları arayıp sizi meslekten attırmakla tehdit dahi eder. Mevkili narsistler trafik polislerini hiçe sayar. Savcı, hakim, ünlü gibi mevkisi var ise özgür geçiş hakkı, kurallara uyulmama gibi basit aramalarda dahi zorluk çıkartır. Alt tarafı trafik polisi memurlar görevleri icabı kimlik kontrolü yapmaya çalışıyor. Mevkili narsist “kendilerine kimlik kontrolü dahi yapılamayacağını” söyleyerek zorluk çıkartır. Halbuki kimliğini gösterip geçse, eminim ki memur arkadaşta “Buyurun sayın valim/savcım.” diyerek saygı gösterecektir. Hiçbir polis memuru da hiçbir vatandaşla da uğraşmayı kesinlikle istemez.

Hepimiz, en üst statüde dahi olsak kurallara uymak zorundayız. Trafik kuralları yazıldığında bu kural “Vali’de geçmez, tırcılar dikkat etsin.” diye not düşülüp öğretilmiyor. Kurallar herkesin can güvenliği için alınmış tedbirlerdir. Narsistlerin bu özelliklerine ayrıcalık sanrısı deniliyor. Narsistler görkemli dünyalarında kendilerini evrenin en üst tabakasını temsil eden yüce varlık gibi hissediyor. Bu yüzden kurallara uymak zorunda hissetmez, çevirmelerde onları durduramazsınız, ona özel hissettirip ayrıcalık tanımalısınız.

Narsistler kurallara uymadığında onlar her zaman bir bahane bulacaktır. Trafik cezası dahi gelse orda o hareketi yapmasının bir gerekçesi vardır. Kaza olduğunda ya da yolda riskli bir hareket yaptığında onlar kendilerini haklı çıkartacak nokta bulur. Siz ne kadar haklı olduğunuzu anlatsanız da, narsist anlamak istediğini anlar ve o her zaman haklıdır.

Narsistler arabada riskli davranışlar sergiler ve yanındakilerinin ne hissettiğini asla önemsemez. Narsist çok hızlı araba kullanır, tehlikeli makas atar ya da kırmızı da geçer. Yanındakiler korkup korkmadığını asla umursamaz. Siz aşırı korktuğunuzda “Ben usta şoförüm, bana güveneceksin, bana güveniyorsun arabama binme o zaman”. diyerek duygularınıza kesinlikle empati göstermez ve bildiğini okur.

Narsistlerin en gıcık cevapları ise “Benim arabam, istediğim gibi kullanırım sana mı soracağım?, beğenmiyorsan binmezsin.” Bilir ki siz, o kişinin eşi olarak başka araçla gidemezsiniz, taksi paranız olmadığı için mecbur olduğunuzu biliyor. Siz onun riskli davranışları yüzünden canınızı tehlikeye atmış olursunuz.

Narsistler uzun yolda bencildir. Siz mola isteseniz durmaz. Size vereceği cevap ise “Zırt pırt tuvaletin geliyor, tut şunu be kadın, bu ne arkadaş 10 dakika da bir duracak mıyız? (halbuki 2 saattir yoldasınızdır), ilerdeki benzinlikte duracağız.” dese de kaç tane benzinlik geçse de durmaz.

Sizin çaresiz olduğunuzu bildiği için araba da kavga ediyorsanız “indirip yola devam etmekle” tehdit eder ve onun dediklerini yapmak zorunda kalırsınız. Söylediklerini onaylamak zorunda kalırsınız. Çünkü kesinlikle bir başınıza kimselerin olmadığı yerde yola devam edemezsiniz. Narsistte bunu çok iyi bildiği için uzun yollarda eski konuları tartışma konusu olarak açmayı da akıllılık eder. Çünkü çaresizliğiniz yüzünden onun her dediğine “he” demek zorunda kalırsınız.

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