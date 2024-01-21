Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi İki Kulübün Geçmişte Oynadığı Hafızalara Kazınan Beş Maçı Hatırlıyoruz
Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi İki Kulübün Geçmişte Oynadığı Hafızalara Kazınan Beş Maçı Hatırlıyoruz
Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ve Galatasaray kulüpleri, bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk geleneği olan iki kulübümüzün maçları kelime anlamı itibarıyla bir 'derbi' olmasa da, Türkiye'deki futbol literatüründe en önemli rekabetlerden birisi olarak öne çıkıyor.
Bu içeriğimizde, yakın geçmişte oynanan ve hafızalara kazınan Galatasaray-Trabzonspor maçlarını derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk maçımız 2003-2004 sezonundan. O sezon Trabzonspor başarılı bir sene geçiriyor ve şampiyonluk için Fenerbahçe ile mücadele ediyordu.
Galatasaray'ın ise şampiyonluk iddiası olmasa da, Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesi vardı ve Trabzon'dan galibiyetle dönmeleri gerekiyordu.
Galatasaray, tarihinin en başarılı dönemlerini geçirdiği 1990'lı yılların sonlarında, kendi evinde en ağır mağlubiyetlerinden birini Trabzonspor karşısında aldı.
Üçüncü maçımız ise yine İstanbul'da ve yine bir Trabzonspor galibiyeti. 2003-2004 sezonunda Ali Sami Yen'deki tadilattan dolayı maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan Galatasaray, Aralık ayında bu statta Trabzonspor'u ağırladı.
2009-2010 sezonuna Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde başlayan Galatasaray, o sezon ligin en gollü maçlarından birisini Trabzonspor'a karşı oynadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Trabzonspor tarihi için kuşkusuz en önemli yıllardan birisi 2010-2011 sezonuydu. Bu sene Fenerbahçe ile amansız bir mücadele içine giren Trabzonspor, şampiyonluk kovalıyordu.
Hiç kuşkusuz, iki kulübün tarihinde daha nice hafızalara kazınan unutulmaz maçlar var. Bu sene ise şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray'ın aşması gereken en zor engellerden birisi Trabzonspor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın