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Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi İki Kulübün Geçmişte Oynadığı Hafızalara Kazınan Beş Maçı Hatırlıyoruz

Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi İki Kulübün Geçmişte Oynadığı Hafızalara Kazınan Beş Maçı Hatırlıyoruz

Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 07:46

Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ve Galatasaray kulüpleri, bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk geleneği olan iki kulübümüzün maçları kelime anlamı itibarıyla bir 'derbi' olmasa da, Türkiye'deki futbol literatüründe en önemli rekabetlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Bu içeriğimizde, yakın geçmişte oynanan ve hafızalara kazınan Galatasaray-Trabzonspor maçlarını derledik.

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İlk maçımız 2003-2004 sezonundan. O sezon Trabzonspor başarılı bir sene geçiriyor ve şampiyonluk için Fenerbahçe ile mücadele ediyordu.

İlk maçımız 2003-2004 sezonundan. O sezon Trabzonspor başarılı bir sene geçiriyor ve şampiyonluk için Fenerbahçe ile mücadele ediyordu.

Ligin son haftaları geldiğinde, lider Fenerbahçe'nin hemen arkasında yer alan bordo mavililer, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmek zorundaydı.

Fenerbahçeli taraftarlar, ligde şampiyonluk iddiası olmayan Galatasaray'ın Trabzon'da kendisini fazla zorlamayacağını, Trabzonspor'un da rahat bir galibiyet alacağını düşünüyordu.

Galatasaray'ın ise şampiyonluk iddiası olmasa da, Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesi vardı ve Trabzon'dan galibiyetle dönmeleri gerekiyordu.

Galatasaray'ın ise şampiyonluk iddiası olmasa da, Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesi vardı ve Trabzon'dan galibiyetle dönmeleri gerekiyordu.

Bu atmosferde 9 Mayıs 2004 tarihinde Avni Aker Stadı'nda oynanan maçta üstün bir performans sergileyen konuk ekip, şampiyonluk stresi altındaki Trabzonspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un şampiyonluk hayalleri suya düşerken, Fenerbahçe forumlarında 'Trabzon'u mağlup edip bizi mahcup eden ezeli rakibimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz' mesajları yazıldı.

Galatasaray, tarihinin en başarılı dönemlerini geçirdiği 1990'lı yılların sonlarında, kendi evinde en ağır mağlubiyetlerinden birini Trabzonspor karşısında aldı.

Galatasaray, tarihinin en başarılı dönemlerini geçirdiği 1990'lı yılların sonlarında, kendi evinde en ağır mağlubiyetlerinden birini Trabzonspor karşısında aldı.

15 Kasım 1998'de rakibini Ali Sami Yen Stadı'nda ağırlayan sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Kevin Campbell'i durduramadı.

Campbell'ın 3 gol attığı maçta Galatasaray'ı 5-3 mağlup eden Trabzonspor, İstanbul deplasmanından unutulmaz bir zaferle ayrıldı.

Bu maç aynı zamanda, iki takım arasında oynanan en gollü maç olarak da tarihe geçti.

Üçüncü maçımız ise yine İstanbul'da ve yine bir Trabzonspor galibiyeti. 2003-2004 sezonunda Ali Sami Yen'deki tadilattan dolayı maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan Galatasaray, Aralık ayında bu statta Trabzonspor'u ağırladı.

Üçüncü maçımız ise yine İstanbul'da ve yine bir Trabzonspor galibiyeti. 2003-2004 sezonunda Ali Sami Yen'deki tadilattan dolayı maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan Galatasaray, Aralık ayında bu statta Trabzonspor'u ağırladı.

7 bini aşkın Trabzonsporlu'nun takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadığı bu maçta Galatasaray büyük bir şok yaşadı.

Havanın soğukluğunun yanı sıra Trabzonspor'un 'sihirbaz' lakaplı oyuncusu İbrahim Yattara'nın oyunu da sarı kırmızılı ekipte soğuk duş etkisi oluşturdu.

Yattara'nın lig tarihinin en güzel gollerinden birini attığı bu maçı Trabzonspor 2-1 kazanmayı başardı.

2009-2010 sezonuna Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde başlayan Galatasaray, o sezon ligin en gollü maçlarından birisini Trabzonspor'a karşı oynadı.

2009-2010 sezonuna Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde başlayan Galatasaray, o sezon ligin en gollü maçlarından birisini Trabzonspor'a karşı oynadı.

Her dakikası heyecan içinde geçen İstanbul'daki maçta Galatasaray kaçtıkça Trabzonspor kovaladı.

Derbi tarihinin en gollü ikinci karşılaşması olan randevuyu sarı kırmızılar 4-3 kazanmayı başardı.

Trabzonspor ise önce 2-0'dan geri dönüp 2-2'yi yakaladı ardından 4-2'den 4-3'ü bularak son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadı. 

Bu güzel maça rağmen her iki takım da ligi istedikleri noktanın altında tamamladı.

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Trabzonspor tarihi için kuşkusuz en önemli yıllardan birisi 2010-2011 sezonuydu. Bu sene Fenerbahçe ile amansız bir mücadele içine giren Trabzonspor, şampiyonluk kovalıyordu.

Trabzonspor tarihi için kuşkusuz en önemli yıllardan birisi 2010-2011 sezonuydu. Bu sene Fenerbahçe ile amansız bir mücadele içine giren Trabzonspor, şampiyonluk kovalıyordu.

Ligin son haftaları yaklaşırken İstanbul'da Galatasaray'a konuk olan bordo mavili ekip, Burak Yılmaz'ın attığı golü maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Ligin sonunda Fenerbahçe ile aynı puanda sezonu tamamlayan bordo mavililer ligi averajla ikinci bitirdi.

Ancak 3 Temmuz 2011'de başlayan Şike Soruşturması sonrası ortalık karıştı.

Yılan hikayesine dönen dava sürecinde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig şampiyonu Fenerbahçe yerine Trabzonspor'u davet etti.

Hiç kuşkusuz, iki kulübün tarihinde daha nice hafızalara kazınan unutulmaz maçlar var. Bu sene ise şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray'ın aşması gereken en zor engellerden birisi Trabzonspor.

Hiç kuşkusuz, iki kulübün tarihinde daha nice hafızalara kazınan unutulmaz maçlar var. Bu sene ise şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray'ın aşması gereken en zor engellerden birisi Trabzonspor.

Karadeniz ekibi ise iki sene önce takımı şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın göreve geri dönmesiyle toparlanma sürecine girdi. 

Bakalım iki takımın merakla beklenen müsabakasında kazanan taraf kim olacak?

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