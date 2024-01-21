Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi İki Kulübün Geçmişte Oynadığı Hafızalara Kazınan Beş Maçı Hatırlıyoruz

Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ve Galatasaray kulüpleri, bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk geleneği olan iki kulübümüzün maçları kelime anlamı itibarıyla bir 'derbi' olmasa da, Türkiye'deki futbol literatüründe en önemli rekabetlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Bu içeriğimizde, yakın geçmişte oynanan ve hafızalara kazınan Galatasaray-Trabzonspor maçlarını derledik.