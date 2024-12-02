Hayal Satıp Servet Kazanan Ponzi'nin Hepimize Tanıdık Gelecek Dolandırıcılık Hikayesi
Hayal Satıp Servet Kazanan Ponzi'nin Hepimize Tanıdık Gelecek Dolandırıcılık Hikayesi
İnsanları hayalleriyle tuzağa düşürüp servetini kuran Charles Ponzi tarihe 'Ponzi Sistemi' adıyla kazındı. 1882’de İtalya’nın Lugo kasabasında doğan bu adam tüm dünyayı dolandıran ve hüsrana uğratan bir finans dehasıydı. Ancak Ponzi'nin başarısı sadece ikna gücüne değil zekice kurduğu ve asla gerçekleştirmediği bir plana dayanıyordu. Yıllar sonra adını duyuran bu sistem aslında basit bir aldatmacadan ibaretti. Peki bir adam nasıl olur da milyonları dolandırıp ardından hiç bir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir?
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New York’a adım attığında kimse onu tanımıyordu.
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Uluslararası posta pullarından milyonlarca dolara: Ponzi Sistemi'nin doğuşu.
Güven hızla yıkıcı bir felakete dönüştü.
Ponzi'nin hüsranı sadece finansal değil psikolojik bir yıkımdı da.
Bugünün Ponzi Sistemleri:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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