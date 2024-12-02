Hayal Satıp Servet Kazanan Ponzi'nin Hepimize Tanıdık Gelecek Dolandırıcılık Hikayesi

1903 yılında cebinde tek bir kuruş olmadan Amerika'ya gelen Charles Ponzi genç bir göçmenden fazlasıydı. New York'un sokaklarında birçok göçmen gibi sıfırdan başlamaya çalışıyordu. Üniversiteyi yarım bırakmış ama insanları etkileme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Bu yeteneği aslında onun en büyük silahıydı. Çünkü Ponzi’nin amacı sadece yaşamını sürdürebilmek değil aynı zamanda bir servet inşa etmekti. Ve bunu yaparken kimse onun sadece bir hayal satıcısı olduğunu fark etmedi.