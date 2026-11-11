Tom Hanks ile Meg Ryan'ın Başrol Olduğu Mesajınız Var, 28 Yıl Sonra Yeniden Çekiliyor

Variety ve Deadline'ın aktardığı habere göre filmin yönetmen koltuğunda Jason Orley oturacak. Orley, Pete Davidson'lı Big Time Adolescence ve romantik komedi I Want You Back ile tanınıyor. Davidson'ın stand-up gösterileri ve Bupkis dizisinin bazı bölümleri de ona ait.

Senaryo ise Can't Hardly Wait ve Josie and the Pussycats'in yaratıcıları Deborah Kaplan ile Harry Elfont'un daha önce yazdığı taslağa dayanıyor. Aktarılan bilgilere göre güncel taslak üzerinde Orley çalışıyor.

Şimdilik ne konu ne de kadro hakkında bir açıklama var. Tom Hanks ve Meg Ryan'ın projede yer alıp almayacağı da henüz belli değil.