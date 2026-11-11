Tom Hanks ile Meg Ryan'ın Başrol Olduğu Mesajınız Var, 28 Yıl Sonra Yeniden Çekiliyor
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1998'de Tom Hanks ile Meg Ryan'ı aynı sokakta rakip, internette ise birbirine âşık iki yabancı yapan Mesajınız Var yeniden beyazperdeye dönüyor. Warner Bros., Nora Ephron imzalı efsane romantik komedinin yeni versiyonu için harekete geçti. Peki Tom Hanks ile Meg Ryan'ın yerini kim alacak?
KAYNAK: Box Office Türkiye
90'lara damga vuran Mesajınız Var (You've Got Mail) filmi 28 yıl sonra yeniden çekilecek.
Tom Hanks ve Meg Ryan, internette birbirine âşık olan iki rakip kitapçıyı canlandırmıştı
Film Türkiye'de 691.805 seyirciye ulaşmış, dünyada 250,8 milyon dolar toplamıştı
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