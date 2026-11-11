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Tom Hanks ile Meg Ryan'ın Başrol Olduğu Mesajınız Var, 28 Yıl Sonra Yeniden Çekiliyor

Tom Hanks ile Meg Ryan'ın Başrol Olduğu Mesajınız Var, 28 Yıl Sonra Yeniden Çekiliyor

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
11.11.2026 - 12:35 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 12:44
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1998'de Tom Hanks ile Meg Ryan'ı aynı sokakta rakip, internette ise birbirine âşık iki yabancı yapan Mesajınız Var yeniden beyazperdeye dönüyor. Warner Bros., Nora Ephron imzalı efsane romantik komedinin yeni versiyonu için harekete geçti. Peki Tom Hanks ile Meg Ryan'ın yerini kim alacak?

KAYNAK: Box Office Türkiye

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90'lara damga vuran Mesajınız Var (You've Got Mail) filmi 28 yıl sonra yeniden çekilecek.

90'lara damga vuran Mesajınız Var (You've Got Mail) filmi 28 yıl sonra yeniden çekilecek.

Variety ve Deadline'ın aktardığı habere göre filmin yönetmen koltuğunda Jason Orley oturacak. Orley, Pete Davidson'lı Big Time Adolescence ve romantik komedi I Want You Back ile tanınıyor. Davidson'ın stand-up gösterileri ve Bupkis dizisinin bazı bölümleri de ona ait.

Senaryo ise Can't Hardly Wait ve Josie and the Pussycats'in yaratıcıları Deborah Kaplan ile Harry Elfont'un daha önce yazdığı taslağa dayanıyor. Aktarılan bilgilere göre güncel taslak üzerinde Orley çalışıyor.

Şimdilik ne konu ne de kadro hakkında bir açıklama var. Tom Hanks ve Meg Ryan'ın projede yer alıp almayacağı da henüz belli değil.

Tom Hanks ve Meg Ryan, internette birbirine âşık olan iki rakip kitapçıyı canlandırmıştı

Tom Hanks ve Meg Ryan, internette birbirine âşık olan iki rakip kitapçıyı canlandırmıştı

Orijinal filmin senaryosunu Nora Ephron, kardeşi Delia Ephron ile birlikte kaleme almıştı. Yönetmen koltuğunda da Nora Ephron oturuyordu.

Hikâyede Meg Ryan, küçük bir çocuk kitapçısı işleten Kathleen Kelly'yi, Tom Hanks ise dev kitapçı zincirinin sahibi Joe Fox'u canlandırıyordu. Gerçek hayatta birbirinin işini batırmaya çalışan ikili, internette isimlerini bilmeden yazıştıkları kişiye âşık oluyordu.

Kadroda Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton ve Steve Zahn gibi isimler de vardı. Film, Hanks ve Ryan'ın Joe Versus the Volcano ve Sleepless in Seattle'dan sonra bir araya geldiği üçüncü projeydi. İkilinin uyumu, filmi 90'ların en sevilen romantik komedileri arasına taşımıştı.

Film Türkiye'de 691.805 seyirciye ulaşmış, dünyada 250,8 milyon dolar toplamıştı

Film Türkiye'de 691.805 seyirciye ulaşmış, dünyada 250,8 milyon dolar toplamıştı

Yaklaşık 65 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Mesajınız Var, dünya genelinde 250,8 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Türkiye'de ise 29 Ocak 1999'da Warner Bros. Türkiye aracılığıyla vizyona giren film, 691.805 seyirciye ulaşmıştı.

Üstelik hikâyenin kökleri çok daha eskiye dayanıyor. Film, Macar yazar Miklós László'nun 1937 tarihli Parfumerie adlı oyunundan uyarlanmıştı. Aynı oyun 1940'ta James Stewart ve Margaret Sullavan'lı The Shop Around the Corner'a da ilham vermişti.

Dijital yazışmanın henüz yeni olduğu bir dönemde çekilen filmin günümüze nasıl uyarlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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