Tokyo'da Yer Alan Michelin Yıldızlı Bu Restoran Neden Günde Sadece 6 Kişiye Hizmet Veriyor?

Şehirde tabela bile olmayan bir restoran düşünün. İçeri girebilmek için parfümden, hatta yumuşatıcıdan bile uzak durmanız gerekiyor. İşte sosyal medya kullanıcısı @ozkenanturizm'in gittiği restoran tam olarak böyle bir yer! Bu restoran, yemek yemekten çok daha fazlasını vadediyor. Adeta bir seremoniye davet ediliyorsunuz. Nedir peki onu böylesine özel kılan?