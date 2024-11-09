Tokyo'da Yer Alan Michelin Yıldızlı Bu Restoran Neden Günde Sadece 6 Kişiye Hizmet Veriyor?
Tokyo'da Yer Alan Michelin Yıldızlı Bu Restoran Neden Günde Sadece 6 Kişiye Hizmet Veriyor?
Şehirde tabela bile olmayan bir restoran düşünün. İçeri girebilmek için parfümden, hatta yumuşatıcıdan bile uzak durmanız gerekiyor. İşte sosyal medya kullanıcısı @ozkenanturizm'in gittiği restoran tam olarak böyle bir yer! Bu restoran, yemek yemekten çok daha fazlasını vadediyor. Adeta bir seremoniye davet ediliyorsunuz. Nedir peki onu böylesine özel kılan?
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Oldukça mütevazı görüntüsüyle müşterilerini karşılayan mekan, Tokyo’nun en gizemli ve seçkin restoranlarından biri!
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Öncelikle, bu mekanda rezervasyon yok. Sadece referans veya davetiye ile kabul ediliyorsunuz. Kapıdan içeri adım atmadan önce ise kurallar çok net: Parfüm sıkmayın, yumuşatıcı kullanmayın, sessiz olun.
Bu küçük mekanda her akşam sadece altı kişiye hizmet veriliyor. Bu da, konukların neredeyse özel bir gösteri izlediği hissini yaratıyor.
Girişte, şefin etkileyici kariyer geçmişi ile karşılaşarak başlıyor deneyim ve ortamın ciddiyeti hemen hissediliyor.
Mekan, konuklarına eksiksiz bir kalite sunmayı hedefliyor. Şef, her bir detayı bizzat düşünüyor; sabah pazardan balıkları tek tek seçiyor, her suşiyi kendi elleriyle hazırlıyor ve iki buçuk saatlik bu özenli ziyafeti büyük bir ustalıkla sunuyor.
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Her bir hareketi adeta bir sanatı yansıtıyor: Şefin suşi hazırlama esnasında kullandığı bıçak hareketleri, çubukları tabakta bekletmemeye dair katı kurallar…
Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz 👇🏻
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