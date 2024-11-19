TOKİ'den Büyük Arsa Satış Fırsatı: 882 Parsel Satışa Çıkıyor, Tarihler Belli Oldu!

Yüzde 25 Peşinat, 48 Ay Vade: Bu ödeme planında peşinat yüzde 25 olacak ve alıcılar 48 ay vade ile ödeme yapacak. ÜFE artışı 6 aylık dönemlerde en fazla yüzde 12,5 olacak ve yıllık artış oranı yüzde 25’i geçmeyecek.

Yüzde 40 Peşinat, 36 Ay Vade: Bu seçenekte ise peşinat oranı yüzde 40’a çıkıyor ve vade süresi 36 ay olarak belirleniyor. Bu durumda da 6 aylık ÜFE artışı en fazla yüzde 7,5, yıllık artış oranı ise yüzde 15 olarak uygulanacak.