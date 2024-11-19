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TOKİ'den Büyük Arsa Satış Fırsatı: 882 Parsel Satışa Çıkıyor, Tarihler Belli Oldu!

TOKİ'den Büyük Arsa Satış Fırsatı: 882 Parsel Satışa Çıkıyor, Tarihler Belli Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 10:55

TOKİ 44 farklı ilde toplam 882 arsayı satışa çıkarıyor. Konut, ticaret, tarım, sanayi gibi pek çok alanda kullanılabilecek bu arsalar açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerine kavuşacak. 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık artırma Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İşte satış süreci ve ödeme planı hakkında detaylar...

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TOKİ büyük bir arsa satışına imza atıyor. Toplamda 8 milyon 543 bin metrekarelik alana sahip 882 arsa 27-29 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak. Satış her gün belirli illerde yapılacak ve 3 gün sürecek.

TOKİ büyük bir arsa satışına imza atıyor. Toplamda 8 milyon 543 bin metrekarelik alana sahip 882 arsa 27-29 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak. Satış her gün belirli illerde yapılacak ve 3 gün sürecek.

Açık artırmalar hem Ankara Bilkent Otel hem de TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. İster yüz yüze katılım sağlayın, ister internet üzerinden teklif verin her türlü katılım seçeneği mevcut.

Açık artırmalar hem Ankara Bilkent Otel hem de TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. İster yüz yüze katılım sağlayın, ister internet üzerinden teklif verin her türlü katılım seçeneği mevcut.

Açık artırmanın ilk günü 27 Kasım’da Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla gibi büyük illerdeki arsalar satışa çıkacak. 28 Kasım’da ise Ankara, Bursa, Giresun, Hatay, Sivas gibi illerdeki arsalar alıcılarını bulacak.

Açık artırmanın ilk günü 27 Kasım’da Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla gibi büyük illerdeki arsalar satışa çıkacak. 28 Kasım’da ise Ankara, Bursa, Giresun, Hatay, Sivas gibi illerdeki arsalar alıcılarını bulacak.

Son olarak 29 Kasım’da Aksaray, Kayseri, Gaziantep, Konya, Mardin gibi şehirlerdeki arsalar satışa sunulacak. Arsa satışına katılacak alıcılar için TOKİ, iki farklı ödeme seçeneği sunuyor:

Son olarak 29 Kasım’da Aksaray, Kayseri, Gaziantep, Konya, Mardin gibi şehirlerdeki arsalar satışa sunulacak. Arsa satışına katılacak alıcılar için TOKİ, iki farklı ödeme seçeneği sunuyor:

Yüzde 25 Peşinat, 48 Ay Vade: Bu ödeme planında peşinat yüzde 25 olacak ve alıcılar 48 ay vade ile ödeme yapacak. ÜFE artışı 6 aylık dönemlerde en fazla yüzde 12,5 olacak ve yıllık artış oranı yüzde 25’i geçmeyecek.

Yüzde 40 Peşinat, 36 Ay Vade: Bu seçenekte ise peşinat oranı yüzde 40’a çıkıyor ve vade süresi 36 ay olarak belirleniyor. Bu durumda da 6 aylık ÜFE artışı en fazla yüzde 7,5, yıllık artış oranı ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

Satışlar www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de yapılabilecek bu sayede katılımcılar internetten de teklif verebilecekler. Yüz yüze katılım gösterenler belirtilen illerdeki açık artırmalara katılabilecek. Satışa katılmak isteyenler ve ödeme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet sitelerinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler. Ayrıca 0212 608 15 00 numaralı telefondan da destek alınabilir.

Satışlar www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de yapılabilecek bu sayede katılımcılar internetten de teklif verebilecekler. Yüz yüze katılım gösterenler belirtilen illerdeki açık artırmalara katılabilecek. Satışa katılmak isteyenler ve ödeme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet sitelerinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler. Ayrıca 0212 608 15 00 numaralı telefondan da destek alınabilir.

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