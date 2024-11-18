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18 Kasım' da Piyasalar Yükseliyor mu? Haftanın İlk Gününde Borsa İstanbul ve Döviz Durumu!

etiket 18 Kasım' da Piyasalar Yükseliyor mu? Haftanın İlk Gününde Borsa İstanbul ve Döviz Durumu!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 18:24

Yeni haftaya piyasalar hareketli başladı. Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından Brent petrol piyasasına kadar birçok yatırım aracı dikkat çekici performanslar sergiliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ve dövizdeki yükseliş eğilimi, piyasalara yön veriyor. İşte, haftanın ilk işlem gününe dair detaylar:

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BIST 100 haftaya artışla başladı.

BIST 100 haftaya artışla başladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,32 artışla başladı ve 9.419,42 puana yükseldi. Cuma günü yüzde 0,33 değer kaybederek haftayı 9.389,62 puandan kapatan endeks, haftanın ilk işlem gününde pozitif bir görünüm çiziyor.

Sektörel bazda bakıldığında:

Sektörel bazda bakıldığında:

Bankacılık sektörü yüzde 0,46, holding sektörü ise yüzde 0,29 değer kazanırken, turizm sektöründe yüzde 0,63’lük bir artış görüldü. Ancak inşaat sektörü, yüzde 0,48’lik kayıpla günün tek kaybettireni oldu.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,30 artışla 34,5405 TL seviyesine yükseldi.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,30 artışla 34,5405 TL seviyesine yükseldi.

Euro/TL ise daha güçlü bir ivme kazanarak yüzde 0,64 artışla 36,5443 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro/Dolar paritesi güçleniyor!

Euro/Dolar paritesi güçleniyor!

Euro/Dolar paritesi yüzde 0,28 artışla 1,0570 seviyesine yükseldi. Bu artış, Avrupa para biriminin dolar karşısında güçlenmeye başladığını gösteriyor. Fed yetkililerinin açıklamaları bu hafta parite üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta kayıplar yaşayan altın fiyatları, dolardaki yükselişin durması ve Ukrayna’daki gelişmelerin etkisiyle toparlanıyor.

Geçtiğimiz hafta kayıplar yaşayan altın fiyatları, dolardaki yükselişin durması ve Ukrayna’daki gelişmelerin etkisiyle toparlanıyor.

Ons altın, yüzde 1,73’lük bir artışla 2.607,54 dolara yükselerek yatırımcısına kazandırdı.

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Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, gram ve çeyrek altına da yansıdı.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, gram ve çeyrek altına da yansıdı.

Gram altın şu an 2.882 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 4.729 TL'den alıcı buluyor.

Brent petrol fiyatları yükseliyor!

Brent petrol fiyatları yükseliyor!

Brent petrol, yüzde 1,84’lük bir artışla haftaya 72,35 dolar seviyesinden başladı. Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler, petrol arzındaki endişelerle birleşerek fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı yaratmaya devam ediyor.

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