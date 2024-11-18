18 Kasım' da Piyasalar Yükseliyor mu? Haftanın İlk Gününde Borsa İstanbul ve Döviz Durumu!
18 Kasım' da Piyasalar Yükseliyor mu? Haftanın İlk Gününde Borsa İstanbul ve Döviz Durumu!
Yeni haftaya piyasalar hareketli başladı. Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından Brent petrol piyasasına kadar birçok yatırım aracı dikkat çekici performanslar sergiliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ve dövizdeki yükseliş eğilimi, piyasalara yön veriyor. İşte, haftanın ilk işlem gününe dair detaylar:
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BIST 100 haftaya artışla başladı.
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Sektörel bazda bakıldığında:
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,30 artışla 34,5405 TL seviyesine yükseldi.
Euro/Dolar paritesi güçleniyor!
Geçtiğimiz hafta kayıplar yaşayan altın fiyatları, dolardaki yükselişin durması ve Ukrayna’daki gelişmelerin etkisiyle toparlanıyor.
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