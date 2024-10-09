Togg Neden Yandı? Togg'dan Yanan T10X'e Dair İlk Açıklama
Togg Neden Yandı? Togg'dan Yanan T10X'e Dair İlk Açıklama
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Togg, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni modelinin ardından gündeme gelmişti.
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O anlar vatandaşın kamerasına böyle yansıdı;
Olayda can kaybı yaşanmazken geçtiğimiz aylarda da Gaizantep'te şarj halindeki bir Togg'un yandığı hatırlandı.
Konuyla ilgili Togg'dan ilk açıklama geldi. Yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı incelemenin başlatıldığı aktarıldı.
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