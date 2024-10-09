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Togg Neden Yandı? Togg'dan Yanan T10X'e Dair İlk Açıklama

Togg Neden Yandı? Togg'dan Yanan T10X'e Dair İlk Açıklama

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
09.10.2024 - 11:40

Togg, geçtiğimiz günlerde yeni modeli olan T10F'i tanıtmıştı. Gündemde olan Togg tanıtımının üzerine, Şanlıurfa'da park halindeki T10X'in yandığı görüldü.

Park halinde yanan T10X'le ilgili Togg'dan ilk açıklama geldi.

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Togg, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni modelinin ardından gündeme gelmişti.

Togg, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni modelinin ardından gündeme gelmişti.

T10F modelini tanıtan Togg, bu kez de bir kaza haberiyle gündemimize geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halinde şarjda olan bir Togg T10X, alev aldı.

O anlar vatandaşın kamerasına böyle yansıdı;

Olayda can kaybı yaşanmazken geçtiğimiz aylarda da Gaizantep'te şarj halindeki bir Togg'un yandığı hatırlandı.

Olayda can kaybı yaşanmazken geçtiğimiz aylarda da Gaizantep'te şarj halindeki bir Togg'un yandığı hatırlandı.

Konuyla ilgili Togg'dan ilk açıklama geldi. Yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı incelemenin başlatıldığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Togg'dan ilk açıklama geldi. Yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı incelemenin başlatıldığı aktarıldı.
twitter.com

Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

'Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız'

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