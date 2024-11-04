Tıp Fakültelerinde Kadavra Krizi Çözülemiyor: Türkiye Kadavra İthal Ediyor!

Prof. Dr. Çelik, ithal kadavralara ciddi bedeller ödemek zorunda kaldıklarını ifade ederek 'Bunlar ülkemizin parası. İhtiyacı karşılayacak kadar ithalat da yapılamıyor. İşin doğrusu bir bedene fiyat biçilmesini de doğru bulmuyoruz ama çok sayıda fakültemiz, öğrencimiz var. İhtiyaçtan dolayı da bakanlık bu yola gitmek zorunda kaldı. Öğrenciler en azından bir kadavra görsün diye üniversitelerde alımlar yapılıyor' diye konuştu.