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Tıp Fakültelerinde Kadavra Krizi Çözülemiyor: Türkiye Kadavra İthal Ediyor!

Tıp Fakültelerinde Kadavra Krizi Çözülemiyor: Türkiye Kadavra İthal Ediyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.11.2024 - 15:27

Türkiye’de bulunan tıp fakülteleri kadavra bulmakta zorluk yaşıyor. Uzmanlar, tıp fakültesi öğrencisinin ilk hastasının kadavra olmasının zorunlu olduğunu belirtirken DHA'da yer alan habere göre Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Servet Çelik, ülkede beden bağışı sayısı az olması nedeniyle kadavra ithal ettiklerini belirtti.

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Tıp fakültelerinin en önemli dersi anatomi. Ancak Türkiye’de ana eğitim materyallerine ulaşım en büyük problemlerden biri.

Tıp fakültelerinin en önemli dersi anatomi. Ancak Türkiye’de ana eğitim materyallerine ulaşım en büyük problemlerden biri.

Anatomi dersinin olmazsa olmazı kadavra, uzmanlar tarafından ‘tıp fakültesi öğrencisinin ilk hastası’ olarak tanımlanıyor. Kadavra ile öğrenciler bir yandan el becerisi kazanırken bir yandan da beden üzerinde uygulama yapılması oldukça önemli.

Anatomi dersinin olmazsa olmazı kadavra, uzmanlar tarafından ‘tıp fakültesi öğrencisinin ilk hastası’ olarak tanımlanıyor. Kadavra ile öğrenciler bir yandan el becerisi kazanırken bir yandan da beden üzerinde uygulama yapılması oldukça önemli.

Türkiye’de beden bağışı az. Bu nedenle ülkedeki tıp fakülteleri kadavra sorunu yaşıyor. Hatta bazı öğrenciler neredeyse kadavra görmeden, kadavraya dokunmadan mezun oluyor.

Türkiye’de beden bağışı az. Bu nedenle ülkedeki tıp fakülteleri kadavra sorunu yaşıyor. Hatta bazı öğrenciler neredeyse kadavra görmeden, kadavraya dokunmadan mezun oluyor.

DHA’da yer alan habere göre pek çok üniversitenin tıp fakültesi kadavra ithal etmek zorunda kalıyor.

DHA’da yer alan habere göre pek çok üniversitenin tıp fakültesi kadavra ithal etmek zorunda kalıyor.

“Öğrencilerin yılda 40 kadavrayla çalışması lazım.”

“Öğrencilerin yılda 40 kadavrayla çalışması lazım.”

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve EÜ Girişimsel Anatomi Plastinasyon Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Servet Çelik, öğrencinin gerçekçi bir dokuyu görmesi gerektiğini belirtti. 

Prof. Dr. Çelik, “İzmir gibi büyükşehirlerdeki üniversitelerde bağış sayısı yılda 5-6 olabiliyor. Bağışlar artmaya başladı ama hala yeterli düzeyde değil. Batıdaki standartlara ulaşmamız için sadece EÜ Tıp Fakültesi'ndeki 400 1’inci sınıf öğrencisinin yılda 40 tane kadavrayla çalışması lazım' dedi.

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"Kadavra ithal etmek zorundayız."

"Kadavra ithal etmek zorundayız."

Prof. Dr. Çelik, ithal kadavralara ciddi bedeller ödemek zorunda kaldıklarını ifade ederek 'Bunlar ülkemizin parası. İhtiyacı karşılayacak kadar ithalat da yapılamıyor. İşin doğrusu bir bedene fiyat biçilmesini de doğru bulmuyoruz ama çok sayıda fakültemiz, öğrencimiz var. İhtiyaçtan dolayı da bakanlık bu yola gitmek zorunda kaldı. Öğrenciler en azından bir kadavra görsün diye üniversitelerde alımlar yapılıyor' diye konuştu.

“Kadavra görmeden mezun oluyorlar.”

“Kadavra görmeden mezun oluyorlar.”

“Bir yılda 15-20 civarında öğrencinin belli bölgeleri inceleme şansı oluyor. Günümüzde kadavrada çalışmayı bırakın, kadavra görmeden mezun olan çok sayıda sağlık profesyoneli var. Çoğu fakültede sadece var demek için bir veya iki tane kadavra var. Beceri kazanamadan hekimler mezun oluyor. Anatomi asistanları, uzmanlarının dahi çoğunun kadavrada çalışma şansı olmuyor.”

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