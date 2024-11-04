Tıp Fakültelerinde Kadavra Krizi Çözülemiyor: Türkiye Kadavra İthal Ediyor!
Tıp Fakültelerinde Kadavra Krizi Çözülemiyor: Türkiye Kadavra İthal Ediyor!
Türkiye’de bulunan tıp fakülteleri kadavra bulmakta zorluk yaşıyor. Uzmanlar, tıp fakültesi öğrencisinin ilk hastasının kadavra olmasının zorunlu olduğunu belirtirken DHA'da yer alan habere göre Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Servet Çelik, ülkede beden bağışı sayısı az olması nedeniyle kadavra ithal ettiklerini belirtti.
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Tıp fakültelerinin en önemli dersi anatomi. Ancak Türkiye’de ana eğitim materyallerine ulaşım en büyük problemlerden biri.
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Anatomi dersinin olmazsa olmazı kadavra, uzmanlar tarafından ‘tıp fakültesi öğrencisinin ilk hastası’ olarak tanımlanıyor. Kadavra ile öğrenciler bir yandan el becerisi kazanırken bir yandan da beden üzerinde uygulama yapılması oldukça önemli.
Türkiye’de beden bağışı az. Bu nedenle ülkedeki tıp fakülteleri kadavra sorunu yaşıyor. Hatta bazı öğrenciler neredeyse kadavra görmeden, kadavraya dokunmadan mezun oluyor.
DHA’da yer alan habere göre pek çok üniversitenin tıp fakültesi kadavra ithal etmek zorunda kalıyor.
“Öğrencilerin yılda 40 kadavrayla çalışması lazım.”
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"Kadavra ithal etmek zorundayız."
“Kadavra görmeden mezun oluyorlar.”
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