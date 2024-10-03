The Business of Fashion 2024 Listesine Türk Modacılar Damga Vurdu: “Dünya Modasına Yön Verenler”
The Business of Fashion 2024 Listesine Türk Modacılar Damga Vurdu: “Dünya Modasına Yön Verenler”
2013 yılından bu yana moda ve iş dünyasının etkili isimlerini listeleyen The Business of Fashion 2024 listesine Türkler damga vurdu. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre ilk 500 listesinde Demet Mutlu, Cem Boyner, Bünyamin Aydın, Dilara Fındıkoğlu, Özlem Şahin Ertaş ve Volkan Yılmaz yer aldı.
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Moda ve iş dünyasının prestijli işletmelerinden biri olan The Business of Fashion, 2024 yılının ilk 500 listesini açıkladı. Listede yer alan isimler ‘dünya modasına yön verenler’ olarak tanımlanıyor.
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Bu sene listeye Türkler damga vurdu. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre Demet Mutlu, Cem Boyner isimlerinin yanında Bünyamin Aydın, Dilara Fındıkoğlu, Özlem Şahin Ertaş ve Volkan Yılmaz da eklendi.
Dilara Fındıkoğlu
Özlem Şahin Ertaş
Bünyamin Aydın
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Volkan Yılmaz
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