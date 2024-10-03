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The Business of Fashion 2024 Listesine Türk Modacılar Damga Vurdu: “Dünya Modasına Yön Verenler”

The Business of Fashion 2024 Listesine Türk Modacılar Damga Vurdu: “Dünya Modasına Yön Verenler”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
03.10.2024 - 17:50

2013 yılından bu yana moda ve iş dünyasının etkili isimlerini listeleyen The Business of Fashion 2024 listesine Türkler damga vurdu. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre ilk 500 listesinde Demet Mutlu, Cem Boyner, Bünyamin Aydın, Dilara Fındıkoğlu, Özlem Şahin Ertaş ve Volkan Yılmaz yer aldı.

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Moda ve iş dünyasının prestijli işletmelerinden biri olan The Business of Fashion, 2024 yılının ilk 500 listesini açıkladı. Listede yer alan isimler ‘dünya modasına yön verenler’ olarak tanımlanıyor.

Moda ve iş dünyasının prestijli işletmelerinden biri olan The Business of Fashion, 2024 yılının ilk 500 listesini açıkladı. Listede yer alan isimler ‘dünya modasına yön verenler’ olarak tanımlanıyor.

Bu sene listeye Türkler damga vurdu. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre Demet Mutlu, Cem Boyner isimlerinin yanında Bünyamin Aydın, Dilara Fındıkoğlu, Özlem Şahin Ertaş ve Volkan Yılmaz da eklendi.

Bu sene listeye Türkler damga vurdu. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre Demet Mutlu, Cem Boyner isimlerinin yanında Bünyamin Aydın, Dilara Fındıkoğlu, Özlem Şahin Ertaş ve Volkan Yılmaz da eklendi.

İşte listeye yeni eklenen isimler👇🏻

Kaynak

Dilara Fındıkoğlu

Dilara Fındıkoğlu

Londra’nın en umut vaaddeden isimlerinde biri olarak tanınan Dilara Fındıkoğlu, 2016’da kendi adını taşıyan marka kurdu. Koleksiyonları dünyanın önde gelen moda dergilerinde yer bulan Fındıkoğlu, Bella Hadi, Madonna gibi dünya devlerini giydirdi.

Özlem Şahin Ertaş

Özlem Şahin Ertaş

Modest Fashion Week’in kurucu ortağı Özlem Şahin Ertaş’ın adı 2013 yılında tesettür moda şovu yönetmesiyle tanındı. Bu tarihten sonra Ertaş’ın adı Dubai, Riyad, Londra gibi ülkelerde sıklıkla duyulur oldu.

Bünyamin Aydın

Bünyamin Aydın

2023 yılında önemli bir yatırım alan ve bu sene Birleşik Arap Emirlikleri’ne açılan Les Benjamins’in kurucusu Bünyamin Aydın. Aydın, markasında sokak kültürünü ve göç temalarını modern dünyayla birleştiriyor.

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Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

Taner Leatherstein isimli sosyal medya hesabının kurucusu olan Yılmaz, viral olan videolarıyla tanınıyor. Lüks deri ürünleri üzerine bir marka kuran Yılmaz, ABD’de Pegai isimli bir marka kurdu.

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