The Business of Fashion 2024 Listesine Türk Modacılar Damga Vurdu: “Dünya Modasına Yön Verenler”

Londra’nın en umut vaaddeden isimlerinde biri olarak tanınan Dilara Fındıkoğlu, 2016’da kendi adını taşıyan marka kurdu. Koleksiyonları dünyanın önde gelen moda dergilerinde yer bulan Fındıkoğlu, Bella Hadi, Madonna gibi dünya devlerini giydirdi.