Testo Taylan'ın Mümtaz Reis'e Yaptığı FETÖ Göndermesi Tepkilere Neden Oldu
Testo Taylan'ın Mümtaz Reis'e Yaptığı FETÖ Göndermesi Tepkilere Neden Oldu
İnternet ünlülerine yaptığı ev ziyaretleriyle izlenme rekorları kıran YouTuber Testo Taylan son videosuyla Galatasaray maçlarını izlerken verdiği tepkilerle fenomen olan Mümtaz Beller'in evine konuk oldu. İkili 2002 Dünya Kupası'ndaki milli takımın kadrosunu tartıştı. Tartışma esnasında Hakan Şükür ismi geçince ekranın köşesinde Fethullah Gülen'in olduğu fotoğrafın görünmesi tepkilere yol açtı.
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Mümtaz Reis hasta Galatasaraylı ama Beşiktaşlı olan oğlu Cengizhan'la diyalogları ve maç esnasında verdiği tepkilerle renk fark etmeksizin herkesin sevdiği bir isim.
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Testo Taylan ise geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray Beşiktaş maçını beraber izlemek için Beller'in Bodrum'daki evine konuk oldu.
Galatasaray'ın UEFA kadrosu ve Hakan Şükür tartışmasının olduğu esnada saliselik bir görüntü dikkat çekti. Görüntüyü durduranlar bu görselin Fethullah Gülen ve başta Hakan Şükür olmak üzere pek çok Galatasaraylı futbolcunun FETÖ elebaşını ziyaret ettiği videodan bir görüntü olduğunu anladı.
Videonun 17. dakika 22. saniyesinde ortaya çıkan görüntü nedeniyle ünlü YouTuber'a tepkiler gecikmedi.
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