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Test Ediyoruz: Ne Kadar Çevrecisin?

Test Ediyoruz: Ne Kadar Çevrecisin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 22:11
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Markete giderken yanına bez çanta alanlar buradasınız biliyoruz! Çoğumuz gün içinde birçok şeye dikkat ediyoruz. Yaptığımız küçük tercihler ne yediğimizden nasıl yolculuk ettiğimize, ne kadar enerji kullandığımızdan neyi çöpe attığımıza kadar iklimle doğrudan bağlantılı. Bakalım senin bu tercihlerin seninle ilgili neler söyleyecek? Hadi birlikte ne kadar çevreci olduğunu bulalım!

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1. Sabah evden çıkıyorsun. Gün içinde su, kahve ya da küçük bir alışveriş ihtimalin var. Yanına bir şey alır mısın?

2. Markete girdin ama evde tam olarak ne eksik emin değilsin. Nasıl alışveriş yaparsın?

3. Buzdolabında dünden kalan yemek var. Bugün canın başka bir şey istiyor. Ne olur?

4. Evde ışık, klima, bilgisayar ya da televizyon gereksiz açık kaldığında fark eder misin?

5. Gideceğin yere arabayla 15 dakika, yürüyerek ya da toplu taşımayla 30 dakika sürüyor. Hava da fena değil. Hangisi sana daha yakın?

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6. Bir ürün alırken enerji verimliliği, dayanıklılık ya da uzun süre kullanılabilir olması senin için önemli mi?

7. Evde geri dönüşüm, atık ayrıştırma ya da kullanılabilir şeyleri ayırma alışkanlığın var mı?

8. Duş alırken, diş fırçalarken ya da mutfakta su kullanırken nasıl davranırsın?

9. İşte son soru! Son bir ayda yeni bir şey almak yerine tamir, ikinci el, ödünç alma ya da almama seçeneğini düşündün mü?

Sen çevre konusunda oldukça bilinçlisin!

Sen çevre konusunu sadece önemseyen değil bunu gündelik alışkanlıklarına da yansıtan birisin. Alışverişten enerji kullanımına, ulaşımdan atık yönetimine kadar birçok konuda daha bilinçli seçimler yapıyorsun. Bu da çevreci davranışları geçici bir heves gibi değil hayatının düzenli bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor.

Çevre konusunda dikkati oldukça yüksek birisin!

Sen çevreyle ilgili konularda farkındalığı yüksek birisin. Günlük hayatında israfı azaltmaya, daha bilinçli tüketmeye ve kaynakları daha dikkatli kullanmaya çalışıyorsun. Zaman, bütçe, yorgunluk ya da pratiklik bazen kararlarını etkilese de çoğu konuda dikkatli olmaya çalışıyorsun!

Çevreyi önemsiyorsun ama bunu her zaman uygulamaya dökemiyorsun.

Sen çevre meselesinin öneminin farkındasın fakat bu farkındalık her zaman davranışa dönüşmeyebiliyor. Bazı anlarda dikkat etmeye çalışıyor bazı anlarda ise kolay ve alışılmış olan seçeneğe yöneliyorsun.  Ama yine de gösterdiğin çaba doğa için çok değerli.

Sen maalesef çevre konusunda pek dikkatli değilsin...

Senin için alışveriş, ulaşım, enerji kullanımı ya da atık gibi konularda pratiklik ve konfor daha ön planda olabilir. Çevreyle ilgili tercihler günlük hayatında henüz güçlü bir yer edinmemiş gibi görünüyor. Ama merak etme bu çevre bilincinin tamamen yok olduğu anlamına gelmez sadece şu an önceliklerin arasında daha geride kaldığını gösterir. Bir iki ufak değişiklikle aslında bunun zor olmadığını ve dikkat ettikçe daha da kolay alışacağını görebilirsin.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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