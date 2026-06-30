Test Ediyoruz: Ne Kadar Çevrecisin?

Senin için alışveriş, ulaşım, enerji kullanımı ya da atık gibi konularda pratiklik ve konfor daha ön planda olabilir. Çevreyle ilgili tercihler günlük hayatında henüz güçlü bir yer edinmemiş gibi görünüyor. Ama merak etme bu çevre bilincinin tamamen yok olduğu anlamına gelmez sadece şu an önceliklerin arasında daha geride kaldığını gösterir. Bir iki ufak değişiklikle aslında bunun zor olmadığını ve dikkat ettikçe daha da kolay alışacağını görebilirsin.