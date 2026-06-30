Test Ediyoruz: Ne Kadar Çevrecisin?
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Markete giderken yanına bez çanta alanlar buradasınız biliyoruz! Çoğumuz gün içinde birçok şeye dikkat ediyoruz. Yaptığımız küçük tercihler ne yediğimizden nasıl yolculuk ettiğimize, ne kadar enerji kullandığımızdan neyi çöpe attığımıza kadar iklimle doğrudan bağlantılı. Bakalım senin bu tercihlerin seninle ilgili neler söyleyecek? Hadi birlikte ne kadar çevreci olduğunu bulalım!
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1. Sabah evden çıkıyorsun. Gün içinde su, kahve ya da küçük bir alışveriş ihtimalin var. Yanına bir şey alır mısın?
2. Markete girdin ama evde tam olarak ne eksik emin değilsin. Nasıl alışveriş yaparsın?
3. Buzdolabında dünden kalan yemek var. Bugün canın başka bir şey istiyor. Ne olur?
4. Evde ışık, klima, bilgisayar ya da televizyon gereksiz açık kaldığında fark eder misin?
5. Gideceğin yere arabayla 15 dakika, yürüyerek ya da toplu taşımayla 30 dakika sürüyor. Hava da fena değil. Hangisi sana daha yakın?
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6. Bir ürün alırken enerji verimliliği, dayanıklılık ya da uzun süre kullanılabilir olması senin için önemli mi?
7. Evde geri dönüşüm, atık ayrıştırma ya da kullanılabilir şeyleri ayırma alışkanlığın var mı?
8. Duş alırken, diş fırçalarken ya da mutfakta su kullanırken nasıl davranırsın?
9. İşte son soru! Son bir ayda yeni bir şey almak yerine tamir, ikinci el, ödünç alma ya da almama seçeneğini düşündün mü?
Sen çevre konusunda oldukça bilinçlisin!
Çevre konusunda dikkati oldukça yüksek birisin!
Çevreyi önemsiyorsun ama bunu her zaman uygulamaya dökemiyorsun.
Sen maalesef çevre konusunda pek dikkatli değilsin...
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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